En los últimos días, el presidente Martín Vizcarra y los miembros de su Gabinete Ministerial, encabezado por César Villanueva, difundieron sus respectivas declaraciones de intereses.

Si bien la gran mayoría presentó información completa, al menos tres ministros presentaron al momento información que podría considerarse imprecisa o incompleta.

Un caso es el del ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia. En el sitio web de este sector figura publicada la declaración de intereses que presentó el 13 de febrero del 2017, cuando era viceministro de Turismo.

Por ende, en el documento, el único escrito con lapicero, no se consigna información desde esa fecha hasta que asumió el cargo de ministro. Asimismo, tampoco incluyó información referida a los ‘empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, remunerados o no en los últimos cinco años’.

De otro lado, el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, solo consignó su labor como consultor del Mincetur en junio del 2015 en el rubro ‘empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, remunerados o no en los últimos cinco años’. Por ejemplo, también se desempeñaba por ese año como director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y hasta el año pasado fue agregado agrícola del Mincetur en Brasil.

En el caso de Ana María Mendieta, titular del Ministerio de la Mujer, no consigna actividades desde agosto del 2016 hasta antes de ser designada en el cargo, ello en el mismo rubro de los anteriores casos.

—Más datos—

Catorce de 19 ministros señalaron no tener actualmente participación patrimonial o similar en empresas, sociedades u otras entidades.



Diez miembros del Gabinete Ministerial refirieron no tener participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos y similares, remunerados o no, durante los últimos cinco años.



Nueve ministros indicaron que no han tenido participación en organizaciones privadas (partidos políticos, asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales) en los últimos cinco años.



