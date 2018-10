Defensa de Alberto Fujimori desconoce presentación de hábeas corpus

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, manifestó que la defensa legal del ex mandatario desconoce la presentación de un hábeas corpus a favor de su patrocinado, recurso que ha sido aceptado a trámite el último 10 de octubre.

En conversación con El Comercio, Pérez Arroyo indicó que el mencionado hábeas corpus “está fuera de la estrategia legal”, por lo que Alberto Fujimori se ha mostrado sorprendido y ha solicitado el archivamiento del mismo.

“Alberto Fujimori ha pedido directamente al juez, el día de hoy [viernes], cuando le tomaron su declaración sorpresivamente, que no tomara en cuenta este recurso, nosotros tenemos nuestra propia estrategia legal”, insistió el abogado.

Miguel Pérez Arroyo dijo no saber si esto puede afectar o no su estrategia, ya que no tienen mayores alcances sobre lo argumentado. Sin embargo, indicó que Víctor Otoya Petit, que fue quien interpuso el hábeas corpus, podría estar buscando “solo algunos reflectores”.

“Podría ser una trampa de alguna contraparte o persona interesada en fastidiar la estrategia legal con un pedido fastidioso sin bases”, agregó en otro momento.

Cabe señalar que la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite un hábeas corpus interpuesto a favor del ex mandatario Alberto Fujimori contra el juez que anuló el indulto humanitario que se le otorgó en diciembre del 2017.

La resolución N°1 del Undécimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, de fecha 10 de octubre, dispuso que se tramite el recurso planteado contra el magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, Hugo Núñez.