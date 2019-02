Defensa de Alejandro Toledo participará en interrogatorio a Jorge Barata

La defensa legal del ex presidente Alejandro Toledo participará del próximo interrogatorio que se realizará en Brasil el equipo especial Lava Jato al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, los días 12 y 14 de marzo.

Así lo anunció el abogado Roberto Su, abogado del ex jefe de Estado, quien indicó que será la primera vez que participarán del interrogatorio contra el ex ejecutivo de Odebrecht.

►Meléndez: "Si Sheput no se siente cómodo en la bancada que dé un paso al costado"

►Emergencias ponen a prueba reacción del Ejecutivo [INFORME]

“Sí, vamos a participar en los interrogatorios del 12 y 14 de marzo donde va a declarar Barata. Nosotros somos los que hemos pedido que declare. Hemos enviado nuestro pliego de preguntas y nos hemos acreditado en esa diligencia”, informó a El Comercio.

Los cuestionamientos de parte de la defensa de Toledo sostuvo giran en torno a las versiones que ha dado Barata ante la fiscalía. Su Rivadeneyra consideró que se debe tener mayor detalle sobre los presuntos encuentros que sostuvo Barata con Toledo y que el empresario describió a la fiscalía en sus dos interrogatorios anteriores.

“Se trata de un ex presidente que tiene una agenda que no se reúne con cualquiera. Él (Barata) está hablando de un ex jefe de Estado que tiene todo un desplazamiento con personal de seguridad, no es tan simple. Entonces, sobre eso vamos a interrogar”, adelantó.

De otro lado, indicó que las recientes declaraciones de los ex funcionarios de Odebrecht que fueron interrogados recientemente por el Equipo Especial en Brasil “no pueden afectar la situación jurídica de Alejandro Toledo”, porque en un caso de lavado de activos “debe probarse que el dinero llegó a sus bolsillos o que él participó en el acuerdo del dinero”.

“Lo que tenemos que probar en el proceso es que, si Toledo recibió el dinero o participó con barata en las reuniones para este acuerdo”, explicó.

Finalmente, dijo que el proceso de extradición contra Toledo Manrique se encuentra en evaluación ante la justicia de Estados Unidos.

“Formalmente, el ex presidente Toledo no ha sido notificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (…) cuando ya es admitido a trámite recién se corre traslado a la parte contraria para que apersone a su abogado”, remarcó.

Toledo Manrique, prófugo de la justicia, se encuentra en Estados Unidos desde enero del 2017. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses al ser investigado por el presunto delito de lavado de activos al ser acusado de haber recibido una coima de US$20 millones de la empresa Odebrecht.