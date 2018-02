Defensa de Jorge Barata ratifica que habrá interrogatorio

La defensa de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, ratificó hoy que su patrocinado dará testimonio el próximo 27 y 28 de febrero a la Fiscalía de Lavado de Activos, en el marco de las investigaciones al ex presidente Ollanta Humala y a la ex candidata Keiko Fujimori.

Desde Brasil, el abogado Carlos Kauffmann, quien tiene a su cargo la defensa de Barata, le dijo a El Comercio que la investigación que la fiscalía anticorrupción abrió recientemente a su patrocinado— por el Caso Gasoducto del Sur— no afectará la próxima diligencia.

"De todas maneras habrá declaración", dijo Kauffmann vía telefónica. Luego indicó que "no tiene ninguna relación" la pesquisa de la fiscalía anticorrupción con el interrogatorio a Barata, del cual dijo que en estos momentos es prioritario y que va a cuidar "que marche bien".

La empresa Odebrecht no ha reconocido el pago de sobornos en la obra del Gasoducto del Sur. Tampoco forma parte del acuerdo de colaboración eficaz de Barata. Según fuentes de este Diario, el ex ejecutivo puede ser procesado por este caso de hallarse algún ilícito.