El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, nuevamente reiteró en la necesidad de modificar la composición del Gabinete Ministerial y resaltó que Guido Bellido está desacreditado para ser jefe del Consejo de Ministros.

En diálogo con Cuarto Poder, Gutiérrez destacó que existen algunas carteras ministeriales que merecen un cambio ante la cantidad de cuestionamientos que pesan sobre ellos.

“Varios miembros de su Gabinete colisionan con la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros está descalificado. Él no puede ser presidente del Consejo de Ministros porque es una persona que no cree en la igualdad. Es un persona que no puede liderar la política pública de igualdad y combate contra la mujer. Es un hombre que se autocelebra, se aucondecora prácticamente”, expresó.

En ese sentido, el titular de la Defensoría del Pueblo recordó que anteriormente enviaron una carta el presidente de la República, Pedro Castillo, solicitando realice algunos cambios, sin embargo, no encontró una respuesta favorable.

Por ello, según detalló, se enviará nuevamente una carta al jefe de Estado a fin de encontrar una contestación, de lo contrario se presentará una demanda competencial por menoscabo ante el Tribunal Constitucional.

“El presidente tiene tres alternativas. Uno: que diga acojo las recomendaciones de la Defensoría y estoy aplicando estos filtros. No es que estemos sustituyendo al presidente, simplemente estamos señalando cuál es el marco de actuación de sus competencias. Podría hacer que nos diga no te voy hacer caso, pero me tiene que decir porqué no va a seguir las recomendaciones o podía ser que no nos conteste. Si suceden estas dos últimas cosas, nosotros vamos a presentar una demanda competencial por menoscabo”, enfatizó.

Gutiérrez argumentó que la demanda está basada en que la actuación del Ejecutivo afecta las competencias de la Defensoría del Pueblo.

