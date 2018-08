Defensor del Pueblo critica “guerra interna” en el Ministerio Público

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que existen evidencias de una “guerra interna” en el Ministerio Público y demandó que esta se solucione cuantos antes.

“Ha quedado evidenciado para el país que hay una guerra interna dentro de la Fiscalía de la Nación. Como defensor del Pueblo, demando que se solucione de una vez esta situación interna que es evidente que hay dentro del sistema de justicia y dentro de la fiscalía en particular”, manifestó.

Gutiérrez indicó que la Defensoría está en la línea de que las instituciones tienen que aclarar con transparencia, con evidencia y eficiencia y que “en ese sentido deben hacerlo lo más antes posible”.

Advirtió que, de lo contrario, “las demás instituciones que hacen contrapeso en el sistema democrático tendrán que intervenir”.

Gutiérrez se refirió al tema luego de finalizar una visita protocolar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Anoche, el fiscal José Pérez Gómez, miembro del equipo especial del Casio Lava Jato, afirmó en Canal N que recibió presiones desde el Ministerio Público relacionadas a las investigaciones sobre las anotaciones “Aumentar Keiko 500” y “AG”, encontradas en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht.

Pérez dijo que el fiscal de lavado de activos, Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía, le indicó que no podía interrogar a Odebrecht sobre la nota “AG”.

Este último fiscal respondió que dicho tema no era parte de la carpeta fiscal y negó alguna presión. Pérez también aseveró que Pablo Sánchez, ex fiscal de la Nación, le dijo días después de allanar los locales de Fuerza Popular: “No sabes con quién te has metido”, en referencia al partido político. Sánchez afirmó que lo que le manifestó fue que “era un fiscal con valentía, porque se había metido con gente, obviamente, de poder”.

De otro lado, el fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo especial Lava Jato, cuestionó ayer que el fiscal Marcial Paucar –miembro del anterior grupo asignado al caso– haya tenido intención de permitir que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) abandone el país, pese a que tiene una orden de impedimento de salida.