La Defensoría del Pueblo se mostró en contra de que se retire de la cabeza del equipo especial de la Policía Nacional al coronel Harvey Colchado, en atención a un pedido que hizo el ministro del Interior, Willy Huerta, ante el Ministerio Público.

En un comunicado publicado este lunes, la institución expresó su desacuerdo con el cambio en la coordinación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) destinado a contribuir en el desarrollo de las diligencias a cargo del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder liderados por Marita Barreto.

“Tras producirse el cambio de ministros en el Mininter, enviamos un oficio solicitando se nos informen las acciones que iba adoptar el nuevo ministro, Willy Huerta, a fin de garantizar el trabajo del referido grupo policial. Lamentablemente, hemos tomado conocimiento que se ha pedido el cambio del coronel PNP Harvey Colchado bajo la justificación de que la Digemin es un órgano del Ministerio del Interior y no de la Policía Nacional”, informó el Adjunto de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado.

La Defensoría considera que este pedido debe ser analizado en conjunto con los indicios de que habría un intento de interferir en las investigaciones que involucran al entorno del presidente Pedro Castillo y las versiones que dio el exministro del Interior Mariano González.

“La institución señala que los argumentos expuestos para justificar el cambio en la cabeza del equipo especial no se condicen con el deber constitucional de combatir la corrupción. Si bien, la Digemin no forma parte orgánica de la PNP, no resulta un elemento que dañe o perturbe las investigaciones, por el contrario resultaba necesario fortalecer el equipo ya constituido en el marco de lo exigido por el Ministerio Público”, indicaron.