Del despacho de Luis Cordero a Palacio: empresario chino con arresto domiciliario también ingresó al Congreso

Dos horas antes de que el empresario chino Ji Wu Xiaodong, investigado por organización criminal y con arresto domiciliario vigente, acudiera a Palacio de Gobierno, también ingresó al Congreso para reunirse con el parlamentario Luis Cordero Jon Tay.

Lo hizo acompañado de Kuan Wang, quien, según publicaciones en redes sociales, es director del Museo de Arte de Cerámica Oriental Mind. El encuentro se dio el último 12 de diciembre a las 2:07 p.m., y se extendió hasta las 2:38 p.m.

Horas después, a las 4:04 p.m., Ji Wu Xiaodong ingresó a Palacio de Gobierno con Zhihua Yang –quien se reunió con el presidente José Jerí en un chifa–, con Li Hongbin y Claudia Estefany Panaifo Paredes. Días antes, el 2 de diciembre de 2025, Li Hongbin y el propio Zhihua Yang también habían visitado juntos el Congreso. Ahí fueron recibidos por Mirtha Ana Baldeón Lostaunau, técnica del Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del Parlamento, que depende del actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

Baldeón Lostaunau es también secretaria general provincial de Lima Metropolitana de Fuerza Popular y candidata a diputada por el partido fujimorista. El Comercio buscó explicaciones de parte de Rospigliosi, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Luis Cordero fue elegido por Fuerza Popular pero luego cambió a otras bancadas. (Foto: Congreso)

Según reveló Cuarto Poder, Ji Wu Xiaodong formaría parte de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, dedicada al tráfico ilegal de madera. En 2022, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra, pero luego, en 2024, la medida fue variada a una detención domiciliaria por 24 meses. Pese a ello, visitó en otras dos ocasiones Palacio de Gobierno.

Sobre estos ingresos, el presidente de la República, José Jerí, fue cuestionado este martes por la Comisión de Fiscalización del Congreso, pese a que el mismo Legislativo también permitió el ingreso.

“¿Cómo es que su entorno filtra las personas que ingresan a Palacio? Que no salte una alerta como un arresto domiciliario me parece de terror”, señaló Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).

El mandatario reconoció una “debilidad” en los sistemas de control de Palacio y afirmó que la situación jurídica del empresario le era desconocida al momento de su visita.

“Es una debilidad del sistema, por lo menos de Palacio de Gobierno, que la estamos corrigiendo. No es un problema de ahora, es un problema que viene de años anteriores. Como no nos quedamos con las manos cruzadas, tenemos que corregir ello para que nuevamente no haya ningún tipo de situación similar”, expresó.

Previo a ello, en una entrevista a América Noticias, dijo que Ji Wu Xiaodong no le pidió favores porque “no habla mucho español” y que era el encargado de servir la comida en el chifa del empresario Zhihua Yang. Sin embargo, se reveló en medios que es traductor público juramentado para el chino y el español por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presunto nexo

Luis Cordero ingresó al Parlamento como integrante de Fuerza Popular. Posteriormente, entre julio de 2024 y junio de 2025, integró la bancada de Somos Perú, la misma agrupación política del hoy presidente José Jerí. Los registros revisados permiten ubicar al congresista como un punto de contacto entre el entorno empresarial de Zhihua Yang y el presidente José Jerí.

El legislador sostuvo al menos dos reuniones previas con Yang: el 9 de junio de 2023 y el 27 de octubre de 2025. En esta última oportunidad, el empresario chino acudió acompañado de su socio Víctor Estuardo Campos Salazar. Ambos son fundadores de la empresa BFE Solution PR Limited SAC, constituida en junio de 2025, según información oficial de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El vínculo entre Luis Cordero y el entorno empresarial de Zhihua Yang se habría visto reforzado con actividades institucionales promovidas dentro del propio Congreso. El 30 de enero de 2025, el legislador organizó el evento por el Día de la confraternidad peruano-china, una conmemoración que él mismo impulsó desde el Parlamento a través del proyecto de Ley Nº 661/2021-CR y que se hizo realidad en julio de 2024 con la Ley Nº 32067, tras su aprobación en el Pleno.

Entre los invitados a esta actividad protocolar, estuvo Binbin Yang, quien compartió directorio con Cordero (presidente) y con Zhihua Yang (vicepresidente) en la Cámara Perú Asia Pacífico de Producción, Industria y Comercio entre 2016 y 2021.

Al mismo evento asistió Feng Lin, quien fue vocal del primer consejo directivo del Diario Cultural APEC del Perú entre 2016 y 2021, cuando Zhihua Yang ejercía la presidencia de dicha organización. Asimismo, fue invitada Araceli Ludwika Cárdenas Otarola, representante de America Sam S.A.C., empresa cuyo socio fundador es Yang.

Este medio solicitó descargos al congresista Luis Cordero, tanto a él mismo como a su asesor. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El Comercio también accedió a imágenes donde se observa a Luis Cordero en Market Capon, la tienda de Zhihua Yang ubicada en el Centro de Lima, la misma que fue visitada por el presidente José Jerí. En la fotografía también se observa a María Cordero, hermana de Luis Cordero, quien fue suspendida del Congreso por una denuncia de ‘mochasueldo’.