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Resumen

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En Juliaca (Puno), pidió perdón por las muertes ocurridas en diciembre de 2022 tras la salida de la presidencia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. En Chota (Cajamarca), besó simbólicamente el piso y abrazó a la familia del exmandatario. El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha construido su campaña a partir de gestos y mensajes, no solo con una —como la denominó— “ruta castillista”, visitando las regiones, sino también poniéndose el sombrero e intentando emular la imagen del exmandatario. Sin embargo, más allá de la puesta en escena para capitalizar el descontento, su propuesta política apunta aún más lejos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.