Pasaron apenas cinco minutos desde el inicio de la exposición de argumentos de la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, cuando la jueza María de los Ángeles Álvarez conminó al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio a que evite hacer gesticulaciones durante la sustentación de la tesis del Ministerio Público.

“Creo que están de más las gesticulaciones, como sonrisa o de repente hasta en tono de burla. Por favor, que no se vuelva a repetir”, le dijo la jueza a la exautoridad edil, quien es acusado de liderar una organización criminal que habría favorecido a las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

Lo que se debatía en la sede del Poder Judicial no tenía un ápice de risible. La fiscal Salazar se estaba refiriendo a las declaraciones de José Adelmário Pinheiro, expresidente de OAS; y de un colaborador eficaz sobre el proyecto Río Verde y el Bypass de 28 de Julio, que complicarían la situación legal de la exautoridad. Apenas fueron mencionadas, Castañeda Lossio empezó a intercambiar medias sonrisas, apoyar su rostro sobre el puño y gesticular con la complicidad de su abogado Bryan Kabsther.

¿Qué significa?

Jose Luis Cañavate, analista de conducta y docente de ESAN en Ciencias del Comportamiento, realizó un bosquejo preliminar de lo que significarían las actitudes de Castañeda Lossio durante la sustentación de la prisión preventiva en su contra.

Previamente, alertó que este tipo de lecturas se deben hacer siempre bajo criterios académicos y observando el contexto. “Si no se interpreta dentro de un contexto no tiene más valor que el de algo suelto sin sentido”, comentó a El Comercio. “Todo debe ser analizado en las circunstancias y situación que provocan las comunicaciones verbales y no verbales que se producen”, añadió.

Sobre Castañeda, Cañavate apuntó: “El acusado Castañeda está en una situación de estrés muy potente, de hecho sus posturas y gestos son de cierre y bloqueo a la persona y al relato de la señora fiscal: movimientos de hombros, posturas de brazos, orientación del torso, manejo de los objetos sobre la mesa y gestos faciales contraídos”.

Asimismo, indicó que el comportamiento de Castañeda estaría direccionado a establecer algo contrario a lo que le ocurre en ese momento. “En este contexto es normal que manifieste comportamientos intentando nivelar su posición en el sentido opuesto. Es decir, haciendo un esfuerzo por expresar una tranquilidad o control de la situación que sabe no tiene”, dijo Cañavate a este Diario.

Consideró que la sonrisa de Castañeda “que incorpora elevación excesiva del labio superior” puede ser interpretada como "sarcasmo y/o desprecio”.

“Es más difícil señalar si esta conducta implica un intento (consciente o no) de generar una situación de asimetría de estatus o presión psicológica sobre la oradora, pero no se debe excluir esta posibilidad, ya que los efectos sobre la transmisión de la información en el proceso puede ser muy importante”, añadió el experto.

“Corresponde a la jueza realizar este análisis o pedir un informe especializado para valorar el impacto de este comportamiento en el desarrollo del proceso. Yo lo haría”, comentó el especialista.

El origen de las reacciones

La fiscal Salazar inició su exposición para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Castañeda Lossio presentando las declaraciones dadas por el expresidente de OAS sobre el Bypass de 28 de Julio, que fue ejecutado en lugar del proyecto Río Verde.

“ ‘Lo que puedo señalar es que tuve conocimiento que Castañeda Lossio no quería que se firme Río Verde, contrario a lo que quería la administración Villarán’. Continúa afirmando: ‘debo referir que a la empresa OAS le convenía el cambio del proyecto Río Verde a [Bypass] 28 de Julio’. Que es lo que nosotros hemos afirmado”, dijo la representante del Ministerio Público. Luego de esta intervención, el exalcalde de Lima empezó con las gesticulaciones que fueron advertidas por el equipo fiscal y la jueza.

La fiscal prosigue con su exposición mientras Castañeda sostiene la media sonrisa. “Se le pregunta al colaborador eficaz: '¿se hizo sobre evaluación en el proyecto [Bypass] 28 de Julio? Él dice: 'OAS había perdido dinero en varios contratos, no queríamos otra obra con problemas. No diría sobreprecio, pero tenía sus utilidades. Era un fideicomiso privado, se había establecido que quien realizaría la obra sería OAS, ya no había que hacer una licitación. No había que hacer una licitación”.

Luego de esta declaración, el abogado Kabsther se dirige a su patrocinado e intercambian gestos entre sí.

“Además, en la misma transcripción del mismo colaborador, dice: ‘el proyecto Río Verde era inviable por el monto demasiado caro. Donde se quería ejecutar la obra era un relleno sanitario. Había que invertir mucho en las viviendas que debían ser populares para instalarlas allí’. Estos colaboradores son los mismos representantes de OAS que están haciendo mención en su relato del interés y de la lectura que tenia el proyecto para OAS”, exponía la fiscal Salazar mientras Castañeda y su abogado se acercaban para intercambiar diálogos y medias risas.

Luego de ello, la jueza lo emplazó a evitar ese tipo de actitudes.

