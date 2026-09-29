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Las facultades fueron presentadas por el Poder Ejecutivo el 28 de agosto. Ilustración: El Comercio
Las facultades fueron presentadas por el Poder Ejecutivo el 28 de agosto. Ilustración: El Comercio
Por Thalía Cadenas

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú, debate este martes y miércoles el predictamen que recomienda no otorgar al Gobierno facultades especiales para legislar durante 120 días en diversas materias.

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