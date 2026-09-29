La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Juntos por el Perú, debate este martes y miércoles el predictamen que recomienda no otorgar al Gobierno facultades especiales para legislar durante 120 días en diversas materias.

En paralelo, Fuerza Popular elabora un predictamen en minoría favorable al Poder Ejecutivo. En diálogo con este Diario, el parlamentario Arturo Alegría señaló que la bancada se encuentra “afinando” el documento.

Tras conocerse el predictamen, diputados de la bancada naranja cuestionaron que se plantee archivar el pedido de facultades. Además, el presidente del Congreso, Miguel Torres, pidió “prudencia” y “responsabilidad”.

“Durante 30 días dijeron que el pedido de facultades era demasiado amplio y debía concentrarse en seguridad y fenómeno de El Niño. Entonces correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo.Mañana la Comisión de Constitución tiene que mostrar prudencia y responsabilidad. Rechazar incluso lo urgente sería darle la espalda al país”, escribió en su cuenta en X.

En un informe anterior, El Comercio dio a conocer que Renovación Popular —que tiene a Frank Krklec y Roxana Rocha como representantes en la Comisión de Constitución— se ha mostrado a favor de impulsar una iniciativa en el grupo de trabajo con el propósito de acelerar el trámite para la aprobación de las facultades.

¿Cuáles son los escenarios en el Congreso? Los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina responden

¿Qué pasa si aprueban el predictamen en contra que plantea la presidencia de la Comisión de Constitución?

Alejandro Rospigliosi: Si se aprueba el documento que recomienda rechazar y enviar al archivo el pedido de facultades. El tema termina ahí, se archiva en el mismo grupo de trabajo. Solo se elevan al pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes aprobados, es decir, la iniciativa ni siquiera llegaría al pleno. Las comisiones son filtros.

¿Qué sucede si se aprueba el predictamen en minoría?

Alejandro Rospigliosi: Se somete a votación y, si es aprobado, pasa al pleno de la Cámara de Diputados. Y, si en esa instancia se aprueba, pasa a la Comisión de Constitución del Senado y luego al pleno de la Cámara Alta.

Erick Urbina: El dictamen pasa al pleno de Diputados. Si el texto en minoría es aprobado por Diputados es el que continúa al Senado. El dictamen en minoría aprobado se remite al Senado.

¿El Senado tiene la libertad de modificar todo el documento?

Alejandro Rospigliosi: El Reglamento dice que el Senado aprueba los dictámenes que vienen de la Cámara de Diputados sin desnaturalizar. La pregunta es: ¿Qué es desnaturalizar? Hay un vacío y ese vacío debe corregirse. Para eso es importante que la Comisión de Constitución de Senadores establezca cuáles son los límites. La desconfianza se basa en declaraciones que han realizado algunos senadores y ello ha derivado en que no se quiera aprobar ninguna facultad.

Erick Urbina: Sí, pero con una precisión muy importante. El Senado actúa como Cámara revisora y puede aprobar, modificar o rechazar la propuesta legislativa que recibe de Diputados. El Reglamento del Senado establece expresamente que, durante la revisión, los senadores pueden proponer reformas o modificaciones a la fórmula legal y que la revisión puede concluir con una decisión de aprobación, modificación o rechazo. Por tanto, el Senado no está obligado a aprobar literalmente el texto que le remite Diputados.

Además… Artículo 7 del Reglamento del Senado "La función legislativa comprende la revisión, el debate, la aprobación, la modificación o el rechazo de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y el presente reglamento".

Piden precisar límites para modificar proyectos aprobados por la Cámara de Diputados

El portavoz de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero, trasladar al titular del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, una consulta sobre los límites que tiene esta última cámara para modificar las propuestas legislativas aprobadas por los diputados.

El diputado pidió que la consulta sea formulada ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado.

Según el documento, existe una diferencia de interpretación entre parlamentarios respecto del alcance de las modificaciones que podría realizar el Senado sobre una propuesta aprobada por la Cámara Baja.

Zunini recordó que el artículo 25 del Reglamento del Senado establece que las modificaciones deben realizarse “de manera complementaria y de conformidad con sus fines” y que no pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por Diputados.

Asimismo, citó el artículo 142, que señala que las modificaciones no pueden “desnaturalizar” la propuesta legislativa remitida por esta cámara.

El diputado también hizo referencia a declaraciones de los senadores Martha Chávez, Carlos Mesía y Jacques Rodrich con posturas “distintas” a lo establecido al reglamento.

Las precisiones que pide Zunini:

1. ¿Cuál es el contenido del término «desnaturalizar» empleado en el numeral 2 del literal a) del artículo 142 del Reglamento del Senado, y cómo se integra con la exigencia de modificar «de manera complementaria y de conformidad con sus fines» y con la prohibición de «incorporar materias distintas» del literal a) del artículo 25?

2. ¿Estos límites rigen únicamente para el dictamen de la comisión o alcanzan también a los aportes, a los textos sustitutorios y a cualquier modificación que se introduzca durante el debate en el Pleno del Senado, conforme a los artículos 81, 82, 83 y 149 del Reglamento del Senado?

3. ¿Qué elementos integran la «propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados» que sirve de parámetro de comparación? En particular, ¿puede el Senado incorporar materias que figuraban en la iniciativa original, pero que la Cámara de Diputados no aprobó?

4. ¿Qué criterios deben aplicar la comisión dictaminadora, la Mesa Directiva y el Pleno del Senado para verificar que una modificación no desnaturaliza la propuesta?

5. ¿Qué consecuencia procedimental corresponde a una modificación que desnaturalice la propuesta? En particular, ¿procede declararla improcedente, reconducir la materia nueva a una iniciativa independiente o convocar conferencia con la comisión competente de la Cámara de Diputados?