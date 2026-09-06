El pedido del gobierno ha iniciado su trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se empezará con la citación de los ministros de Estado para sustentar el proyecto que consta de 66 puntos. Una vez debatido, el dictamen final será remitido al pleno de diputados para su votación. Luego, el resultado de lo aprobado por diputados se elevará al Senado donde, previo estudio de su propia Comisión de Constitución, el pleno de la Cámara Alta tendrá la palabra final: ratificándolo, modificándolo o rechazándolo.

Según los plazos establecidos en los reglamentos de ambas cámaras, la autógrafa de ley del pedido de delegación de facultades podría estar resuelto en 45 días hábiles, con lo que el gobierno tendría listo el texto final aproximadamente el 22 de octubre. Esto tomando en cuenta de que, en el Senado, se exonere el proyecto del trámite de comisión dada la urgencia alegada por el Ejecutivo. Esta decisión que requiere de los tres quintos de votos en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta.

De no exonerarse del trámite de comisión, el tiempo estimado podría alargarse a 51 días, con lo que el gobierno podría tener el texto final recién a inicios de noviembre.

Los plazos podría alargarse aún más si, en ambas cámaras, se toman los plazos máximos para la revisión del proyecto, sobre todo en las comisiones respectivas. También se podrían alargar los plazos si se piden opiniones a otras comisiones, debido a las diversas materias incluidas en el pedido.

“En el hipotético caso que se necesite mayor profundidad en el tema financiero y agrario, se puede pedir a las comisiones especializadas que revisen esos puntos. Eso demoraría un poco más. Estamos hablando de que el dictamen podría llegar al pleno (de diputados) el 30 de setiembre, aproximadamente”, explicó la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular), miembro de la Comisión de Constitución.

Luis Galarreta se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer los ejes del Gobierno. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

-Out of context-

Respecto al fondo del pedido, la diputada Rocha aseguró que su bancada respaldará todo lo referido al Fenómeno del Niño que está abordado -en la delegación de facultades- en diversas materias de vivienda, agua y saneamiento; ademas de los puntos de seguridad. También indicó que están dispuestos a ratificar otros seis ejes relacionados a temas económicos como el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, incentivo del empleo formal y simplificación administrativa.

“En los otros puntos, necesitamos mayor sustento técnico, la justificación de la urgencia. Acá estamos hablando de los temas financieros, como la derogación de la Ley de tope de tasas de interés, la propuesta para que niños mayores de 12 años puedan abrir cuentas de ahorros (...) y en temas laborales, como el traslado de feriados, bonos, gratificaciones, CTS”, detalló.

Según los cálculos de la diputada, Renovación Popular está a favor del 90% del proyecto del Ejecutivo, pero existe un 10% que está haciendo “ruido” y que podrían presentarse a través de proyectos de ley específicos fuera de la delegación de facultades, debido a que no son temas urgentes.

Romina Uribe, diputada del Partido de Buen Gobierno, también es miembro de la Comisión de Constitución y aseguró que no existe duda en otorgar facultades al gobierno para atender el Fenómeno El Niño y la la problemática de inseguridad. “En esas materias especificas, la postura es que vamos a dar facultades, tenemos que dejar gobernar. Pero hay materias muy extensas que no están alineadas a los criterios que debe tener una delegación de facultades”, precisó.

La diputada explicó que la Constitución establece que un pedido de facultades debe ajustarse a una urgencia, con plazos determinados y específicos. “Hay otros temas, fuera de la seguridad y el Fenómeno El Niño, que efectivamente no responden a un tema de urgencia”, refirió al ser consultada por los temas financieros y laborales que incluye el pedido.

Incluso, Uribe dijo que en materia de seguridad faltan especificaciones como el cambio propuesto en el tema migratorio. “Se menciona, pero se tiene que precisar en qué sentido se va a cambiar, porque existe una ley al respecto y no hay la especificación de esa materia. El sector competente tiene que venir a desarrollar”, apuntó.

Por su parte, Víctor Piñán, diputado de Obras y miembro del grupo de Constitución, añadió que existen observaciones en temas tributarios. “Hemos visto temas de beneficios tributarios en agroexportación donde no hay consenso. En bancada, uno de los ponentes sentó una posición contraria, por lo que tendremos una segunda reunión donde veremos si no le damos en ese punto las facultades al gobierno”, precisó.

El gobierno requiere de los votos de Renovación Popular, Partido de Buen Gobierno y Obras, tanto en comisiones como en los plenos de ambas cámaras, para obtener su pedido de delegación de facultades. Todo hace indicar que recibirán un pedido recortado, sobre todo en temas financieros y laborales.