Tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que reduce las facultades del Ejecutivo a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, la bancada de Fuerza Popular ha movido su baraja de naipes y prepara un as bajo la manga.

Sin el respaldo de otros grupos, la bancada oficialista decidió presentar un dictamen en minoría con una propuesta para otorgar al Ejecutivo más de 50 facultades legislativas. Entre ellas, el restituir la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y establecer un marco de protección para las Fuerzas Armadas cuando actúen contra la delincuencia.

La intención es que la mayoría de las facultades rechazadas por la Comisión de Constitución, sean incorporadas en un nuevo planteamiento, según indicó Jaime Abensur a El Comercio.

No obstante, para que estas medidas sean incorporadas, Fuerza Popular requerirá el respaldo de otras bancadas, como Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Estas cuatro últimas agrupaciones, además, son autoras del “texto de consenso” que dio paso al dictamen que será debatido este martes.

La Cámara de Diputados sesionará el martes 6 de octubre. (Foto: Congreso)

Sesión plenaria

Por lo pronto, el martes 6 de octubre a las 10:00 a. m. se debatirá el dictamen “de consenso” aprobado en la víspera por Constitución que reduce de 120 a 90 días el plazo para legislar y limita las facultades a dos de las ocho materias solicitadas por el Ejecutivo.

La fecha fue fijada por la Junta de Portavoces en una sesión reservada en la sala Basadre del Palacio Legislativo. La decisión se adoptó a propuesta de Óscar Reto, presidente de la Cámara Baja, teniendo en cuenta que el jueves, día habitual de las sesiones plenarias, será feriado nacional.

Al respecto, los voceros de Fuerza Popular, Partido Cívico Obras (PCO), Partido del Buen Gobierno (PBG), Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN) y Renovación Popular (RP) se mostraron de acuerdo.

En la sesión también se acordó por unanimidad que el debate del dictamen tenga una duración de tres horas, tiempo que será distribuido de manera proporcional entre las seis bancadas.

Por la tarde del viernes, la agrupación política saludó el esfuerzo de las bancadas que hicieron posible “salir del bloqueo” de Juntos por el Perú, que intentó negar de plano el pedido de facultades.

“Fuerza Popular trabajará con las demás bancadas para que, durante el debate en el Pleno, se incorporen medidas orientadas a recuperar el orden y garantizar un estado eficiente ante el Fenómeno El Niño”, señaló la agrupación.

En el texto mencionan que hay facultades legislativas incompletas.

Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la reducción del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El jefe del Gabinete calificó como incompleta la propuesta técnica aprobada en el grupo parlamentario tras el recorte de materias prioritarias.

“Tenemos coincidencias con la bancada de Fuerza Popular de la Cámara de Diputados, es un dictamen muy recortado y los temas relacionados a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño no tiene los mecanismos suficientes para enfrentar la situación actual”, comentó este viernes en Canal N.

Galarreta reconoció la actitud democrática de las bancadas que destrabaron el debate frente a la posición de rechazo total de Juntos por el Perú, de quienes dijo que tenían como objetivo “entrampar” el proceso.

Sostuvo que los límites impuestos restan eficacia a la lucha contra la delincuencia organizada.