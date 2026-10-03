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Resumen

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Erik Rivera

Tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que reduce las facultades del Ejecutivo a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, la bancada de Fuerza Popular ha movido su baraja de naipes y prepara un as bajo la manga.

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