La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusó al Congreso de la República de dar prioridad a las denuncias que se presentan contra fiscales supremos en ejercicio, mientras otras contra ministros y legisladores permanecen sin ser tramitadas.

“Yo sí veo que soy incómoda. Ahora ya lo veo por qué: porque de todas las denuncias que se presentan, solamente le dan celeridad a las que están presentadas, de manera totalmente infundada, sin sustento, contra nosotros los fiscales supremos que estamos en este momento en ejercicio. Muy rápido están avanzando las investigaciones en el Congreso para buscar inhabilitarnos”, afirmó en diálogo con CNN.

Espinoza sostuvo que este tratamiento no es uniforme. "Pero hay otras denuncias presentadas contra ministros en ejercicio, contra diversos congresistas, que están allí guardadas, no están tramitadas. Es decir, hay una disparidad en el tratamiento. No se tramita o no se analiza de manera cronológica, ordenada, según el ingreso a su mesa de partes”, añadió.

La fiscal de la Nación aseguró que no teme a un eventual proceso de destitución.

“No tengo temor, porque los congresistas, por más que tengan un voto político, ellos no están exentos. Tienen que, de todas maneras, motivar, justificar, dar buenas razones para poder remover a alguien, inhabilitarlo o sacarlo del cargo”, remarcó.

Asimismo, rechazó que entre fiscales supremos exista algún tipo de encubrimiento.

“Yo tengo algunas investigaciones contra mis colegas porque no hay nadie más que los pueda investigar. Pero si yo cometo algún tipo de exceso o simplemente yo los dejo a un lado de la investigación, eso también es controlado por el Procurador General de la República y por el Congreso”, sostuvo.