Delia Espinoza: ¿De qué dependerá el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público?

El retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público (MP) dependerá de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) concluya con precisar los términos sobre su reincorporación y del presupuesto institucional, afirmó este viernes la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

De ser el caso, Benavides Vargas regresaría como fiscal suprema titular, más no como titular del Ministerio Público, según confirmó su abogado Jorge Del Castillo a El Comercio.

Lo cierto es que, en los próximos días, Benavides podría reasumir sus funciones fiscales, y a la vez, continuará siendo investigada por presuntamente haber liderado una organización criminal al interior del Ministerio Público.

Y es que, pese a que el Congreso de la República archivó recientemente una denuncia constitucional contra Benavides Vargas, por un caso vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, la extitular del MP aún viene siendo investigada en el seno de su institución.

El viernes 1 de agosto, en una conferencia de prensa, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que, tras la decisión de la Corte Suprema de anular la suspensión en las funciones de Benavides Vargas, enviaron oficios a la JNJ para que precise los alcances de su resolución 231 que emitieron en junio pasado, ordenando la reposición de esta última en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación.

En ese momento, la ejecución de resolución y las aclaraciones por parte de la JNJ quedaron paralizadas debido a la suspensión en el cargo, por 24 meses, dictada por el Poder Judicial (PJ) contra Benavides. Esa medida ha quedado sin efecto.

Espinoza informó también que, la noche del jueves, poco después de la decisión de la Corte Suprema, la JNJ les notificó una resolución emitida en junio, donde se les informó que anularon una segunda destitución contra Benavides, sancionandola únicamente con una suspensión por 60 días.

Por ello, solicitaron que la JNJ aclare desde cuándo debían contabilizar dicha suspensión.

En ese contexto, la fiscal de la Nación advirtió que dichos trámites deben culminarse a nivel de la JNJ, para decidir sobre el retorno de Benavides Vargas al MP.

Otro aspecto, advertido por Espinoza, fue el tema presupuestal para que Benavides Vargas ocupe una plaza como fiscal suprema y parte de la Junta de Fiscales Supremos.

“Justamente, hemos solicitado un informe al área de presupuesto, para que nos indique de manera cierta, no quiero adelantarme, si es que habría el presupuesto para sustentar ante un eventual retorno de la señora Benavides”, confirmó.

En esa línea, no descartó que Benavides ocupe una de las dos fiscalía supremas que investigan delitos de corrupción de funcionarios, que antes eran transitorias y que ahora son permanentes.

No obstante, manifestó su preocupación puesto que en ambos despachos, que serían los únicos disponibles para que asuma, se investigan a personajes vinculados al Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Como se recuerda, Benavides Vargas también ha sido investigada por presuntamente haber estado vinculada a personajes que están implicados con la referida red criminal.

Otra opción sería la posibilidad de que Benavides Vargas sea designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, esta opción también materia de preocupación para la fiscal de la Nación, debido a las próximas elecciones generales del 2026.

Finalmente, Espinoza lamentó la decisión de la Corte Suprema que anuló la suspensión de Benavides, al optar, según dijo, por un formalismo, y haber puesto al Ministerio Público en una encrucijada respecto a dónde colocar a Benavides Vargas.

En ese sentido, rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que a “última hora” archivó la denuncia constitucional que presentaron contra Benavides, hecho que terminó influyendo para que la Corte Suprema anule su suspensión.

Espinoza advirtió que cinco de los congresistas de la Subcomisión que votaron por archivar la denuncia contra Benavides, son investigados en el MP.

Jorge del Castillo: “La reposición es al cargo de fiscal suprema, no fiscal de la Nación”

En diálogo con El Comercio, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, señaló que lo que corresponde ahora es la reincorporación de su patrocinada al Ministerio Público.

Si bien, calificó de “innecesarias” las precisiones solicitadas por la fiscal de la Nación a la JNJ, consideró que ello muestra que esta última ya no se está negando a cumplir con la reposición de Benavides.

Recordó que la JNJ, inclusive, emitió un apremio para que se ejecute la resolución que reponía en el cargo a su patrocinada y “entonces, ahora tiene que dar cumplimiento”.

En esa línea, Del Castillo reconoció que la reincorporación de Benavides sería solo como fiscal suprema titular, más no como fiscal de la Nación. Ello se debe a que el 1 de julio del 2025, venció el plazo de los tres años por los que fue electa FN en el 2022.

“Ese tema ya está resuelto porque vencido el primero de julio, la reposición es al cargo de fiscal suprema, no fiscal de la Nación. Ya no porque venció el plazo. Así que yo creo que ya está decidido.”

En esa línea, sostuvo que, como ha indicado Espinoza en la rueda de prensa, existen dos fiscalías supremas que estarían disponibles, por lo que tendría que asumir una de ellas.

Por ello, rechazó que pida un informe sobre presupuesto para dichas fiscalías, cuando han venido funcionando; lo cual demostraría que sí tienen recursos, sobre todo porque han sido convertidas en permanentes.

Respecto a la suspensión de dos meses, recientemente notificada a la fiscalía de la Nación, el abogado precisó que ya fue “compurgada”, es decir cumplida, puesto que Benavides estuvo suspendida en sus funciones por casi un año.

De tal forma, explicó, la suspensión se contabiliza dentro de ese plazo ya cumplido.

“En el fondo, lo que yo veo, desde el momento que la doctora Espinoza pide ese esclarecimiento a la Junta de Justicia, es que no se está negando a cumplir la resolución. Está pidiendo un esclarecimiento previo. Ok, cuando venga el esclarecimiento, que a mi juicio ya no es necesario porque las cosas están claras; por ejemplo, esto de que ya está compurgada la sanción; y la no reposición como fiscal de la Nación, (porque) ya nadie le pide ser fiscal de la Nación. Entonces, vemos que son manotazos finales.”

Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides