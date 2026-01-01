Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

PJ aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra Delia Espinoza: Estos son los detalles del caso
PJ aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra Delia Espinoza: Estos son los detalles del caso

PJ aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra Delia Espinoza: Estos son los detalles del caso

El Poder Judicial (PJ) aprobó la formalización de una investigación preparatoria contra la inhabilitada ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y como posible instigadora del delito de usurpación de funciones, en agravio del Estado.

