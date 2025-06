La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció este lunes tras el ingreso de Patricia Benavides a la sede central del Ministerio Público en un intento por retomar el cargo de titular de la Fiscalía de la Nación, tras su restitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Espinoza denunció públicamente que esta acción representó una irrupción ilegal y aseguró que habrá consecuencias legales.

“Irrumpir en nuestra sede central y, más aún, a empujones llegar hasta el piso nueve, donde está la sede de la Fiscalía de la Nación, y donde teníamos que reunirnos hoy con la Junta de Fiscales Supremos, obstaculizando nuestras labores, eso no tiene nombre. Se han cometido delitos y habrá consecuencias”, advirtió durante un pronunciamiento frente a un grupo de fiscales y trabajadores que la respaldaron en el lugar.

En ese marco, Espinoza reafirmó su permanencia en el cargo: “Yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado y porque no tengo rabo de paja, no he llegado con favores políticos a ser suprema titular, no le debo nada a nadie”.

Asimismo, criticó lo que calificó como presiones externas: “No nos vamos a dejar someter por intereses oscuros (...) No me van a sacar de acá, así de simple, porque la población merece el esfuerzo de unos fiscales decentes”.

Ante la situación, la Junta de Fiscales Supremos se declaró en sesión permanente, conforme al reglamento de dicha instancia, que permite mantener una reunión continuada sin necesidad de nuevas convocatorias formales, con el fin de actuar con rapidez ante hechos graves como los ocurridos.

Finalmente, Espinoza convocó a los fiscales del país a sumarse a su defensa institucional, incluso dejando abierta la posibilidad de organizar vigilias: “Probablemente estaremos llamando a una vigilia porque hoy yo no regreso a casa (...) No me van a sacar de acá”.