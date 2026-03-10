La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, desmintió este martes versiones sobre supuestos cambios en el gabinete ministerial y negó que exista la renuncia de varios ministros. La funcionaria afirmó que las informaciones difundidas en redes sociales sobre la salida de integrantes del Ejecutivo no son correctas.

“Yo también he visto en X muchos temas de que hay 3, 4 ministros, eso no es correcto, no es cierto, no sé de dónde han sacado esa información”, señaló Miralles durante una conferencia de prensa en la PCM.

La jefa del gabinete precisó que el único caso que se encuentra en evaluación corresponde al ministro de Salud, Luis Quiroz. Según explicó, el funcionario presentó una carta de renuncia dirigida al despacho presidencial, la cual todavía no ha sido aceptada.

“El día de hoy el ministro de Salud ha presentado su carta de renuncia (...) la ha presentado al despacho presidencial. Yo conversé con él, me manifestó su intención. Sin embargo, estamos ahorita en esta emergencia y estamos evaluando, no se ha tomado una decisión de si se acepta o no la renuncia”, indicó.

Miralles agregó que el presidente de la República, José María Balcázar, evaluará el pedido.

Por su parte, el jefe de Estado expresó su respaldo al gabinete y señaló que mantiene confianza en el equipo ministerial. “Es un equipo con lo que yo trabajo, estoy contento. Estamos más bien preparándonos para ir al Congreso de la República y que nos evalúen técnicamente, no políticamente, técnicamente”, manifestó.