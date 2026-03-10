Resumen

Denisse Miralles desmiente cambios en el Gabinete y niega renuncias de ministros. Foto: PCM
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, desmintió este martes versiones sobre supuestos cambios en el gabinete ministerial y negó que exista la renuncia de varios ministros. La funcionaria afirmó que las informaciones difundidas en redes sociales sobre la salida de integrantes del Ejecutivo no son correctas.

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.