Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gobierno declara estados de emergencia en 14 regiones por intensas lluvias. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Gobierno declara estados de emergencia en 14 regiones por intensas lluvias. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el Ejecutivo mantendrá una “neutralidad absoluta” durante las próximas elecciones generales y que priorizará la atención de las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias en diversas regiones del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.