La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el Ejecutivo mantendrá una “neutralidad absoluta” durante las próximas elecciones generales y que priorizará la atención de las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias en diversas regiones del país.

“Nuestra primera tarea es asegurar una transición democrática, ordenada y transparente. Vamos a coordinar permanentemente con los organismos electorales para garantizar recursos asegurados, neutralidad absoluta y pleno respeto a la seguridad ciudadana” , señaló tras el primer Consejo de Ministros de la nueva gestión.

Miralles indicó que el Ejecutivo ha dispuesto una respuesta nacional frente a la emergencia por el Fenómeno El Niño y que el presidente de la República viajará junto a varios ministros a Arequipa, una de las regiones más afectadas, para coordinar acciones con autoridades locales y con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

“Desde el día lunes los distintos ministerios ya han desplegado acciones no solo en Arequipa sino también en el norte del país y en Ica, pero estamos continuando esto como primera acción de gobierno” , precisó.

En esa línea, informó que el Consejo de Ministros acordó declarar el estado de emergencia en varios distritos y provincias de Arequipa y en el distrito de Ocucaje, en Ica, debido a los daños ocasionados por las lluvias. También se dispuso la prórroga del estado de emergencia en provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, ante el peligro inminente por contaminación del agua.

Asimismo, se aprobó el estado de emergencia en distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes frente al riesgo generado por intensas precipitaciones. De igual modo, se declaró la emergencia en el distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz (Áncash), ante el peligro inminente por contaminación híbrida.

En el plano económico, la titular de la PCM remarcó que “la orientación económica de este gobierno se va a mantener firme y sin alteraciones” y que el gabinete actuará con “señales claras de estabilidad, responsabilidad fiscal y respeto a las reglas que generan confianza ”.

Finalmente, anunció que se fortalecerá la seguridad ciudadana mediante un trabajo articulado entre el Ejecutivo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales, priorizando la inteligencia y la capacidad operativa frente al crimen.

