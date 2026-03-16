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El presidente José María Balcázar junto a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar junto a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Denisse Miralles. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Diversos gremios empresariales pidieron a los congresistas actuar “a la altura de las circunstancias” y otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

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