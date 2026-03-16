Diversos gremios empresariales pidieron a los congresistas actuar “a la altura de las circunstancias” y otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

A través de un comunicado, recordaron que este miércoles 18 se presentará ante el Congreso de la República la presidenta del Consejo de Ministros para exponer sus planes de gestión hasta el 28 de julio de 2026.

Mencionaron que en estos últimos años nuestro país “vive un clima de inestabilidad que no le hace bien a la democracia, a la institucionalidad ni al clima de confianza necesario” para atraer inversiones que generen empleo formal y bienestar para más peruanos.

Los gremios empresariales subrayaron que a ello se suma el Niño Costero, “que ya trae graves consecuencias para la economía y vida de los peruanos”.

“En 27 días los peruanos elegiremos una nueva plancha presidencial, senadores y diputados. En ese contexto, debemos votar en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, lo que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el voto de confianza al Gabinete”, subrayó en su comunicado.

Cabe señalar que el comunicado está firmado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación Automotriz del Perú (APP), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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Asimismo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur); Perucámaras; las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Comunicado de los gremios empresariales sobre el voto de confianza.

Como se recuerda, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, acudirá al Congreso este miércoles 18 de marzo, a fin de solicitar el voto de confianza de la representación nacional.

Sobre el tema, la primera ministra adelantó que su exposición no será “tan larga”, pero sí concreta con los resultados obtenidos en las pocas semanas que tiene en el cargo, además de las metas que se han planteado para los próximo cuatro meses.

“Más que estar pensando en los cálculos políticos, creo que nosotros apostamos por convencer a los congresistas de que es momento que nuestro país nos vea unidos, que el peruano, el ciudadano, vuelva a recuperar la confianza en sus líderes, que juntos podemos acabar con estos problemas que tiene y sentar las bases para que el siguiente gobierno, que debería durar los 5 años que corresponde, nos permita dar ese salto de crecimiento que el país hace rato se está perdiendo por estas confrontaciones políticas”, enfatizó.