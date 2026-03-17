Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el voto de confianza al Gabinete liderado por Denisse Miralles están en su punto más crítico.

Fuentes parlamentarias indicaron a El Comercio que algunas bancadas estarían, incluso, condicionando su respaldo al gabinete a la obtención de cuotas de poder en determinados ministerios, lo que dificulta alcanzar un consenso.

La primera ministra solo cuenta, hasta el momento, con el respaldo de tres agrupaciones, mientras que las nueve restantes se inclinan por votar en contra o no tienen una postura oficial definida. Incluso hay voces que hablaron de su posible reemplazo como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El panorama para Denisse Miralles sigue siendo incierto de cara a su presentación ante el pleno del Congreso este miércoles 18. El gabinete requiere el apoyo de la mayoría simple de los congresistas asistentes a la sesión plenaria.

Por ahora, solo cuenta con los votos seguros de Alianza para el Progreso (APP); Honor y Democracia; Somos Perú y tres parlamentarios de Acción Popular (AP). Todos ellos en conjunto suman 35 respaldos.

Sin embargo, la cifra podría ser incluso menor. En APP, Roberto Chiabra no siempre vota en el mismo sentido que su bancada, por lo que, en la práctica, la premier tendría asegurados apenas 34 votos.

De otro lado, la bancada del corazón decidió darle la confianza a Miralles luego de la reunión de este lunes con la PCM.

En declaraciones a El Comercio, el legislador Héctor Valer señaló que la postura es unánime y que la exposición de Miralles sobre los ejes en los que basará su gestión los convenció.

“La posición es unánime tanto en la bancada como en el partido [...] Cada uno de los congresistas expuso la problemática de sus regiones, pero lo que más nos ha convencido son los cuatro ejes en la que se basará el gobierno”, señaló.

Para Valer, correspondería que el pleno le otorgue la confianza a la primera ministra “por la gobernabilidad del país”.

La bancada de Somos Perú se reunió este lunes 16 con la primera ministra, Denisse Miralles. (Foto: PCM)

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Mientras que Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Avanza País, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista votarán en contra.

Al menos cuatro parlamentarios acciopopulistas compartirían esta postura. Ellos serían Ilich López, Luis Aragón, María del Carmen Alva y Wilson Soto.

Lo que quiere decir que Miralles parte con el tablero en contra, con 53 legisladores que se oponen a su investidura.

Podemos Perú definió su postura durante el fin de semana. Ellos habían puesto entre sus condiciones el tema de Petroperú y pese a que la primera ministra descartó que la empresa fuera a ser privatizada, la bancada no le dará la confianza. Así lo aseguró a este Diario una fuente de la alta dirección del partido. El sábado, José Luna Gálvez ya había adelantado dicho escenario.

Solo los votos de Fuerza Popular y Perú Libre podrían inclinar la balanza a favor de Miralles. Ambos bloques suman 32. No obstante, fuentes parlamentarias señalaron que la agrupación del lápiz exige los ministerios del Interior y Transportes para otorgar su respaldo.

En diálogo con este Diario, Flavio Cruz, portavoz de esta agrupación, descartó dicha información y aseveró que Perú Libre no ha tomado aún una decisión.

“Con acierto no fuimos a la reunión que nos invitaron, las maldades siempre piensan así, la creencia que pedimos ministerios o cargos, no los queremos ni los necesitamos, no somos como los demás”, respondió el perulibrista.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que sí ha existido presiones desde Perú Libre al presidente José María Balcázar para que releve a Miralles de la PCM y haga otros ajustes en el Gabinete Ministerial. No obstante, el mandatario ha reiterado su respaldo a la primera ministra, a quien le habría asegurado su continuidad.

Las mismas fuentes refirieron que desde APP han comunicado que votarán a favor de la investidura del Consejo de Ministros, pero que “no moverán ni un dedo” para conseguir los votos que requiere Miralles. Agregaron que la práctica, la jefa del Gabinete “está sola”.

Otras fuentes del Ejecutivo refirieron que, en este contexto, la economista ha optado por buscar los votos por cada congresista y no buscar entrar en negociaciones con las bancadas como conjunto.

“Esta será una lucha voto por voto, y si la primera ministra obtiene la confianza será por un pequeño margen. Calculamos que será como una carrera de caballos, por dos o tres votos de diferencia”, manifestaron.

Las mismas fuentes señalaron que desde Fuerza Popular, a pesar de que cumplieron con una de sus exigencias, que fue el retorno a clases presenciales de los escolares en medio de la crisis energética, aún no tienen una respuesta sobre si apoyarán o no con sus votos la continuidad del equipo ministerial.

Al gobierno tampoco le ha gustado que algunas bancadas, como Podemos Perú, hayan condicionado el voto de confianza a la no privatización de Petroperú, cuando el decreto supremo que regula la actividad de la petrolera estatal no tiene eso como fin, sino estabilizar sus finanzas.

Otras fuentes aseguraron que el bloque fujimorista condiciona sus votos a que APP pierda sus supuestas cuotas en los ministerios de Salud, Vivienda y Transportes. La versión oficial de la agrupación naranja es que tomarán la decisión tras escuchar a Miralles el miércoles.

“Aún no hemos decidido anunciaremos después de la exposición de la premier”, respondió a este Diario César Revilla, vocero de la bancada naranja,

Las mismas fuentes comentaron que el presidente Balcázar estaría barajando nombres para reemplazar a Miralles. Incluso que en la “PCM ya hablan” de quién podría ser su sucesor o sucesora.

“Hasta el momento no hay votos pero están negociando cuotas de poder en ministerios”, indicaron.

Proyección

Bancada Integrantes A favor En contra Por definir Fuerza Popular 20 X APP* 17 X Perú Libre 12 X Podemos Perú 12 X Renovación Popular 11 X Juntos por el Perú 10 X Somos Perú 10 X Acción Popular 10 Al menos 3 Al menos 4 3 Avanza País 6 X Honor y Democracia 5 X Bancada Socialista 5 X Bloque Democrático 5 X No agrupados 7 7 Total 130 35 53 42

*Roberto Chiabra podría votar en un sentido diferente

Miralles confía en recibir respaldo

En tanto, en declaraciones RPP, Miralles señaló que confía en lograr el voto de confianza del Congreso y dijo que apostará por convencer a los legisladores de que el país necesita unidad.

La primera ministra calificó que “positivas” las reuniones que sostuvo con las bancadas y aseguró que recibió muchos comentarios y aportes a su plan de trabajo para los próximos cuatro meses.

“Sí [confío en alcanzar los votos], todavía me faltan unas cuantas, pero las reuniones que hemos tenido todas han sido muy positivas, no solamente nos han permitido exponer nuestro plan, sino es que además hemos recibido muchos comentarios y aportes de los señores congresistas”, expresó.

“En las reuniones que hemos tenido con las bancadas, hemos expuesto nuestras cuatro líneas de trabajo. Son solamente 134 días los que quedan de aquí al cambio de gestión. Estamos a menos de 27 días de las elecciones”, agregó.

“Más que estar pensando en los cálculos políticos, creo que nosotros apostamos por convencer a los congresistas de que es momento que nuestro país nos vea unidos, que el peruano, el ciudadano, vuelva a recuperar la confianza en sus líderes, que juntos podemos acabar con estos problemas que tiene y sentar las bases para que el siguiente gobierno, que debería durar los 5 años que corresponde, nos permita dar ese salto de crecimiento que el país hace rato se está perdiendo por estas confrontaciones políticas”, puntualizó.

Los cuatro ejes del discurso

Durante sus reuniones con las bancadas del Congreso, Miralles ha adelantado que el gobierno de transición de Balcázar ha desarrollado cuatro ejes. El primero fue “la atención inmediata” a la crisis energética generada por la ruptura del gasoducto de TGP en el Cusco. En ese sentido, detalló las acciones que se adoptaron, entre ellos el racionamiento del gas natural.

Los otros tres pilares son garantizar los recursos para el proceso electoral 2026, luchar contra la inseguridad ciudadana y consolidar la estabilidad política, social y económica.

En seguridad ciudadana, la primera ministra ha anunciado a los congresistas que se van a ejecutar cuatro acciones en los cuatro meses restantes de este quinquenio: previsión policial y comunitaria, control territorial, inteligencia e investigación criminal y el fortalecimiento de la justicia y del sistema penitenciario.

Asimismo, se tiene previsto incorporar a 6 mil nuevos policías en las próximas dos semanas “con una inversión de S/253 millones”.

Sobre la estabilidad económica, Miralles refirió que la intención del gobierno de Balcázar es cumplir con el déficit fiscal (aunque el Congreso haya aprobado una norma que da gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, lo que puede generar un gasto anual de S/3,000 millones). Y, además, dejar un plan nacional de infraestructura 2026-2031 para el próximo Ejecutivo.

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Gremios empresariales se pronuncian

En un comunicado, diversos gremios empresariales pidieron a los congresistas actuar “a la altura de las circunstancias” y otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

Mencionaron que en estos últimos años nuestro país “vive un clima de inestabilidad que no le hace bien a la democracia, a la institucionalidad ni al clima de confianza necesario” para atraer inversiones que generen empleo formal y bienestar para más peruanos.

Los gremios empresariales subrayaron que a ello se suma el Niño Costero, “que ya trae graves consecuencias para la economía y vida de los peruanos”.

“En 27 días los peruanos elegiremos una nueva plancha presidencial, senadores y diputados. En ese contexto, debemos votar en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, lo que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el voto de confianza al Gabinete”, subrayó en su comunicado.

El documento está firmado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación Automotriz del Perú (APP), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur); Perucámaras; las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes); y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Comunicado de los gremios empresariales sobre el voto de confianza.

Previamente, presidente de la SNI, Felipe James, consideró que sería “una irresponsabilidad enorme” si el Congreso no otorga el voto de confianza al Gabinete de Miralles a solo 27 días de las elecciones.

“No dar el voto de confianza significa buscar un nuevo primer ministro, cambiar a otros ministros, todo eso paraliza al país. ¿Qué ganamos? No entiendo. Es un cálculo electoral irresponsable, este Gabinete tiene a ministros que son capaces. Ya lo hemos visto en la emergencia por el gas natural. Se ha logrado reparar [la falla en el gasoducto] antes de tiempo y acabar con la crisis”, manifestó en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

James exhortó a los partidos representados en el Parlamento a dejar de lado “el cálculo político” y que piensen en el Perú. “Es momento de dar el voto de confianza para ir a elecciones de manera tranquila”, acotó.