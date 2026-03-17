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Denisse Miralles pide este miércoles el voto de confianza.
Denisse Miralles pide este miércoles el voto de confianza.
Por Thalía Cadenas, Sebastian Ortiz Martínez

Las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el voto de confianza al Gabinete liderado por Denisse Miralles están en su punto más crítico.

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