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La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, convocó a una conferencia a un día del voto de confianza en el Congreso. (Foto: PCM)
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, convocó a una conferencia a un día del voto de confianza en el Congreso. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El mandatario José María Balcázar le envió un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, tras “concluir sus funciones”, a un día de acudir ante el Congreso de la República con su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.

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