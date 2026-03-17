El mandatario José María Balcázar le envió un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, tras “concluir sus funciones”, a un día de acudir ante el Congreso de la República con su Gabinete Ministerial para solicitar el voto de confianza.

A través de “X” (antes Twitter), la Presidencia de la República agradeció a Miralles por los servicios prestados a la Nación y le deseó éxitos en su carrera profesional.

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”, señaló.

La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

Según la convocatoria enviada por WhatsApp por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Miralles ofrecerá un pronunciamiento sobre las principales acciones realizadas a 21 días de haber asumido funciones.

Convocatoria enviada por la PCM.

Un informe de El Comercio reveló que según fuentes parlamentarias, algunas bancadas estarían condicionando su respaldo al gabinete a la obtención de cuotas de poder en determinados ministerios, lo que dificulta alcanzar un consenso.

La primera ministra solo cuenta, hasta el momento, con el respaldo de tres agrupaciones, mientras que las nueve restantes se inclinan por votar en contra o no tienen una postura oficial definida.

En ese momento solo contaba con los votos seguros de Alianza para el Progreso (APP); Honor y Democracia; Somos Perú y tres parlamentarios de Acción Popular (AP). Todos ellos en conjunto suman 35 respaldos.

En tanto, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Avanza País, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista votarán en contra. Al menos cuatro parlamentarios acciopopulistas compartirían esta postura.

Ellos serían Ilich López, Luis Aragón, María del Carmen Alva y Wilson Soto. De esta manera, Denisse Miralles tenía el tablero en contra, con al menos 53 legisladores que se oponían a su investidura.