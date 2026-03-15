La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expresó su confianza en que la presentación del Gabinete ante el Congreso para solicitar el voto de confianza tenga una evaluación favorable este miércoles 18.

“Creo que, más allá de conteo de votos, nosotros confiamos en que la exposición que vamos a hacer ante el Congreso sea positiva, porque además hemos demostrado ese ánimo de conversar, de escuchar las ideas de ellos”, afirmó en el programa dominical Panorama.

En ese contexto, Miralles sostuvo que el Gobierno no está actuando con cálculos políticos al acudir al Legislativo. “No estamos con cálculos políticos, somos un gobierno que ha demostrado estar atendiendo la emergencia de los peruanos desde el primer momento, principalmente la emergencia por el Niño Costero y la crisis energética”, señaló.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú también indicó que espera que el Parlamento priorice el bienestar del país en la votación del voto de confianza. “La estabilidad del país no se improvisa, requiere trabajo conjunto, y este Congreso, el último Congreso unicameral, confiamos en que tenga esa visión de poner primero el bienestar de los peruanos”, manifestó.

En esa línea, agregó que el Ejecutivo buscará explicar las medidas adoptadas y los planes del Gobierno durante su exposición ante el Legislativo. “Nosotros estamos seguros de que vamos a explicar nuestro plan de trabajo, todo lo que hemos hecho. Creo que es momento que también tomemos conciencia de que el Gobierno necesita soluciones rápidas, que es lo que hemos demostrado”, dijo.