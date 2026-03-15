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Denisse Miralles sobre voto de confianza: “Confiamos en que la exposición ante el Congreso sea positiva”. Foto: PCM
Denisse Miralles sobre voto de confianza: “Confiamos en que la exposición ante el Congreso sea positiva”. Foto: PCM
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expresó su confianza en que la presentación del Gabinete ante el Congreso para solicitar el voto de confianza tenga una evaluación favorable este miércoles 18.

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