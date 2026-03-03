Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo Gabinete Ministerial, conducido por Denisse Miralles, irá al Congreso el miércoles 18 de marzo para exponer la política del gobierno de transición de José María Balcázar (Perú Libre) y solicitar el voto de confianza, según anunció la economista, tras sostener una reunión con el presidente del Parlamento en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.