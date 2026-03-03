El nuevo Gabinete Ministerial, conducido por Denisse Miralles, irá al Congreso el miércoles 18 de marzo para exponer la política del gobierno de transición de José María Balcázar (Perú Libre) y solicitar el voto de confianza, según anunció la economista, tras sostener una reunión con el presidente del Parlamento en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

“Acabo de sostener una reunión con el presidente del Congreso, hemos coordinado la fecha en la que el Gabinete solicitará el voto de confianza y esto sería el miércoles 18 de marzo”, manifestó la exministra de Economía y Finanzas en conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo.

Miralles también remarcó que las prioridades de la administración de Balcázar son dar una respuesta rápida al impacto que genere la emergencia climática, en referencia al fenómeno de El Niño, reforzar la lucha contra la delincuencia y “asegurar un proceso electoral ordenado y transparente”.

La primera ministra adelantó que en los próximos días dará inicio a una ronda de diálogo con las bancadas del Congreso, con el objetivo de “generar una agenda de trabajo” e implementar “una plataforma única de atención a los ciudadanos”.

Al cierre de esta edición, las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Bloque Democrático Popular y parte de Acción Popular y de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo se mostraron en contra de otorgar la confianza a Miralles y a su equipo de ministros. En conjunto, suman 47 votos. Y, por el momento, hay 59 a favor, teniendo en cuenta que Fuerza Popular ha puesto en duda su apoyo.

Consultada sobre este escenario y los señalamientos de que el Gabinete es producto de una “repartija”, Miralles dijo que en su equipo “no hay colores políticos” y los ministros “somos peruanos que, ante una emergencia en el país y crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar” para que el Estado funcione.

La presidenta del Consejo de Ministros refirió que el diálogo con las bancadas apuntará a que “necesitamos un país unido” entre las fuerzas políticas, el empresariado y la sociedad civil.

“Tenemos que garantizar elecciones transparentes, la lucha contra la inseguridad y atender a las víctimas de los fenómenos climáticos. Nuestras reuniones para el voto de confianza van a tener como base este ‘plan unidos’ para estar presentes para lo que realmente es importante, que es la población. Esperamos lograr el voto de confianza, este país necesidad la unidad nacional”, remarcó.

En otro momento, Miralles volvió a minimizar los cuestionamientos a su Gabinete, donde hay siete ministros, incluyéndola a ella, que afrontan investigaciones fiscales.

“Si hubiera habido un ministro con sentencia simplemente no calificaba y no hubiera sido considerado. Entonces, nosotros hemos puesto esta información [declarar las investigaciones] a disposición de todos, confiamos en que seguirán sus procesos. El Gabinete siempre está en evaluación, si en algún momento la situación [de los ministros] cambia, se hará las mejoras que sean oportunas”, acotó.

“La debida sensatez”

A su turno, el presidente del Congreso en funciones confirmó que el miércoles 18 de marzo, el nuevo Gabinete Ministerial expondrá su plan para el gobierno de Balcázar, que debe concluir el 28 de julio próximo.

Rospigliosi consideró, a título personal, que ante la crisis política y, sobre todo, ante la situación del país “complicada” debido a los fenómenos climáticos, “es necesario y recomendable tener la debida sensatez y tranquilidad para mantener la estabilidad”. “Pero será el pleno el que tenga la última palabra”, añadió.

El parlamentario fujimorista evitó señalar si su bancada dará o no la confianza a Miralles.

“Esa [pregunta] se la tienen que hacer al vocero de Fuerza Popular, la bancada aún no se ha reunido, cuando lo haga tomará una decisión”, expresó.

(Foto: Congreso)

En otro momento, Rospigliosi sostuvo que, desde su punto de vista, Balcázar ya es presidente de la República y no puede ser sometido a procedimientos parlamentarios, como una investigación en la Comisión de Ética del Congreso. Esto por haber promovido, según reveló “Cuarto Poder”, una norma que terminó favoreciendo a su hijo.

“[Balcázar] debe ser tratado como presidente de la República y tiene inmunidad como tal, esa es mi opinión. Sin embargo, esa no es la opinión de muchos congresistas”, finalizó.

La postura de Rospigliosi coincide con la de Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, quien sostuvo que su agrupación tiene “una actitud responsable” y que la demostró en medio de la crisis por la destitución de José Jerí.

“Lo primero que corresponde será escuchar, pero claro estamos en medio de una emergencia, es fundamental que los ministros estén viajando por todo el país, enfocándose en ayudar a las familias damnificadas, que las lluvias las están azotando”, manifestó.

Tras presentar sus propuestas sobre los programas sociales, en el distrito de Independencia, Fujimori Higuchi refirió que tiene “una mirada de desconfianza” sobre el actual gobierno, porque el presidente es “de izquierda”. Pero subrayó que la decisión de otorgar o no el voto de investidura al Gabinete de Miralles será de su bancada.

“Es un Gabinete débil”

El analista político Enrique Castillo afirmó que el Gabinete de Miralles es “débil” y genera dudas respecto a lo que se puede llamar “cuotas de partidos” entre algunas bancadas que apoyaron el ascenso de Balcázar al poder.

“Si se trata de la continuidad del Gabinete Álvarez, hay varios ministros que repiten y otros viceministros que subieron, por qué razón tiene que demorarse tanto, hasta el 18 de marzo. Yo creo que se debe a un interés político, de que la fecha esté cercana a las elecciones y evitar que las bancadas le puedan negar la confianza, es una estrategia”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Castillo dijo que le preocupa mucho las reuniones que va a sostener la primera ministra con las bancadas del Congreso, porque “eso significa negociación”.

“Si va a pedir el voto de confianza, las bancadas algo le van a pedir a cambio, Miralles está en una posición débil y es probable que acepte [condiciones]. Por ejemplo, días atrás ha dicho que el gobierno ya no va a ir al Tribunal Constitucional por leyes que hacen hueco fiscal, eso es un signo de debilidad. A mí, sí me preocupa esta ronda de conversaciones, se presta para un toma y daca”, subrayó.

Castillo, además, remarcó que el presidente Balcázar, al tener problemas cuando declara a los medios de comunicación, le ha dejado “la tarea política” a Miralles.

“Él ha desaparecido un poco y ella ha cobrado protagonismo, Balcázar va a preferir no arriesgarse a tener los problemas que tuvo Jerí”, opinó.

“Es insuficiente, pero es un buen punto de partida”

El analista Jeffrey Radzinsky consideró que el Gabinete Ministerial llegará “débil” a su presentación ante el pleno del Congreso, porque ya hay bancadas que han adelantado que no le darán el voto de confianza. Además, “por la forma en la que se compuso, con idas y vueltas, con acusaciones de Hernando de Soto y las cuotas”.

En diálogo con este Diario, Radzinsky dijo que “es insuficiente” que Miralles vaya a basar su discurso ante las bancadas en la atención del fenómeno de El Niño.

“Es insuficiente, pero es un buen punto de partida, está buscando un elemento cohesionador, que genere menos puntos controversiales. En el tema climático, la ventaja [del Ejecutivo] es que controla el presupuesto, las maquinarias, que las pueden distribuir a los municipios locales y provinciales”, señaló.

El director de GFP Consultores recordó que el 18 de marzo cuando se presente Miralles en el pleno solo faltarán 24 días para las elecciones generales. Añadió que para ese momento es muy probable que la ciudadanía esté más enfocada en la campaña electoral que en el gobierno de transición.