Por Redacción EC

Todo cambió en unas horas. Denisse Miralles -ex titutlar de Economía y Finanzas- es la nueva presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del izquierdista José María Balcázar (Perú Libre). Por la tarde, el propio economista Hernando de Soto había confirmado que asumiría ese cargo y juraría esta tarde. Palacio de Gobierno lo había anunciado el domingo.

