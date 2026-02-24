Todo cambió en unas horas. Denisse Miralles -ex titutlar de Economía y Finanzas- es la nueva presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del izquierdista José María Balcázar (Perú Libre). Por la tarde, el propio economista Hernando de Soto había confirmado que asumiría ese cargo y juraría esta tarde. Palacio de Gobierno lo había anunciado el domingo.

Mira aquí la ceremonia de juramentación:

Estos son los miembros del Gabinete:

1.Relaciones Exteriores: Hugo de Zela (ratificado)

2.Defensa: general EP (r) Luis Enrique Arroyo Sánchez

3.Economía y Finanzas: Gerardo Arturo López González.

4.Interior: Hugo Alberto Begazo de Bedoya.

5.Justicia y Derechos Humanos: Lus Enrique Jiménez Borra.

6.Educación: Erfurt Manuel Castillo Vera.

De Soto: “Todo sigue viento en popa”

Alrededor de las 2 de la tarde, De Soto había confirmado, en RPP, que la juramentación se realizaría a las 6 de la tarde. “Todo sigue viento en popa, es un compromiso”, exclamó tras ratificar que asumirá como primer ministro y descartar versiones respecto a su alejamiento del gobierno.

Cuando Palacio de Gobierno anunció que el economista Hernando de Soto juraría como nuevo jefe de Gabinete Ministerial del gobierno de Balcázar este martes. (Foto: Presidencia Perú)

No obstante, poco antes de las 6 de la tarde, fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ingresó al bolo como una opción para la PCM. Esto ante los desacuerdos entre De Soto y Balcázar y partidos con representación en el Congreso, entre ellos Perú Libre. Hasta el momento, Presidencia no envía la convocatoria de la ceremonia.

17:55 horas

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indican que la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, ingresó al bolo como una opción para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esto ante los desacuerdos entre el economista Hernando de Soto y el presidente José María…

Según adelantó el lunes El Comercio, serían ratificados los ministros de Economía, Dennisse Miralles, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ambos nombrados por el ahora censurado mandatario José Jerí.

17:45 horas

La Presidencia, a través de su cuenta de Instagram, señaló que “una nueva etapa inicia en Palacio de Gobierno”. Y, agregó que “muy pronto” se dará inicio a la juramentación del Gabinete Ministerial.

16:58 horas

Hasta este momento, el portal de Transparencia de Palacio de Gobierno solo consigna una actividad oficial de Balcázar entre las 13:33 horas hasta las 14:16 horas: su reunión con la Federación de Docentes Universitarios.

16:10 horas

Mientras se espera la convocatoria de Palacio de Gobierno para la ceremonia de juramentación, las redes oficiales de la Presidencia de la República difunden imágenes de una reunión entre Balcázar y la Federación de Docentes Universitarios. Mandatario no está acompañado por quien, según se anunció, será su primer ministro, Hernando de Soto.

El presidente José María Balcázar recibió en Palacio de Gobierno a los integrantes de la Federación de Docentes Universitarios para escuchar sus demandas y propuestas.



Esta reunión reafirma la voluntad del Gobierno de trabajar articuladamente en el fortalecimiento de la…

14:11 horas

El economista Hernando de Soto negó que haya declinado de ser el nuevo primer ministro. "Todo sigue viendo en popa, es un compromiso", dijo en RPP Noticias. Agregó que a las 6 p.m. será la jura del nuevo Gabinete Ministerial. Adelantó que mañana estará en Arequipa, ciudad…

12:00 horas

Esta es la carta de renuncia de Lesly Shica al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella no continuará en el Gabinete, que ahora liderará Hernando De Soto.

Durante los últimos días, Balcázar sostiene una serie de reuniones con representantes de partidos políticos y posibles cartas para el Gabinete Ministerial.

Poco después de su juramentación, el mandatario adelantó que iba a evaluar al equipo que deja José Jerí. “Voy a tener que evaluar a los ministros y si hay algunos que merecen quedarse con nosotros los invitaremos que continúen. (...) En el caso de la ministra de Economía, vamos a conversar con ella, qué es lo que tiene allí, cuáles son sus puntos de vista y sobre esa marcha nosotros vamos a buscar un consenso”, dijo en RPP.

Balcázar asumió la Presidencia de la República hace casi una semana- el 18 de febrero- tras ser elegido por el Congreso como titular de la Mesa Directiva. Tras una serie de conversaciones, la tarde del domingo 22 confirmó la designación de De Soto como jefe de su Gabinete.