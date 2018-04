Denuncia en manos de la Comisión Permanente

La denuncia constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por su participación en las negociaciones para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski avanza en forma rápida.

A solo dos días de haberse presentado ante la mesa de partes del Congreso, la demanda será vista hoy en la Comisión Permanente. Ayer fue declarada procedente, por unanimidad, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Los miembros de la Comisión Permanente se reunirán en el hemiciclo al mediodía para evaluar el informe de calificación de la citada subcomisión y fijar el plazo de la investigación que estará a cargo de ese grupo de trabajo, que preside Milagros Takayama.

Según el reglamento, el plazo no podrá ser mayor de 15 días hábiles, que pueden prorrogarse cuando hay denuncias acumuladas.

Al proceso se le podría acumular una nueva denuncia que fue presentada ayer por la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma. Ella ha interpuesto ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una ampliación de la denuncia contra los tres congresistas para incluir al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y a tres de sus ministros.

Ellos son la ex jefa del Gabinete Mercedes Araoz, el ex titular de Vivienda Carlos Bruce y el ex responsable de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra.

“Se comprenderá a todos los involucrados, tanto en la denuncia como en la presente ampliación por las infracciones constitucionales señaladas, así como por el delito de cohecho pasivo impropio”, se lee en el documento, que deberá ser evaluado en la próxima sesión de la subcomisión.

Consultada por El Comercio sobre esta solicitud para incluirla en la denuncia, la congresista oficialista y ex presidenta del Consejo de Ministros dijo escuetamente que “[el pedido] no tiene ningún fundamento”.

En tanto, los miembros de la subcomisión Javier Velásquez Quesquén y Juan Sheput opinaron que la ampliación de la denuncia no tenía mucha solidez.

Cabe precisar que en el documento que presentó Vilcatoma se menciona como uno de los denunciados a Eduardo Bruce Montes de Oca, hermano del ex ministro. La legisladora aseguró que este error fue corregido.

—Más denuncias—

La congresista Maritza García, del grupo de Kenji Fujimori, también interpuso ayer una denuncia constitucional contra Moisés Mamani, quien grabó los audios y videos.

La presidenta de la subcomisión señaló que esa denuncia no se debatió en la sesión de ayer porque llegó cuando esta ya se había iniciado.

“En la próxima sesión se verá si cumple con los requisitos para declarar su procedencia”, dijo Takayama tras advertir que un miembro de la subcomisión, como García, está impedido de formular una denuncia en ese grupo.

Ayer también se conoció que Bienvenido Ramírez interpuso otra denuncia contra Mamani ante la Comisión de Ética.

El congresista de Fuerza Popular denunciado manifestó que estas denuncias en su contra “son una persecución política”.