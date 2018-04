La congresista de Fuerza Popular Betty Ananculi Gómez se suma a la lista de parlamentarios cuestionados por consignar información falsa en su hoja de vida. Según el Ministerio Público, la fujimorista se presentó como egresada de la especialidad de Administración de Negocios Internacionales sin serlo.

De acuerdo al programa “Cuarto Poder”, Ananculi indicó que estudió en el Instituto Superior Alas Peruanas de Ica, entre el 2011 y 2013. Sin embargo, ninguno de los profesores que firman sus registros de notas la recuerda. Por ejemplo, el abogado Fabián Escate Castillo, quien supuestamente le dictó cuatro cursos, indicó que no la conoce.

“La conozco de ahora que ha sido candidata y salió elegida congresista, pero nunca la he visto en el aula, no la conozco, nunca la he visto en persona, nunca”, manifestó.

El docente José Peña también señaló que no conoce a la legisladora de Fuerza Popular. Agregó en el 2013, él ya no tenía ningún vínculo con el instituto.

Incluso, un peritaje de la fiscalía confirma que la firmas de seis de los supuestos profesores de Betty Ananculi fueron falsificadas.

El fiscal Alioshka Antezano Loayza también ha determinado que al menos cinco de los nueve compañeros de aula de la congresista son parientes entre sí y al mismo tiempo son familiares del administrador del instituto, Ytalo Fabrizio Gallegos Bavestrello. Uno de ellos, su sobrino Jason Alexis Caballero Euribe, tenía 14 años y estaba en cuarto de secundaria cuando, según las actas, empezó a estudiar con la fujimorista.

Betty Ananculi fue denunciada, la semana pasada, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Pero el juez Fernando Fernández Tapia declaró fundando un recurso presentado por la congresista para protegerse de esta acusación bajo el manto de su inmunidad. Esta decisión ha sido apelada por la fiscalía.