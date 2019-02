Denuncian a congresista Ushñahua por agresión y por no pagar pensión de alimentos

El congresista Glider Ushñahua (Unidos por la República), quien renunció a la bancada de Fuerza Popular hace unas semanas, ha sido denunciado por su ex pareja Elita Panduro por agresión física y también por no cumplir con el pago de la pensión de alimentos del hijo que ambos tuvieron y que tiene ocho años de edad.

Panduro contó que a inicios del 2016, cuando estaban separados, Ushñahua Huasanga la buscó para pedirle que lo apoye con su campaña al Parlamento y aparenten ser “una familia unida”.

“Él me dice: ‘sabes qué Elita, voy a postular al Congreso y necesito que me apoyes, necesito que parezcamos una familia unidad y constituida’. Yo le dije que sí, que si era para el bien del bebé, lo apoyé”, manifestó en el programa de televisión “Panorama”, donde agregó que pidió préstamos a su nombre para solventar la campaña de su ex conviviente.

También indicó que cuando Ushñahua logró ser elegido como congresista por Ucayali, “se olvidó de todo, de mí, del hogar, de la familia”. “Se fue y desde ese día nunca más volvió a preguntar por el bebé”, añadió.

El parlamentario Glider Ushñahua llegó a un acuerdo inicial con su ex pareja para pasarle S/3.000 para la manutención de su hijo. Pero Panduro refiere que el legislador no cumplió con el pago de la pensión.

“El día del acuerdo es la única vez que yo recibí [el dinero] para la atención del bebé. Al siguiente mes, no volvió a dar, luego dio por partes y al cuarto mes dijo que por la coyuntura nacional no le habían pagado, decía que por los problemas del país no le pagaban su sueldo y por eso no ha cumplido”, expresó Panduro.

El parlamentario dijo que él ha depositado todos los meses la pensión de su hijo. Sin embargo, solamente mostró los recibos de tres meses.

Panduro, quien es una maestra retirada, también ha indicado que Glider Ushñahua la golpeó.

“Muchas veces hemos llegado a discusiones tan fuertes que me ha llegado a levantar la mano, tengo una cicatriz en mi boca, aquí adentro, por un puñete”, subrayó.

El congresista negó que él haya agredido físicamente a la madre de su hijo. “Yo nunca he agredido a nadie”, acotó.