Denuncian penalmente a fiscal José Domingo Pérez por presunto plagio

El fiscal anticorrupción del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, fue denunciado por los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad ideológica debido al presunto plagio de su tesis para alcanzar el grado de magíster.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por los abogados Patricia Tubilla Casanova y Ricardo Yturbe López.

En diálogo con El Comercio, Tubila Casanova confirmó que interpusieron la denuncia y que el fundamento de la misma la realizaron en base al análisis de la tesis que presentó.

Por ello, según el documento, solicitaron "iniciar las investigaciones pertinentes y oportunamente formalizar denuncia ante el Poder Judicial conforme a derecho, a fin de evitar que los que resulten responsables se sustraigan a la acción de la justicia".

Según analistas consultados por este Diario, lo sucedido con la tesis del fiscal Pérez Gómez no calificaría como plagio sino que se trataría de un uso excesivo de textos de terceros que revelaría poca rigurosidad en la investigación.

Denuncia presentada contra fiscal José Domingo Pérez por presunto plagio Archivo El Comercio

Cabe indicar que tanto Tubilla Casanova e Yturbe López se encuentran registrados como militantes del Partido Aprista Peruano, de acuerdo al Observatorio Electoral Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Consultada sobre dicha militancia y un posible ánimo de perjudicar al fiscal, Tubilla sostuvo que no estaba limitada por ser aprista y que no buscaba perjudicar a nadie.

"Todas las personas somos iguales y nadie tiene corona y todos debemos afrontar los procesos de acuerdo a nuestra conducta. El señor está denunciado de plagio y he redactado la denuncia en base a la tesis que tengo, más allá de militar en un partido 'x' eso no me quita mis derechos ciudadanos de poder ejercer una denuncia contra una persona", alegó.

Registro de la abogada Patricia Tubilla en el Partido Aprista según Infogob, Archivo El Comercio

El fiscal Domingo Pérez investiga a diversos políticos, entre ellos el ex presidente Alan García Pérez, lider del Partido Aprista.