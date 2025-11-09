La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) contrató como su asesor en el Parlamento al socio de su hermana, pese a no tener experiencia previa en el Estado, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de Nicolás Basurco, quien está estrechamente relacionado con Shirley Orué, hermana menor de la hermana del partido político liderado por José Luna Gálvez.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Gobierno duplica sueldos del Servicio Diplomático con nuevo decreto del MEF

Basurco fue contratado en el Congreso como asesor II, con un sueldo de más de S/10 mil mensuales. Junto a Shirley Orué, figura como socio de África Producciones Perú S.A.C., una empresa dedicada a eventos, marketing y publicidad.

Según registros policiales, ambos jóvenes fueron intervenidos el 1 de noviembre del 2021 en un vehículo del padre de la congresista, en aparente estado de ebriedad. Detallan que Basurco se presentó como su “pareja”.

LEE MÁS: Jueces del Perú se pronuncian contra intentos de afectación a la independencia del Poder Judicial

“No tiene ninguna, está casado, ustedes lo pueden averiguar”, dijo la parlamentaria bastante alterada, evitando responder directamente sobre la relación entre su hermana y el asesor en cuestión.

Las peleas entre ambos jóvenes están descritas en otro parte policial que data del 2019, fecha en la que trabajaban en la municipalidad de Carmen de la Legua. En el documento ambos se lanzan mutuas acusaciones.

Asesor es usado como chofer

De otro lado, Alex Paredes, coordinador parlamentario y con un sueldo de S/3.600 mensuales, es utilizado como chofer para trasladar a Ariana Orué a su gimnasio personal, en un vehículo con pase oficial.

Durante su entrenamiento, el asesor la espera en los exteriores, sin realizar labores propias de su cargo, que es articular las demandas de la población con el despacho de la parlamentaria.

LEE MÁS: Sala constitucional vuelve a rechazar pedido del JNE para suspender proceso del caso Unidad Popular

Consultada sobre el tema, la congresista de Podemos Perú admitió que su coordinador la había trasladado a una actividad ajena al Parlamento, pero que lo hacía fuera de su horario de trabajo.

“Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, afirmó.

Shirley Orué también se defendió: “Lo que puedo decir es que no estoy casada. La única que tiene que brindar información porque es figura pública es la congresista Ariana Orué. Yo no puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”.