Denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry se debatirán el lunes 14

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, informó que dicho grupo de trabajo acordó en la sesión del martes que las seis denuncias constitucionales interpuestas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se empezarán a debatir el 14 de enero.

Segura (Fuerza Popular) indicó que la secretaría técnica de la subcomisión viene calificando las seis denuncias que están pendientes y que este viernes 11 entregará los respectivos informes a los parlamentarios que integran ese grupo de trabajo.

Segura manifestó que se dispuso iniciar el debate en la sesión del próximo lunes porque los miembros de la subcomisión tienen que estudiar bien los informes para realizar una buena discusión. "Se tiene que debatir con un amplio conocimiento de lo que se plantea en cada denuncia", indicó a El Comercio.

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, e integrante de la subcomisión, expresó que efectivamente en la última sesión se tomó el acuerdo de empezar la discusión el próximo lunes. "El viernes nos entregarán la calificación de cada denuncia que ha hecho el equipo técnico, eso lo vamos a leer el sábado y domingo, y el lunes empezaremos el debate", dijo.

Vásquez expresó que si tras la discusión se aprueba la admisión de las denuncias, estas pasarán a la Comisión Permanente para que fijen un plazo a la subcomisión para realizar la investigación y acordar si se efectúa una acusación constitucional.

Sin embargo, la bancada del Frente Amplio cuestionó que el debate recién empiece el próximo lunes y no este viernes. "Denuncias contra Chávarry fueron reprogramadas para el lunes 14 de enero, según la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fuerza Popular continúa en medio de sus contradicciones y sin tácticas", aseguró esa bancada en Twitter.

Alberto Quintanilla, vocero alterno de Nuevo Perú, expresó que "no tiene mayor significación que el debate se empiece el lunes y no el viernes. "Un par de días no es nada, lo que sí tenía relevancia fueron los más de cuatro meses que esas denuncias no quisieron ser vistas en la subcomisión. Eso sí era grave", refirió a El Comercio.

Cabe anotar que la primera denuncia contra Chávarry fue presentada por el congresista Gino Costa en agosto pasado. Luego se sumaron cuatro denuncias más que no fueron debatidas porque César Segura dispuso que debían atenderse según el orden de ingreso. Recién esta semana se acordó priorizar las denuncias contra el cuestionado ex fiscal de la Nación.