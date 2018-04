Los desafíos y la composición del equipo ministerial [ANÁLISIS]

Por Martín León y Roger Hernández

El mandatario Martín Vizcarra presentó este lunes a su primer Gabinete Ministerial. En esta nota, expertos analizan la composición y las metas del equipo que encabeza el legislador de Alianza para el Progreso César Villanueva.

1. ¿Cuáles son los principales retos del Gabinete a corto y mediano plazo?

En el corto plazo, debe buscar legitimarse a través de una gestión ejecutiva que pueda mostrar que se trata de un Gabinete eficiente y capaz de conversar con todos los sectores, así como establecer un plan que genere la adhesión de la población y sectores que los necesitan. En el mediano plazo, los ministros deben ser capaces de mostrarnos que están en sus facultades para liderar los sectores y generar el destrabe, en algunos casos, de lo que algunos contribuyeron a generar. Algunos son ex viceministros.

Enrique Castillo – Periodista

A corto plazo está la lucha contra la corrupción, que debe quedar de manifiesto en todas las actividades de los ministros. Esto es algo que, por más que se anunció, no se hizo durante el gobierno de PPK. Seguimos inmersos en los escándalos de Odebrecht y Lava Jato. La gestión de Vizcarra debe dar todo el apoyo a la fiscalía, algo que no se hizo en el gobierno pasado. A mediano plazo, deben buscar la reactivación de la economía, probablemente a través de la inversión pública.

Mabel Huertas – Periodista

El reto principal a corto plazo es mostrar resultados. Para poder hacerlo, el Gabinete debe centrarse en objetivos específicos. La reactivación económica, la reconstrucción [por El Niño costero], la lucha contra la corrupción y la educación son temas que están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tendría que centrarse en uno de esos temas y lograr resultados. En el mediano plazo, el Gabinete debe fortalecerse a nivel político para tener mayor margen de gobernabilidad.

Arturo Maldonado – Politólogo

2. ¿Cómo será la relación entre el Consejo de Ministros y el Congreso?

Este Consejo de Ministros tiene un inicio mucho más auspicioso que otros gabinetes a mitad de un gobierno. Es más, tiene un inicio más auspicioso que el Gabinete Zavala, porque este empezó con algunos miembros que no eran del agrado del Congreso como el ministro Jaime Saavedra. En sus primeras semanas, el Gabinete no tendrá problemas con el Parlamento. Eso debe aprovecharse. Debe saber relacionarse, vender sus ideas y convencer a la representación nacional y lograr la adhesión de la población.

La situación estará más articulada y habrá armonía, aunque no podría augurar cuánto tiempo será así. Por un lado, está la bancada fujimorista, que es un poco impredecible, y por otro la izquierda, que ha dejado claras sus posiciones. Ahora, más allá de los cálculos sobre si Salvador Heresi será un buen ministro, su designación podría afianzar la relación con la bancada. Peruanos por el Kambio no tendría por qué ser leal a Vizcarra porque no es del partido. Tener a Villanueva y Heresi es tener dos buenas anclas para poder convivir por ahora.

Mabel Huertas – Periodista

Al principio, habrá apoyo del Congreso, pero también una suerte de observación fina para saber cuáles son los movimientos de los ministros y qué acciones tomarán, sobre todo en temas sensibles como la ideología de género o la reforma universitaria. Pasada la luna de miel, comenzarán las fricciones. Puede ser en unos meses. Y van a aparecer las críticas porque el gobierno de Vizcarra está entre dos polos que tratan de jalarlo: el fujimorismo y el antifujimorismo. Es muy difícil hacer equilibrio con ambas fuerzas.

Arturo Maldonado – Politólogo

3. ¿En el Gabinete hay un balance entre técnicos y políticos?

Debemos esperar a ver cómo se desenvuelven los ministros porque casi todos son desconocidos para la opinión pública. Sin embargo, uno puede ver el lado bueno y no tan bueno. Lo bueno es que son personas sin compromiso político, sin que vayan a tomar parte en alguna de las partes en conflicto; es gente que tiene una trayectoria en la gestión pública; el lado no tan bueno es que muy pocos han tenido una interrelación política con partidos, con el Congreso, con instancias con las que van a tener que lidiar.

La lista final ha sido muy distinta a las que se anunciaban, aunque se podía vaticinar más personas con perfil técnico. Hay carteras como Educación, Salud y de la Mujer que atienden un número alto de demandas de la población, por lo que me hubiera gustado ver gente con mayor experiencia política. Puede que buena parte de esa carga caiga sobre Villanueva, quien es el director de orquesta. También me da la impresión de que Vizcarra espera tener un rol protagónico en el desenvolvimiento de su equipo.

Mabel Huertas – Periodista

No hay un balance entre técnicos y políticos. El comentario general es que hay pocos políticos. Los que pueden hacer la labor de operadores políticos son el primer ministro y una figura controvertida como Heresi. Son quienes más experiencia política tienen. Los demás son un poco técnicos-independientes, que no le dan al Gobierno esa capacidad política de negociación con las bancadas u otras fuerzas políticas; son ministros vinculados al aparato del Estado, a la gestión pública, pero no políticos.

Arturo Maldonado – Politólogo

4. ¿El gobierno de Vizcarra marca distancia con el de PPK con el nuevo equipo ministerial?

Martín Vizcarra se ha empeñado y parcialmente ha logrado que la gente sienta que este es un nuevo gobierno. Sin pasar por elecciones, Vizcarra se ha convertido, en la percepción de la gente, en un presidente de un nuevo gobierno. Se puede decir que ha hecho los gestos necesarios para desmarcarse de quien fuera su jefe. Y este Gabinete confirma que lo que ha querido es mostrar que es su gente, que quienes van a trabajar con él no pertenecen a ninguno de los círculos que rodearon a Pedro Pablo Kuczynski.

Enrique Castillo – Periodista



Desde que escogió a Villanueva como primer ministro, Vizcarra marcó distancia de lo hecho por Kuczynski. Este es algo significativo si se tiene en cuenta la participación del congresista de APP en el segundo proceso de vacancia. El presidente generó expectativas desde que en su discurso de toma de mando dijo que no habrá una continuidad como tal. Esto se muestra como un nuevo gobierno, lo cual es saludable. Este Gabinete no debería cargar con los pasivos de los equipos anteriores.

Mabel Huertas – Periodista

Es una continuación en el sentido de que hay muchos viceministros y directores. Además, cuando los viceministros ascienden a ministros, de alguna manera, hay una suerte de continuidad en las líneas de acción. A la vez hay una ruptura simbólica porque en el grupo de ministros hay algunos que van más allá del ámbito limeño. [...] Es parte del estilo de Vizcarra. En estos momentos quiere mostrar diversidad. Expresa lo que se estaba pidiendo: es un Gabinete de ancha base social. No política, pero sí de ancha base social.

Arturo Maldonado – Politólogo