Este lunes 23 de noviembre, durante una nueva audiencia pública del grupo de trabajo realizada en Cajamarca, expresó su respaldo a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin).

“Desde aquí un saludo a Confemin Perú. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. ¡Aplausos para ellos, palmas!”, expresó Camargo.

El legislador aseguró que la comisión está trabajando en una propuesta de Ley MAPE “justa, soberana y digna” para los integrantes de Confemin y, a través de ellos, para todo el país, con el propósito de que cuenten con un marco legal para desarrollar sus actividades.

Asimismo, se comprometió a impulsar la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En otro momento de su intervención, Camargo sostuvo que la minería ilegal se desarrolla principalmente en los cauces de los ríos y que es esta actividad la que contamina el medio ambiente. En contraste, intentó establecer una diferencia con la minería ancestral y artesanal.

“La minería ancestral, artesanal e informal dignamente salen a los socavones a trabajar [...] a producir el pan, eso sí vamos a defender. Si no les quieren ampliar el Reinfo, pues nosotros le apoyaremos desde el Congreso para que esto continúe hasta que se formalice y salga la Ley Mape”, manifestó.

Después de la audiencia, Camargo grabó un video en el que arengaba a favor de la minería informal junto con miembros del Confemin y otros gremios. “Viva la minería artesanal, viva Cajamarca”, se escucha en el reel de Facebook.

La grabación tiene como fondo una canción que Camargo viene promocionando en sus redes sociales y cuyo verso dice: “Raúl Camargo defiende la Ley MAPE del pueblo”. Una canción similar fue utilizada en publicaciones.

No es la primera vez que Camargo expresa públicamente su respaldo a los mineros informales durante una actividad de la comisión.

El 11 de noviembre, en la cuarta audiencia resaltó el trabajo de los mineros ancestrales y artesanales: “La verdad es el trabajo que ustedes desarrollan en beneficio de la salud, de sus familias, y de la garantía para que progresen sus hijos y estudien. El pan que llevan a diario [...] Eso es lo más humano que podemos transmitir dentro de la Ley Mape y también dar un marco legal con justicia social.”

En otra de las audiencias, celebrada en Lima el 28 de octubre, Camargo volvió a defender a los mineros informales: “¿Hasta cuándo nuestros pequeños mineros tendrán que esperar una verdadera oportunidad para formalizarse? [...] No podemos exigir formalización si el Estado estrangula y hasta lo hace difícil”.

Precisamente, el 28 de octubre, Camargo presentó un proyecto de ley que proponía ampliar el proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre del 2028 o hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE.

Sin embargo, días después retiró la iniciativa. El proyecto tenía como coautor al diputado Helard Sonco (Ahora Nación), también integrante de la Comisión de Energía y Minas, quien mantiene una inscripción vigente en el Reinfo a través de su empresa.

Camargo retiró su propuesta el 2 de noviembre.

La presentación de la iniciativa se produjo semanas después de que Máximo Franco Becquer, presidente de Confemin, visitara el despacho parlamentario de Camargo, el pasado 7 de octubre.

Pese a haber retirado el proyecto, el legislador ha continuado difundiendo mensajes a favor de los mineros informales, tanto en las audiencias públicas promovidas por Paredes como a través de sus redes sociales.

El 18 de noviembre, por ejemplo, difundió un video en el que se le observa acompañando una movilización de mineros de Macrosur.

“Hoy acompañé a los mineros artesanales, hombres y mujeres que forman parte del pueblo trabajador. Defiendo su derecho a ser escuchados y a contar con una ruta de formalización justa, con reglas claras, trabajo digno y cuidado de nuestros recursos. ¡Viva la minería artesanal y ancestral! ¡Viva el Perú trabajador!”, escribió en la publicación.

Tres días antes, el 15 de noviembre, el diputado había señalado que, si la Ley MAPE no entraba en vigor antes del 31 de diciembre, la única alternativa sería ampliar temporalmente el Reinfo.

“Desde la Comisión de Energía y Minas estamos trabajando para que el proyecto de Ley MAPE se dictamine cuanto antes y llegue al Pleno de la Cámara de Diputados. El objetivo es establecer reglas claras y plazos que permitan culminar la formalización”, expuso.

“Mi compromiso es al 100 %: impulsar la Ley MAPE y defender, si el plazo vence antes, una ampliación temporal que dé continuidad a la formalización minera”, añadió.

Este Diario buscó recoger los comentarios del diputado sobre sus expresiones a favor de la Confemin y la minería informal, así como conocer los temas que se abordaron durante su reunión con el presidente de este gremio, Máximo Franco Bequer. Al cierre de este informe no hubo respuesta.

Siguen audiencias a favor de la minería informal

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), continúa sosteniendo encuentros con gremios de mineros informales.

En el encuentro de este lunes, encabezado por Paredes, se abordó, entre otros temas, la problemática minera, a pocas semanas del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

De acuerdo con la agenda, la exposición central estaba referida a la problemática y las “alternativas de solución” en materia de electricidad, minería, hidrocarburos y sectores afines en la región Cajamarca.

Sin embargo, una vez más, la audiencia se convirtió en un espacio para recoger las demandas de los mineros informales y en una plataforma de pronunciamientos políticos a favor del exmandatario Pedro Castillo, quien protagonizó el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En un informe anterior, El Comercio advirtió sobre esta situación.

Este Diario reveló que en la audiencia realizada el 28 de octubre en Lima, Paredes invocó a Castillo y anunció que desde la comisión se impulsaría una “verdadera Ley MAPE”. En esa ocasión, también cuestionó la propuesta planteada por el Ejecutivo, al considerar que “carece de sintonía con la realidad”.

Este lunes, la legisladora volvió a mencionar al exmandatario durante su intervención. “Quiero hacerles llegar el saludo de mi padre, el presidente Pedro Castillo. Él conoce el esfuerzo de las familias de Cajamarca”, expresó.

“Sé que en Cajamarca hay preocupación sobre los proyectos mineros […] No se puede llevar adelante un proyecto minero ignorando a las comunidades; toda actividad tiene que respetar la ley, proteger el ambiente y escuchar a la población”, agregó.

Paredes también se refirió a la necesidad de “atender a los pequeños mineros que quieren formalizarse y trabajar dentro de la ley”, aunque precisó que otorgarles ese permiso no significa darles carta libre “para contaminar” el medio ambiente.

Al cierre del evento, la presidenta de la comisión parlamentaria subrayó que la decisión sobre una eventual ampliación del Reinfo y la aprobación de la Ley MAPE no depende exclusivamente de ella, sino de los 19 integrantes de ese grupo de trabajo.

“De mí no depende ampliar o tomar una decisión, depende de 19 personas con diferentes pensamientos. He venido hoy a escuchar a mi Cajamarca. Muchos me han dicho que estoy a favor de la minería ilegal, no compañeros. Aquí están los medios de comunicación, que han difundido noticias, rechazamos tajantemente la minería ilegal”, remarcó.

Cabe señalar que, en paralelo a esta audiencia, mineros informales han convocado movilizaciones para presionar por una nueva ampliación del Reinfo.

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Shinno cuestiona lento avance de Ley Mape

En diálogo con Siempre a las 8, videopódcast de El Comercio, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, expresó su preocupación por el lento avance del proyecto de Ley MAPE en la Cámara de Diputados.

“Lo hemos presentado el 19 de octubre, ya estamos 24 de noviembre y todavía la Cámara de Diputados no ha avanzado”, manifestó.

Asimismo, consideró que, a pocas semanas del cierre de la legislatura, se necesita “voluntad política” para sacar adelante la iniciativa.

“Estamos a un mes de que se cierre la legislatura y la primera parte, que es en este caso la Cámara de Diputados, hasta el momento no tiene un dictamen de cualquier tipo de decisión que puedan tomar sobre nuestra propuesta. Hemos sido claros en que esta propuesta de ley, que puede tener ajustes y se puede mejorar, es la mejor opción que se tiene frente a una simple ampliación del Reinfo, que lo único que hace es seguir protegiendo la minería informal e ilegal”, señaló.

En otro momento, Shinno descartó que la propuesta del Ejecutivo implique, en la práctica, una ampliación del Reinfo. Precisó que, si bien contempla un plazo de 18 meses para este registro, la medida está dirigida únicamente a un grupo reducido de mineros con inscripción vigente y bajo un esquema distinto.

Según explicó, el objetivo de la iniciativa es evitar que los mineros ilegales continúen operando amparados en este mecanismo.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, e Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, cuestionaron la actuación de Camargo y el respaldo de distintas agrupaciones parlamentarias a una eventual ampliación del Reinfo.

“Ya no hablamos de Juntos por el Perú, sino hablamos de Obras, que ya en el pasado no muy lejano incluso presentó un proyecto para ampliar el Reinfo. Entonces, llama la atención también ese partido y el rol que está teniendo, más aún cuando tiene la vicepresidencia de la comisión”, señaló Ipenza.

En ese sentido, consideró que Camargo podría tener influencia en la priorización de los temas que se abordan en dicho grupo de trabajo, aunque precisó que la agenda y los dictámenes dependen de la presidencia de la comisión, a cargo de Yenifer Paredes (Juntos por el Perú).

“Este señor es vicepresidente y obviamente tendría algún poder de injerencia para priorizar temas de interés y, obviamente, de las organizaciones mineras y también de la agenda de la minería informal”, sostuvo.

El especialista también recordó que Camargo presentó un proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización minera hasta la entrada en vigor de la Ley MAPE, pero posteriormente retiró la iniciativa.

Al respecto, consideró que la decisión pudo responder a cuestionamientos o presiones dentro de su propia bancada. No obstante, advirtió que el respaldo a una ampliación del Reinfo no corresponde exclusivamente a una agrupación política.

“Cuando hablamos de la minería informal en el Congreso no decimos que es solo un partido, sino distintos partidos tienen sus voceros, tienen sus actores y ya lo vamos a ver cuando tengan que votar”, indicó.

Por su parte, Arenas sostuvo que existe una coalición de fuerzas políticas que respalda una nueva ampliación del Reinfo. Entre ellas mencionó a Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

Según el especialista, esta articulación tendría un peso importante en el Congreso por los votos que podría reunir, con la participación de otras agrupaciones políticas.

En ese contexto, consideró que la presión de los sectores de mineros informales, que podría intensificarse en los próximos días, también influye en el escenario político.

“Hay en este momento una presión de ciertos sectores de mineros informales que va a empezar con más fuerza en los próximos días y que, frente a eso, Obras quiere de alguna u otra manera ganar políticamente y ampliar el Reinfo”, afirmó.

El analista también cuestionó que se presente la aprobación de la Ley MAPE como la única vía para alcanzar la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales.

Arenas explicó que la Ley General de Minería establece el marco normativo para los distintos estratos de la actividad minera, mientras que el Reinfo constituye un mecanismo extraordinario de formalización.

Por ello, consideró que la discusión sobre la nueva normativa no debe confundirse con el proceso de formalización minera.

“La Ley MAPE no va a solucionar ningún problema en la medida de que no hay una solución de la formalización y la formalización debe solucionarse desde el punto de vista técnico y no político”, manifestó.

Arenas agregó que el proceso de formalización debe tener plazos definidos y un punto de culminación. “Tiene que haber un proceso de formalización que termine, que tenga un ciclo, que tenga un inicio y un final”, sostuvo.

Sobre el lento avance del proyecto de Ley MAPE presentado por el Ejecutivo, Arenas consideró que tanto el Gobierno como el Congreso evitan asumir los costos políticos de impulsar una discusión que podría generar cuestionamientos de distintos sectores.