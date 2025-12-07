Fernando Vivas
Fernando Vivas

Desde Chile con amor. Una crónica de Fernando Vivas sobre la migración irregular en la frontera del sur
Desde Chile con amor. Una crónica de Fernando Vivas sobre la migración irregular en la frontera del sur

Desde Chile con amor. Una crónica de Fernando Vivas sobre la migración irregular en la frontera del sur

En asuntos migratorios, el que se apoca, pierde. Sucede en el complejo fronterizo de Chacalluta-Santa Rosa entre Tacna y Arica. El candidato chileno José Antonio Kast prometió expulsar a los migrantes irregulares si gana, con mucha probabilidad, la presidencia (el domingo 14 es la segunda vuelta y el 11 de marzo la toma de mando). Por lo tanto, el Perú tuvo que demostrar que hará lo mismo con el contingente mayormente venezolano si pretende ingresar desde Chile. La primera señal ha sido endurecer el registro en la frontera.

