Desde el Congreso demandan al INPE dar explicaciones por cárcel dorada para expresidentes

Los representantes de, al menos cinco bancadas en el Congreso, han demandado que la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, dé explicaciones por los privilegios de los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, que están recluidos en el penal de Barbadillo.

Esto tras una requisa, donde se halló un televisor y una bicicleta para realizar ejercicios en la celda de Castillo. Y en otro ambiente, se encontró a Vizcarra con una radio.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, las cámaras del centro penitenciario- ubicado al interior de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Ate Vitarte-no están en funcionamiento.

En noviembre último, la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En su celda, hallaron un televisor. (Foto: El Comercio)

Al respecto, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo que no debe existir un trato diferenciado entre los reos del país.

“Y muestra la flexibilidad con la que se trata a ciertos reos. Es necesario que el director de este penal responda por estos cuestionamientos. Los expresidentes pueden tener acceso a servicios básicos, pero de ahí a tener un televisor, una radio y otras comodidades, es una situación ilegal y no está justificado”, manifestó a este Diario.

Muñante, a través de un oficio, le solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), que cite de inmediato al director del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval.

“Los peruanos merecemos transparencia y un sistema penitenciario sin tratos preferenciales. ¡La ley es para todos por igual!”, escribió en su cuenta de X.

🚨 #URGENTE | ¡No más cárceles doradas! He solicitado al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, cite de inmediato al director del Penal de Barbadillo, a fin de que explique los privilegios otorgados a los expresidentes recluidos, según se ha… pic.twitter.com/WyrAY3mI5O — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) February 9, 2026

A su turno, la parlamentaria Diana Gonzales (Avanza País) afirmó que en el Perú no puede haber “cárceles VIP” y que el sistema debe ser “igual para todos”.

“Este caso no parece ser un hecho aislado, durante años hemos escuchado denuncias sobre situaciones similares en distintos penales del país. El sistema penitenciario se tuerce con dinero y poder. Creo que el presidente José Jerí no ha entendido que el cambio de nombre [del INPE a SUNIR] no soluciona el problema de fondo”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Gonzales consideró que la presidenta del INPE debe “rendir cuentas” a la población.

“Todos los ciudadanos merecen una explicación de lo que ha sucedido. Lo más inquietante es que el personal de Diroes haya consignado que no había artículos prohibidos […] Los problemas en seguridad se resuelven con decisión política, coordinación y resultados medibles, no con show”, acotó.

“Una falta grave”

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, César Revilla, indicó que las normas deben cumplirse y que una televisión y una radio al interior de un penal está “fuera de lo normal”.

“Obviamente, la jefa del INPE debe responder y decir qué ha pasado. Y especificar qué dice la normativa sobre el trato a los expresidentes al interior del penal”, refirió.

Revilla, en comunicación con este Diario, sostuvo que desde que las autoridades del penal de Barbadillo no reportaron el ingreso y uso de electrodomésticos no permitidos, ya cometieron una falta.

“Desde que no reporta adecuadamente está cometiendo una falta grave. Ahora quién autorizó esto, fue el director del penal o una autoridad mayor”, finalizó.

Desde Alianza para el Progreso (APP), su vocero, Eduardo Salhuana, señaló que en un Estado de derecho las normas son iguales para todos y que no debe haber privilegios, como los reportados, a favor de exmandatarios.

“ Lo que se ha encontrado es un hecho ilegal, no debe continuar el director del penal y el jefe del INPE tiene que explicarle al país, a través de las comisiones de Fiscalización y de Justicia. El Congreso tiene que tomar las medidas que correspondan”, remarcó.

Salhuana, además, advirtió que es un riesgo que las cámaras del penal de Barbadillo no estén operativas, porque, al final, “en el papel se puede o no registrar” el ingreso de ciertas visitas.

Por su parte, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, criticó que las autoridades carcelarias hayan permitido el ingreso de electrodomésticos, como una televisión y una radio.

“¿Quién lo ha permitido? Ninguno de esos privilegios se puede dar si hay un control riguroso y si se cumple el reglamento”, cuestionó.

En comunicación con este Diario, Cruz señaló que, ante una falta como esta, lo que cabe “es la destitución” de Sandoval.

“Sí, me preocupa [que las cámaras no estén operativas], es una negligencia y es lamentable. Y no sé si esto [el poco control en los penales] se vaya a superar con la SUNIR, muchas cosas no están claras”, finalizó.

Una postura diferente tuvo el vocero de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien calificó de “extraña” la requisa en contra de los expresidentes recluidos.

“Ellos no son asesinos ni violadores, son expresidentes que han cometido un delito. ¿Cuál es el afán de hacer esta inspección? Es levantar bulla, no tiene sentido hacer una requisa de esta naturaleza. Se pierde tiempo y esfuerzos para cero resultados, salvo el mediático”, complementó el también almirante de la Marina en retiro.

¿Qué medidas tomará la Comisión de Fiscalización?

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), calificó de “irregular” el ingreso y uso de un televisor y una radio para parte de los expresidentes Castillo y Vizcarra, respectivamente. Añadió que se debe retirar al personal que dejó pasar estos aparatos y que no realizó acciones de control.

“La jefa del INPE lo que tiene que hacer es apartar al director de este penal, esa es una manera de corregir. Y si no lo hace, es porque hay permisividad. Yo voy a mandar un oficio a la jefa del INPE pidiendo acciones concretas. Y si no hay medidas, tendrán que venir a responder al Congreso”, adelantó en diálogo con El Comercio.

(Foto: Archivo El Comercio)

Vergara precisó que primero esperará a ver qué reacciones adopta el INPE ante de una citación a su titular.

Por medio de su cuenta de X, el expresidente Martín Vizcarra sostuvo que la orden de la requisa en el penal de Barbadillo vino de “arriba” y retó a Jerí a estar presente en la próxima.

La Corte Superior Nacional condenó a 14 años de prisión a Vizcarra por cohecho. Esto tras concluir que recibió S/2,3 millones en sobornos. En su celda hallaron una radio. (Foto: El Comercio)

“Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? […] Reto a Jerí, para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, escribió Vizcarra, sentenciado por recibir sobornos por dos obras en Moquegua, en su cuenta de X.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza, abogado de Humala Tasso, calificó de “indignante” la requisa en el penal donde está recluido su cliente.

“Indignante y tendenciosa filtración: el sábado por la noche una revisión de celdas; el domingo a primera hora nuevamente; y, por la noche volvieron por las fotografías […] Obviamente, la cortina de humo no lo decidieron los trabajadores. ¿Quien? ¿La presidenta del INPE, el ministro de Justicia? ¿El presidente Jeri? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”, cuestionó.