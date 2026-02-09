Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los representantes de, al menos cinco bancadas en el Congreso, han demandado que la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, dé explicaciones por los privilegios de los expresidentes Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, que están recluidos en el penal de Barbadillo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Desde el Congreso demandan al INPE dar explicaciones por cárcel dorada para expresidentes
Política

Desde el Congreso demandan al INPE dar explicaciones por cárcel dorada para expresidentes

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú
ECData

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú

Un candidato y excongresistas avalan a ex socio de Vladimiro Montesinos en caso contra el Perú
Actualidad

Un candidato y excongresistas avalan a ex socio de Vladimiro Montesinos en caso contra el Perú

Cárcel dorada: Requisa muestra cómo viven los expresidentes presos en el penal de Barbadillo
Justicia

Cárcel dorada: Requisa muestra cómo viven los expresidentes presos en el penal de Barbadillo