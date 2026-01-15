Desde el Congreso piden al gobierno corregir y retirar a nuevo director de formalización minera que fue excluido del Reinfo

El nombramiento de Wilfredo Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera, un puesto determinante en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), no ha caído bien en el Congreso de la República, donde representantes de diferentes bancadas han exhortado al gobierno de José Jerí a corregir este “error” y retirar del cargo al ingeniero de minas.

Portilla Barrera- ahora a cargo de la formalización del sector- fue uno de los más 50.000 depurados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por no haber cumplido con los requisitos mínimos.

Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Diana Gonzales (Avanza País), consideró que la designación del ingeniero de minas “no es una coincidencia, sino una clara y peligrosa señal que debilita la institucionalidad del Estado y destruye la credibilidad sobre cualquier discurso sobre” la formalización de la minería.

“¿Con qué autoridad este señor exigirá ahora a los pequeños mineros cumplir la norma, si él no pudo cumplirla en su momento?”, cuestionó.

En comunicación con El Comercio, Gonzales sostuvo que el gobierno de Jerí “debe dar marcha atrás” con la designación del nuevo director de Formalización Minera y evaluar si el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De la Cruz, tiene la capacidad y autoridad para conducir un sector “tan complejo”.

“El Estado no puede ponerse la capucha de la minería ilegal […] Portilla no puede continuar en el cargo, el gobierno debe corregir esta designación. Sobre la interpelación, si no hay una rectificación, es un tema que discutiría definitivamente con mi bancada”, acotó.

Demandan explicaciones

Desde la bancada de Fuerza Popular, su portavoz, César Revilla, calificó como “un error” del ministro de Energía y Minas el referido nombramiento, porque “puede haber conflicto de intereses, especialmente en un tema tan controversial como la minería informal, que también está vinculado a la inseguridad ciudadana”.

“Que alguien que estuvo catalogado como minero informal entre en una dirección clave genera suspicacias. El ministro debe ser citado [al Parlamento] para que dé una explicación. Los funcionarios deben ser intachables y transparentes, más aún en un gobierno de transición”, dijo en diálogo con este Diario.

Revilla remarcó que le genera “desconcierto” que una persona que ha sido minero informal dirija el proceso de formalización. “No entiendo cómo alguien que estaba del otro lado, ahora trabaje en esto. No es congruente”, complementó.

El congresista fujimorista refirió que Portilla debe dar un paso al costado y emplazó al gobierno a tener “mano dura y principio de autoridad” frente a la minería informal e ilegal, en vez de designar a funcionarios que den la sensación de “un acercamiento” con estas economías al margen de la ley.

¿Una interpelación a corto plazo?

Por su parte, el parlamentario Edward Málaga (no agrupado) sostuvo que el nombramiento de Portilla “es un gravísimo error” y que la responsabilidad directa es del ministro Bravo De la Cruz. “Para mí, significa que el lobby de la minería ilegal ha copado espacio de poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo”, advirtió.

En declaraciones a El Comercio, Málaga Trillo dijo que “políticamente urge” una interpelación en contra del titular de Energía y Minas.

Agregó que recogerá el sentir de otros congresistas, a fin de determinar si promueve o no esta acción de control.

“Tengo que ver si hay disposición de mis colegas para firmar y hacerles entender que se necesita de una convocatoria de un pleno extraordinario, que es lo más difícil. No quiero lanzar una interpelación si no tiene viabilidad”, manifestó.

Málaga afirmó que Portilla debe dar un paso al costado o ser destituido “por sus enormes conflictos de interés”.

“El problema de fondo es la impericia y la falta de capacidad del gobierno, del presidente Jerí. Se ve que hay conflictos de intereses, como cuando el presidente va a reuniones a escondidas con empresarios chinos o contratan a militantes de su partido vinculados a sectores específicos”, concluyó.

A su turno, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Popular Democrático) dijo que el nombramiento del director de Formalización Minera del Minem revela que existe una alianza entre el gobierno, la mayoría congresal y la minería informal e ilegal. “Jerí es un títere de esta mayoría y no me extraña ni sorprende decisiones de este tipo”, refirió.

Bazán Narro se pronunció no solo favor de la interpelación al ministro de Energía y Minas, sino también de su renuncia.

“Portilla debe ser retirado, inmediatamente, no se puede tener al gato de despensero. Son muy preocupantes las decisiones que está tomando este gobierno con el respaldo de la mayoría congresal”, finalizó.

El portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que su agrupación no ha abordado el tema.

El Comercio intentó comunicarse con los representantes de Renovación Popular y de Alianza para el Progreso, pero no hubo una respuesta.

La carta a Jerí

Por medio de una carta, dirigida al presidente Jerí, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) le expresó su “seria preocupación” por la designación de Portilla Barrera como director de Formalización Minera.

En la misiva, a la que accedió El Comercio, Alva le recordó al jefe de Estado que la Dirección de Formalización Minera tiene “entre sus funciones la formulación, coordinación y supervisión de políticas públicas, lineamientos y acciones para promover la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, en estricto respeto de los marcos normativos y principios administrativos que rigen la función pública”.

En ese sentido, la también expresidenta del Parlamento alertó que “la designación de un titular con antecedentes de exclusión en el propio sistema que debe normar y conducir puede generar cuestionamientos” sobre la transparencia en el proceso de nombramiento, la percepción de legitimidad institucional y un impacto sobre la confianza ciudadana en las políticas públicas orientadas a combatir la informalidad y la minería ilegal.

Alva solicitó a Jerí “revisar” y transparentar el proceso de designación de Portilla Barrera.

Este Diario intentó comunicarse con el jefe de Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y también con el ministro de Energía y Minas, a fin de que puedan responder sobre el polémico nombramiento en la Dirección de Formalización Minera. No obstante, al cierre de esta nota, no hubo una respuesta.

Fuentes cercanas al Minem indicaron que la continuidad de Portilla Barrera no está garantizada. Esto a raíz de que el ministro Bravo De la Cruz no conocía sobre su exclusión del Reinfo el año pasado.

Las mismas fuentes señalaron que el titular de Energía y Minas le solicitó al área de Integridad de su cartera revisar la hoja de vida del nuevo director de Formalización Minera. Agregaron que no encontraron antecedentes penales, pero que no revisaron en el registro de formalización minera y por eso, “no saltó” lo de los dos Reinfo caducos.

En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), Portilla dijo que, a la fecha, no tiene concesión minera ni inscripción en el Reinfo.

“En 2012 emprendí un negocio de pequeña minería, pero al no encontrar mineral hace una década, desistí del proyecto. Al no pagar los derechos de vigencia, las concesiones caducaron de oficio y revirtieron al Estado”, manifestó.

El nuevo director de Formalización Minera del MINEM señaló que fue excluido del Reinfo por “no realizar trámites teniendo la concesión”. “No hubo ningún interés en mantenerlo porque no había mineral en la zona. Tenía dos registros, uno por cada concesión, pero actualmente me dedico a la actividad académica y de asesoría, además de agricultura y ganadería”, añadió.

Portilla refirió que todo minero con Reinfo “está haciendo minería legal, aunque les falte formalizarse”. “Los ilegales son los que operan en zonas prohibidas como reservas nacionales o zonas arqueológicas, fuera de los principios del desarrollo sostenible”, acotó.

En julio de 2025, Portilla Barrera fue excluido del proceso de formalización mediante la Resolución Directoral N.°0004-2025-MINEM/DGFM, como parte de los 50.565 mineros informales depurados del sistema por no cumplir con los requisitos mínimos y estar su inscripción suspendida por más de un año.

En la relación de los “mineros informales” excluidos, una decisión adoptada en la gestión anterior, a su nombre figuran dos registros: Río Seco XXII y Río Seco XXI, respectivamente, ambos ubicados en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta (Lima).

Sin embargo, además del Reinfo, Portilla Barrera figura en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), específicamente, a través de la empresa Servicios de Ingeniería de Minas Asociados S.A.C.

Y es que, según información de la Sunat, Portilla se desempeña como su gerente general desde 1996, aunque la empresa registra actualmente la condición de “no habido” por su domicilio fiscal. Aun así, en el RECPO, aparece habilitada para la “compra/venta y refinación de oro”.

En 2002 postuló sin éxito a la alcaldía del distrito de Caujul (provincia de Oyón, Lima), de donde es natural. Y veinte años después volvió a intentar acceder a un cargo público, esta vez como candidato a consejero regional por la provincia de Canta (Lima), nuevamente sin lograr ser electo. Coincidentemente —o no— en ambas oportunidades postuló por el partido Somos Perú, actualmente en el gobierno.