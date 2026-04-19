Resumen

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Seis especialistas convocados por El Comercio para una mesa redonda hacen un diagnóstico de la compleja coyuntura que llevó a las elecciones más difíciles de la historia, pero sobre todo plantean ideas de reforma política para evitar que una situación así se repita. Con matices, pero también coincidencias, sientan bases para un diálogo ciudadano sobre los cambios que deberán ser abordados el próximo quinquenio que ya empieza.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.