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Resumen

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En el Cuartel General del Ejército, en San Borja, la presidenta Fujimori presentó a las fuerzas combinadas para la lucha contra el crimen organizado, que reúne a equipos de élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. (Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)
En el Cuartel General del Ejército, en San Borja, la presidenta Fujimori presentó a las fuerzas combinadas para la lucha contra el crimen organizado, que reúne a equipos de élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. (Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Tras la aprobación de solo 20 de los 66 puntos de la solicitud de facultades en la cámara de diputados, diferentes representantes del gobierno de Keiko Fujimori cuestionaron que esta instancia del Congreso no haya otorgado “las herramientas más importantes que el país necesita” para frenar al crimen organizado y enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño. La propuesta ahora estará en manos del Senado.

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