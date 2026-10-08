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Tras la aprobación de solo 20 de los 66 puntos de la solicitud de facultades en la cámara de diputados, diferentes representantes del gobierno de Keiko Fujimori cuestionaron que esta instancia del Congreso no haya otorgado “las herramientas más importantes que el país necesita” para frenar al crimen organizado y enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño. La propuesta ahora estará en manos del Senado.
El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, saludó “la aprobación parcial” del dictamen y reconoció el esfuerzo de un sector de bancadas “frente a un sector radical que no quería aprobar nada”. No obstante, remarcó que han quedado fuera del texto “medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana”.
“No se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las Fuerza Armadas. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos”, indicó Galarreta, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en su cuenta de X.
Galarreta también criticó que se haya dejado de lado las propuestas para formalizar a las MYPES, así como para simplificar trámites y mejores los servicios públicos.
El titular de la PCM dijo que tiene expectativa de que el Senado “pueda mejorar la propuesta”, con el objetivo de que la administración de Fujimori cuente con las herramientas suficientes para enfrentar a la criminalidad y dar respuesta al fenómeno de El Niño.
“Lo aprobado es un freno”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también cuestionó que la cámara de diputados haya dejado fuera del dictamen aprobado la incorporación del delito de terrorismo por lucro ilegítimo en el Código Penal, porque esto impide la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la extorsión.
“Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en diputados, es un freno a la acción de las Fuerzas Armadas”, tuiteó.
Álvarez Miranda, en referencia a la bancada del Partido del Buen Gobierno, subrayó que “parte del drama del Perú es la falta un centro izquierda responsable”. “La facilidad con la que los tibios son liderados por los extremistas nos recuerda la necesidad de partidos sólidos, comprometidos con la democracia”, complementó.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, dijo que la oposición en la cámara de diputados le ha negado al Perú “la posibilidad de acelerar los cambios que se necesitan”.
En declaraciones a la prensa- tras participar en una ceremonia junto con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú- Sheput indicó que tiene esperanza en que en el Senado de desarrolle “un proceso articulado” y “reflexivo”, que permita que “lo planteado por la Cámara de Diputados tenga algún tipo de modificación”.
“Nosotros vamos a continuar en nuestro deseo de cambiar al país a través, ahora, de los proyectos de ley y de otros mecanismos que la Constitución faculta; por ejemplo, presentar los proyectos de ley con carácter de urgencia, pero definitivamente la velocidad no va a ser la que quisiéramos”, añadió.
Desencanto y el llamado de Fujimori
Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que en la presidenta Fujimori y en el Gabinete “hay desencanto” con lo que se ha obtenido en la cámara de diputados.
Agregaron que en el Senado será poco lo que se pueda aumentar, porque se tiene que abarcar únicamente a los dos ejes aprobados: seguridad ciudadana y El Niño.
Las mismas fuentes refirieron que en el oficialismo existen discrepancias y un intercambio de críticas desde el Congreso y el Ejecutivo.
“Se están echando la pelota entre ambos, los diputados se quejan de la inoperancia de ciertos ministros y los ministros se quejan de que no hay operadores políticos con experiencia en la cámara baja ni capaces de generar consensos”, manifestaron.
Otras fuentes refirieron que en las reuniones que sostuvo el primer ministro Galarreta, él fue el único que llegó a puntos de encuentro con bancadas de oposición. Pero que los otros integrantes del Gabinete que lo acompañaron fueron de poca ayuda.
En el Cuartel General del Ejército, en San Borja, la presidenta Fujimori presentó a las fuerzas combinadas para la lucha contra el crimen organizado, que reúne a equipos de élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Aunque no se refirió directamente a la aprobación parcial de la solicitud de facultades por parte de la cámara de diputados del Congreso, la jefa de Estado afirmó que ella fue elegida para poner orden y que no se quedará de brazos cruzados.
“¡Basta de indecisión, de indiferencia y de ineficacia! Yo como presidenta y como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, no voy a quedarme de brazos cruzados, mientras vemos como estos delincuentes siguen matando a nuestros ciudadanos”, manifestó.
Fujimori Higuchi hizo un llamado “a todas las fuerzas políticas” para que se sumen “a este gran esfuerzo”. “La lucha contra la delincuencia no tiene ideología ni color político. Convoco al sistema de justicia para que actúe con celeridad y mucha firmeza”, remarcó.
En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, dijo que el Ejecutivo está respondiendo a la demanda del país de implementar acciones a favor de la seguridad ciudadana y de prevención de El Niño, pero no el Congreso. Agregó que espera que el Senado, que deberá revisar proyecto sobre la delegación de facultades aprobado por diputados, esté a la altura del desafío.
“El Perú necesita que el Ejecutivo responda y el Ejecutivo está respondiendo, ve las acciones de prevención de cara al fenómeno de El Niño y este esfuerzo militar y policial [...] El Congreso no responde, necesitamos que el Congreso esté a la altura del desafío nacional, hay una guerra por recuperar la paz y tranquilidad. Necesitamos que el Congreso lejos de ser parte del problema, se convierta en parte de la solución”, manifestó.
Modificar sin desnaturalizar
El presidente del Senado, Miguel Torres, precisó que el dictamen aprobado en la cámara de diputados sobre la solicitud de facultades pasará por la Comisión de Constitución de la cámara alta, que dirige el ex titular del Tribunal Constitucional Carlos Mesía (Fuerza Popular). Es decir, el texto no será exonerado del trámite de comisión para que vaya directamente al pleno.
“Hoy le toca al Senado hacer el análisis correspondiente, primero en su Comisión de Constitución y luego llegará al pleno”, expresó.
Torres subrayó que la cámara alta del Parlamento puede garantizar que cumplirá estrictamente su reglamento, la ley y la Constitución, “que señala expresamente” que el Senado puede aprobar, rechazar y “modificar sin desnaturalizar el proyecto que viene” desde la cámara de diputados.
En declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, trató de ponerle paños fríos a las declaraciones de Mesía, quien minutos antes había señalado que no sabía definir qué cosa es desnaturalizar. Agregó que las expresiones del presidente de la Comisión de Constitución del Senado se deben a que quiere guardar “la prudencia” y no adelantar ningún alcance.
“Nuevamente, reitero, lo que hoy le toca al Senado es cumplir dentro de los plazos, sabiendo la urgencia que tenemos, porque la inseguridad no se detiene, porque el fenómeno de El Niño no se detiene y porque los peruanos necesitan de herramientas para salir adelante”, acotó.
Mesía sostuvo que “vamos a perfeccionar” el dictamen aprobado por los diputados sobre el pedido de facultades.
“Vamos a ser respetuosos de lo que viene de la cámara de diputados. No vamos a desnaturalizar, vamos a construir país, vamos a perfeccionar, vamos a agregar lo que pensamos que es bueno y sacaremos lo que está mal”, manifestó.
Al ser consultado sobre si el Senado puede o no sumar materias, respondió que “si las medidas aprobadas en la cámara de diputados necesitan un complemento, ¿por qué no? Pero no significa eso que vamos a desnaturalizar las materias”.
Por la noche, en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, emitió un pronunciamiento y afirmó que el Senado “puede y debe hacer su labor respetando” el dictamen aprobado.
“Puede rechazar, aprobar o modificar, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas, ni a desnaturalizar la esencia de lo aprobado”, exclamó en un mensaje en sus redes sociales.
Al referirse al prolongado debate, dijo que “si el oficialismo votaba a favor el dictamen en mayoría luego del primer receso nos hubiéramos ahorrado 6 horas”, expresó. Si bien admitió que durante la sesión “se generó cierto desorden”, consideró que ello refleja refleja que “aún subsiste la dificultad de algunos partidos aferrados a viejas prácticas”.
La postura de la oposición
Jaime Delgado, portavoz de Ahora Nación en la cámara alta, explicó que, si bien el artículo 25 del reglamento del Senado establece que esta instancia del Congreso puede “aprobar, rechazar o modificar” el texto aprobado por los diputados, también señala que no se pueden incorporar materias que no estén contenidas en el dictamen respaldado en la cámara baja.
“En ese sentido, vamos a ser muy cuidadosos, si se aprobaron 20 temas en la delegación, no podemos aceptar como algunas teorías dicen, no podemos jalar las 66 [facultades], eso lo rechazamos”, dijo en declaraciones a Canal N.
El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que la aprobación en la cámara baja del dictamen que delega 20 de las 66 facultades solicitadas por el Ejecutivo “abre un escenario de consecuencias inciertas y peligrosas”.
“La cámara de diputados ha tomado una decisión y ahora la responsabilidad recae en el Senado, una instancia que no ha aclarado si respetará lo aprobado o si, por el contrario, dotará de mayor poder a un gobierno que ya cuenta con escasos contrapesos”, escribió el diputado de izquierda en su cuenta de X.
Juntos por el Perú votó en contra de delegar facultades, al igual que cuatro diputados de Ahora Nación. Con ello, fueron 34 por el rechazo.
Para modificar el texto enviado por la cámara de diputados, el pleno del Senado requiere de, al menos, 31 votos. Fuerza Popular cuenta con 22 senadores (sí se incluye al ministro del Interior, César Astudillo). A estos se pueden sumar los ocho de Renovación Popular, con lo que alcanzarían 30. La postura de la bancada de Obra será clave.
La cámara baja del Congreso aprobó solo 20 de los 66 puntos solicitados por el gobierno y dos los ocho bloques: seguridad y fenómeno del Niño.
En seguridad:
1. La optimización del Registro de Información Migratoria y los mecanismos de intercambio de información entre Migraciones y entidades públicas competentes, “permitiendo su consulta y validación en línea conforme a la normativa vigente”.
2. El fortalecimiento de los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos electrónicos utilizados para la comisión de delitos.
3. La reforma del sistema penitenciario nacional y la modernización del INPE.
4. Modificar la Ley de la Carrera Especial Penitenciaria y normas vinculadas. Esto para regular los puestos de confianza, reforzar el régimen disciplinario y para establecer la inhabilitación para el reingreso de servidores públicos destituidos.
5. Establecer medidas para que los adolescentes en conflicto con la ley penal que hayan cometido delitos graves, con mandato judicial, al alcanzar la mayoría de edad, cumplan la medida de internamiento en una unidad diferenciada dentro de un establecimiento penitenciario.
Para hacerle frente a El Niño:
1. Facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros quince días calendario contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre.
2. Facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento a la actividad agraria.
3. Facilitar el acceso y articulación de los productores agrarios a los mercados, mediante la optimización de las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar, simplificando requisitos.
4. Fortalecer la adaptación y resiliencia climática del sector agrario, así como la prevención y reducción del riesgo y la protección de los productores frente a eventos adversos.
5. Ampliar el ámbito de aplicación de la modalidad de servicios por impuestos en las materias de gestión del riesgo de desastres e infraestructura de defensa civil estratégica ante fenómenos climáticos adversos.
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