El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, saludó “la aprobación parcial” del dictamen y reconoció el esfuerzo de un sector de bancadas “frente a un sector radical que no quería aprobar nada”. No obstante, remarcó que han quedado fuera del texto “medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana”.

“No se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las Fuerza Armadas. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos”, indicó Galarreta, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en su cuenta de X.

Galarreta también criticó que se haya dejado de lado las propuestas para formalizar a las MYPES, así como para simplificar trámites y mejores los servicios públicos.

El titular de la PCM dijo que tiene expectativa de que el Senado “pueda mejorar la propuesta”, con el objetivo de que la administración de Fujimori cuente con las herramientas suficientes para enfrentar a la criminalidad y dar respuesta al fenómeno de El Niño.

“Lo aprobado es un freno”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también cuestionó que la cámara de diputados haya dejado fuera del dictamen aprobado la incorporación del delito de terrorismo por lucro ilegítimo en el Código Penal, porque esto impide la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la extorsión.

“Nuevamente, las izquierdas impiden defenderse al Estado con toda la fuerza necesaria. Lo aprobado en diputados, es un freno a la acción de las Fuerzas Armadas”, tuiteó.

(Foto: Mario Zapata/ Archivo El Comercio)

Álvarez Miranda, en referencia a la bancada del Partido del Buen Gobierno, subrayó que “parte del drama del Perú es la falta un centro izquierda responsable”. “La facilidad con la que los tibios son liderados por los extremistas nos recuerda la necesidad de partidos sólidos, comprometidos con la democracia”, complementó.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, dijo que la oposición en la cámara de diputados le ha negado al Perú “la posibilidad de acelerar los cambios que se necesitan”.

En declaraciones a la prensa- tras participar en una ceremonia junto con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú- Sheput indicó que tiene esperanza en que en el Senado de desarrolle “un proceso articulado” y “reflexivo”, que permita que “lo planteado por la Cámara de Diputados tenga algún tipo de modificación”.

“Nosotros vamos a continuar en nuestro deseo de cambiar al país a través, ahora, de los proyectos de ley y de otros mecanismos que la Constitución faculta; por ejemplo, presentar los proyectos de ley con carácter de urgencia, pero definitivamente la velocidad no va a ser la que quisiéramos”, añadió.

Desencanto y el llamado de Fujimori

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que en la presidenta Fujimori y en el Gabinete “hay desencanto” con lo que se ha obtenido en la cámara de diputados.

Agregaron que en el Senado será poco lo que se pueda aumentar, porque se tiene que abarcar únicamente a los dos ejes aprobados: seguridad ciudadana y El Niño.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Las mismas fuentes refirieron que en el oficialismo existen discrepancias y un intercambio de críticas desde el Congreso y el Ejecutivo.

“Se están echando la pelota entre ambos, los diputados se quejan de la inoperancia de ciertos ministros y los ministros se quejan de que no hay operadores políticos con experiencia en la cámara baja ni capaces de generar consensos”, manifestaron.

Otras fuentes refirieron que en las reuniones que sostuvo el primer ministro Galarreta, él fue el único que llegó a puntos de encuentro con bancadas de oposición. Pero que los otros integrantes del Gabinete que lo acompañaron fueron de poca ayuda.

En el Cuartel General del Ejército, en San Borja, la presidenta Fujimori presentó a las fuerzas combinadas para la lucha contra el crimen organizado, que reúne a equipos de élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Aunque no se refirió directamente a la aprobación parcial de la solicitud de facultades por parte de la cámara de diputados del Congreso, la jefa de Estado afirmó que ella fue elegida para poner orden y que no se quedará de brazos cruzados.

“¡Basta de indecisión, de indiferencia y de ineficacia! Yo como presidenta y como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, no voy a quedarme de brazos cruzados, mientras vemos como estos delincuentes siguen matando a nuestros ciudadanos”, manifestó.

Fujimori Higuchi hizo un llamado “a todas las fuerzas políticas” para que se sumen “a este gran esfuerzo”. “La lucha contra la delincuencia no tiene ideología ni color político. Convoco al sistema de justicia para que actúe con celeridad y mucha firmeza”, remarcó.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, dijo que el Ejecutivo está respondiendo a la demanda del país de implementar acciones a favor de la seguridad ciudadana y de prevención de El Niño, pero no el Congreso. Agregó que espera que el Senado, que deberá revisar proyecto sobre la delegación de facultades aprobado por diputados, esté a la altura del desafío.

“El Perú necesita que el Ejecutivo responda y el Ejecutivo está respondiendo, ve las acciones de prevención de cara al fenómeno de El Niño y este esfuerzo militar y policial [...] El Congreso no responde, necesitamos que el Congreso esté a la altura del desafío nacional, hay una guerra por recuperar la paz y tranquilidad. Necesitamos que el Congreso lejos de ser parte del problema, se convierta en parte de la solución”, manifestó.

Modificar sin desnaturalizar

El presidente del Senado, Miguel Torres, precisó que el dictamen aprobado en la cámara de diputados sobre la solicitud de facultades pasará por la Comisión de Constitución de la cámara alta, que dirige el ex titular del Tribunal Constitucional Carlos Mesía (Fuerza Popular). Es decir, el texto no será exonerado del trámite de comisión para que vaya directamente al pleno.

“Hoy le toca al Senado hacer el análisis correspondiente, primero en su Comisión de Constitución y luego llegará al pleno”, expresó.

(Foto: Congreso de la República)

Torres subrayó que la cámara alta del Parlamento puede garantizar que cumplirá estrictamente su reglamento, la ley y la Constitución, “que señala expresamente” que el Senado puede aprobar, rechazar y “modificar sin desnaturalizar el proyecto que viene” desde la cámara de diputados.

En declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, trató de ponerle paños fríos a las declaraciones de Mesía, quien minutos antes había señalado que no sabía definir qué cosa es desnaturalizar. Agregó que las expresiones del presidente de la Comisión de Constitución del Senado se deben a que quiere guardar “la prudencia” y no adelantar ningún alcance.

“Nuevamente, reitero, lo que hoy le toca al Senado es cumplir dentro de los plazos, sabiendo la urgencia que tenemos, porque la inseguridad no se detiene, porque el fenómeno de El Niño no se detiene y porque los peruanos necesitan de herramientas para salir adelante”, acotó.

Mesía sostuvo que “vamos a perfeccionar” el dictamen aprobado por los diputados sobre el pedido de facultades.

“Vamos a ser respetuosos de lo que viene de la cámara de diputados. No vamos a desnaturalizar, vamos a construir país, vamos a perfeccionar, vamos a agregar lo que pensamos que es bueno y sacaremos lo que está mal”, manifestó.

Al ser consultado sobre si el Senado puede o no sumar materias, respondió que “si las medidas aprobadas en la cámara de diputados necesitan un complemento, ¿por qué no? Pero no significa eso que vamos a desnaturalizar las materias”.

Por la noche, en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, emitió un pronunciamiento y afirmó que el Senado “puede y debe hacer su labor respetando” el dictamen aprobado.

“Puede rechazar, aprobar o modificar, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas, ni a desnaturalizar la esencia de lo aprobado”, exclamó en un mensaje en sus redes sociales.

Al referirse al prolongado debate, dijo que “si el oficialismo votaba a favor el dictamen en mayoría luego del primer receso nos hubiéramos ahorrado 6 horas”, expresó. Si bien admitió que durante la sesión “se generó cierto desorden”, consideró que ello refleja refleja que “aún subsiste la dificultad de algunos partidos aferrados a viejas prácticas”.

La postura de la oposición

Jaime Delgado, portavoz de Ahora Nación en la cámara alta, explicó que, si bien el artículo 25 del reglamento del Senado establece que esta instancia del Congreso puede “aprobar, rechazar o modificar” el texto aprobado por los diputados, también señala que no se pueden incorporar materias que no estén contenidas en el dictamen respaldado en la cámara baja.

“En ese sentido, vamos a ser muy cuidadosos, si se aprobaron 20 temas en la delegación, no podemos aceptar como algunas teorías dicen, no podemos jalar las 66 [facultades], eso lo rechazamos”, dijo en declaraciones a Canal N.

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que la aprobación en la cámara baja del dictamen que delega 20 de las 66 facultades solicitadas por el Ejecutivo “abre un escenario de consecuencias inciertas y peligrosas”.

“La cámara de diputados ha tomado una decisión y ahora la responsabilidad recae en el Senado, una instancia que no ha aclarado si respetará lo aprobado o si, por el contrario, dotará de mayor poder a un gobierno que ya cuenta con escasos contrapesos”, escribió el diputado de izquierda en su cuenta de X.

Juntos por el Perú votó en contra de delegar facultades, al igual que cuatro diputados de Ahora Nación. Con ello, fueron 34 por el rechazo.

Para modificar el texto enviado por la cámara de diputados, el pleno del Senado requiere de, al menos, 31 votos. Fuerza Popular cuenta con 22 senadores (sí se incluye al ministro del Interior, César Astudillo). A estos se pueden sumar los ocho de Renovación Popular, con lo que alcanzarían 30. La postura de la bancada de Obra será clave.