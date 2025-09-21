El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dispuso designar a Gerson David Villar Sandy en el cargo de confianza de Asesor II del despacho ministerial de esta cartera presidida por el cuestionado Juan José Santiváñez.

Así lo señala la resolución ministerial Nº 0325-2025-JUS, publicada el último 19 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

Vale precisar que Villar Sandy ocupó el cargo de jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pero este renunció y solo ejerció sus funciones desde el 24 de marzo del 2020 hasta el mes de mayo del mismo año, es decir por solo seis semanas.

En su corta gestión, y en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el INPE era cuestionado porque se registraron varios motines en penales a nivel nacional, siendo la del centro penitenciario Miguel Castro Castro la más grave, con un saldo de nueve fallecidos.

La críticas aumentaron cuando el programa de televisión “Cuarto poder” reveló que uno de los presos dado por muerto seguía vivo y encarcelado. Villar admitió el hecho y señaló que el caso se investigaba para determinar la verdadera identidad del preso fallecido.

En las manifestaciones, los internos exigían una mejora en el tratamiento sanitario por el avance del COVID-19 en las cárceles, caracterizadas por el hacinamiento de reos.

La resolución de su renuncia, en aquella fecha, fue refrendada por el presidente de la República, Martín Vizcarra y por el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.

