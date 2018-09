Después de la cuestión, una crónica de Fernando Vivas

Había un aroma a pólvora en el aire, pero igual la detonación de la cuestión de confianza (CDC) nos sorprendió. Martín Vizcarra, en un solo domingo, la empaquetó en un mensaje a la nación hecho en absoluto secreto. Alrededor de las 4 p.m. convocó a sus congresistas y ministros para contarles los preparativos consumados.

Aquí debo hacer notar una primera divergencia. Mientras el Gabinete parecía sereno, la bancada lucía inquieta. Una fuente ministerial me dijo que en más de una sesión del Consejo de Ministros se aludió a una CDC. En cambio, fuentes de la bancada me describen reacciones encontradas. Para algunos de ellos, la CDC era una espada retórica en la esgrima, pero no estaban seguros de desenvainarla en ese momento. Creen que Vizcarra pudo esperar al lunes 17, para ver si Úrsula Letona y Rosa Bartra, vocera y presidenta de la Comisión de Constitución, cumplían con el apuro que habían jurado tendrían ese lunes.

Una vez notificados, eso sí, los ‘ppkausas’ cerraron filas. Y fue uno de ellos, el vocero Gilbert Violeta, que sugirió a Vizcarra invitar a todos los portavoces a Palacio. No fue del presidente pechador que salió la idea de abrir ese espacio de diálogo, pero me cuentan que sí la acogió de buena gana. Así se notó en las declaraciones de quienes salieron luego de hablar con él al día siguiente. Solo hubo un pequeño incidente cuando Vizcarra les dijo a los portavoces que en sus viajes por el Perú oía a la gente pedir a gritos el cierre del Congreso. La fujimorista Alejandra Aramayo le replicó: “Porque usted los incita”. Vizcarra optó por no duplicarle. Quizá por eso, en su intervención del miércoles, Aramayo fue de las más moderadas.

Inmoderado estuvo, más bien, según unánime percepción fujimorista, César Villanueva al pedir la CDC. En realidad, mantuvo su habitual serenidad, pero el único momento que la abandonó fue para burlarse de quienes llamaron ‘mamarrachos’ a sus proyectos. Rosa Bartra, la autora del infundio, no perdonó la mofa, pues votó en contra. No esperaban eso del ex aliado vacador.

Pero hay otra lectura de los móviles del primer ministro. Esa mañana de miércoles, Villanueva no solo estaba reclamando confianza a la oposición sino a su díscola bancada. Guido Lombardi, por ejemplo, declaró para “La República” que el presidente ya debía pensar en cambiar a su primer ministro. Vaya ironía lanzar a pedir confianza a la oposición a quien se le estaba agotando en el oficialismo.

Aunque mis fuentes palaciegas no lo admiten, hace tiempo se percibe una falta de sincronía entre las dos ‘V’. Un oficialista de bancada fue más franco y me dijo: “Creo que César quería irse”, dando a entender que si el desenlace era un ‘no’, este resolvía de una buena vez su tensión propia. Pues ahora se ha fortalecido y es probable que, al menos, acompañe a Vizcarra hasta el referéndum. Esto será si se cumplen los plazos, que no están en un documento vinculante, pero sí en un acuerdo político. Por cierto, mis fuentes en uno y otro bando coinciden en dos hechos fundamentales: 1) La confianza se dio expresa y formalmente por las políticas públicas, nada más. 2) Los plazos para un referéndum el 9 de diciembre es un acuerdo político a tomarse muy en serio... pero nunca se sabe.

—‘Abs-ten-ción’—

Mis fuentes también coinciden en que la imagen de Úrsula Letona musitando ‘abs-ten-ción’ en la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia del viernes 14 fue la perfecta coartada de la CDC. Los fujimoristas insisten en que el lunes iban a aprobar de todos modos el dictamen del CNM en la Comisión de Constitución, a su modo. Ello es creíble, pues Justicia la preside el ‘ppkausa’ Carlos Oliva y Constitución es comarca de Bartra. Pero también hablé con una fuente naranja que estaba segura de que esa dilación era la oportunidad dorada que Vizcarra buscaba para salir a matar.

¿Por qué Letona, Bartra y Keiko Fujimori, a través de ellas, se arriesgaron a tanto? Es más fácil explicar la abstención del viernes que responder por qué no votaron el asunto el miércoles 12, en Constitución. Dos fuentes fujimoristas me dan esta picante versión: Daniel Salaverry, el martes 11, lanzó un mensaje declarando el Congreso en sesión permanente y anunciando que la reforma del CNM por fin se vería el jueves en el pleno. La propia Bartra, me cuentan, le había informado que el dictamen estaba prácticamente listo. Por eso, su promesa de jueves.

Resultó que el mensaje en un tono y formato que en FP solo parece reservado para Keiko (aunque Salaverry ya lo empleó antes para el caso urgente de Benicio Ríos) habría despertado celos desde el Congreso hasta Morochucos, el cuartel naranja, y, ¡zas!, Bartra habría apretado el freno, Adiós, dictamen de miércoles, y ‘mira cómo se friega’ tu pleno. Un portavoz de otro grupo me contó que nunca vio enfrentarse a un presidente con sus correligionarios como ese jueves a Salaverry con los suyos en una junta de portavoces para tratar de salvar su arruinado pleno.

Los celos internos confluyeron con la pica hacia el pechador Vizcarra y pasó lo que pasó el viernes y el domingo. El miércoles, la bancada estaba dividida. Durante el día, mis fuentes vieron a Letona buscando a Salaverry para pedirle que demorara el receso del almuerzo y tener tiempo de debatir una posición común. Pero eso no fue posible, porque había una junta de portavoces para decidir algo más importante aun: si la confianza se ataba por escrito a leyes y referéndum. Gilbert Violeta, el portavoz oficialista, se resignó a una CDC lírica. No forzó lo otro, pues dicen que quería evitar el escenario terminal. La bancada y Keiko, acordaron, en correrías y por WhatsApp, votar a conciencia y corazón partido.

Conversé con Jorge Nieto, ex ministro de Defensa de PPK quien, de paso, me desmintió el rumor de que estuviera asesorando a Vizcarra. Me dibujó una figura que le pedí compartir: “Es una ola [la indignación ante la corrupción]. El Apra se ha zambullido debajo, el fujimorismo pudo hacer lo mismo, pero se está dejando revolcar”. Completemos la figura: Vizcarra la está surfeando. Por supuesto, en política y en surfing, nadie garantiza cuánto tiempo estarás en pie.