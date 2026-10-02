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Resumen

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Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Por Erik Rivera

Con 13 votos a favor -de cuatro bancadas y un sector de Fuerza Popular- la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una nueva fórmula para otorgar al Gobierno facultades legislativas, pero solo en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, dos de las ocho materias solicitadas. El plazo acordado: 90 y no 120 días como planteó el Ejecutivo.

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