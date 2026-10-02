Con 13 votos a favor -de cuatro bancadas y un sector de Fuerza Popular- la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una nueva fórmula para otorgar al Gobierno facultades legislativas, pero solo en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, dos de las ocho materias solicitadas. El plazo acordado: 90 y no 120 días como planteó el Ejecutivo.

El diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) señaló a El Comercio que se aprobaron 20 de los 66 puntos puntos incluidos en la propuesta del Ejecutivo.

La decisión se tomó después de que el grupo de trabajo rechazara -por 15 votos contra 5- el predictamen presentado por su presidenta, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), que planteaba no otorgar facultades en ninguna de las materias.

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Tras esta votación, los integrantes de la Comisión de Constitución discutieron una nueva fórmula, que fue presentada como un “texto de consenso” por las bancadas de Renovación Popular (RP), Buen Gobierno (BG), Ahora Nación (AN) y Partido Cívico Obras.

El documento fue entregado en físico apenas unos minutos antes del inicio de la sesión. Al respecto, algunos legisladores advirtieron que no tuvieron tiempo suficiente para revisar su contenido.

Frente a ello, Fuerza Popular solicitó durante la sesión un receso para que sus integrantes pudieran evaluar la nueva propuesta. La pausa inicial de 30 minutos terminó extendiéndose a más de una hora.

El contenido había sido elaborado durante la madrugada del jueves.

Finalmente, en medio de un acalorado debate, los diputados de Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras votaron a favor del nuevo texto. Los legisladores Karina Beteta, Cecilia Chacón y Pier Figari, de Fuerza Popular, adoptaron la misma postura, aunque lo hicieron “en reserva”.

Juntos por el Perú (JP) se pronunciaron en contra. En total, la propuesta obtuvo 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones (ver infografía).

Ahora, la propuesta deberá ser tramitada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde será debatida. Si es aprobada, pasará al Senado.

Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Enfrentamiento

Reanudada la sesión, uno de los primeros en cuestionar el contenido del nuevo texto fue Arturo Alegría, de Fuerza Popular (FP). El parlamentario señaló que el llamado “texto de consenso” dejaba fuera algunos de los puntos planteados por el Ejecutivo en su propuesta original.

Entre ellos, mencionó el otorgamiento de capacidades operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como mecanismos de inteligencia, presupuesto y otros recursos para que la entidad pueda desarrollar sus propias labores.

Cuestionó que se haya eliminado el planteamiento para que las Fuerzas Armadas puedan asumir temporalmente el control de los centros penitenciarios. Según Alegría, estos establecimientos “están infestados de corrupción interna”.

Por su parte, su colega Cecilia Chacón dijo que el texto sustitutorio “de modo alguno safisface” a Fuerza Popular.

Calificó de “accidentado” el predictamen original, que planteaba rechazar las ocho materias solicitadas por el Ejecutivo, pues, según sostuvo, impedía que el Gobierno pudiera legislar sobre esos asuntos.

“Que el pueblo peruano sepa que usted, como presidenta de la Comisión, que pertenece al partido de Juntos por el Perú, ha negado absolutamente todas las herramientas para que el pueblo peruano se pueda beneficiar de manera oportuna en temas del FEN y seguridad ciudadana”, afirmó.

Desde una posición contraria a la de los fujimoristas, Heber López, de Obras, cuestionó que se haya planteado otorgar facultades a la DINI, al considerar que esta entidad “ya existe”. También rechazó la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para intervenir en los penales. “No se necesita entrar con tanquetas a un penal, sino actuar con inteligencia de manera consistente para enfrentar la criminalidad”, sostuvo.

Desde el otro flanco, Ernesto Zunini, vocero de la bancada de Juntos por el Perú, acusó al fujimorismo de construir “narrativas para distorsionar la realidad”.

El legislador también advirtió que el nuevo texto de consenso planteaba una posición de “todo o nada” y sostuvo que la naturaleza y el contenido de la propuesta tendrían que ser evaluados posteriormente en la Cámara del Senado.

“A los colegas de las otras bancadas, esta es la posición del todo o nada que ya ha refrendado la presidenta de la República y el primer ministro. Esta posición es la que veremos en el Senado y guerra avisada no mata gente”, afirmó.

A su turno, Romina Uribe, de la bancada Buen Gobierno, destacó el texto de consenso alcanzado entre su agrupación, Renovación Popular, Ahora Nación y Obras. En ese sentido, pidió a Juntos por el Perú y Fuerza Popular dejar de lado sus diferencias y respaldar la nueva fórmula.

Renovación Popular, por su parte, mantuvo una posición definida. Frank Krklec fue quien dejó clara la postura de la bancada al señalar que solo quedaban dos caminos en la sesión: aprobar la propuesta para que pase al pleno o rechazarla y que “termine hoy el tema de las facultades”.

Comisión de Constitución retoma debate sobre delegación de facultades. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Alcances del texto aprobado

En seguridad ciudadana el texto -de 10 páginas-incluye el permiso para legislar sobre migración y nacionalidad, normativa penitenciaria, así como modificar el marco legislativo sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos.

También permite modificar los Decretos Legislativos 1182, 1338 y 1688 para, entre otros puntos, fortalecer los mecanismos de identificación, localización y geolocalización de equipos terminales móviles y dispositivos electrónicos utilizados para la comisión de delitos.

De igual forma para fortalecer el registro, trazabilidad, identificación, suspensión y bloqueo de líneas y equipos utilizados ilícitamente.

También contempla modificar las normas para actualizar los tipos penales y agravantes frente a las nuevas modalidades de ciberdelincuencia.

En cuanto al fenómeno de El Niño, el texto faculta, por ejemplo, al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para disponer y ejecutar, de manera directa y excepcional, la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros quince días calendario contados desde la ocurrencia de una emergencia o desastre, priorizando la atención de la población afectada en situación de vulnerabilidad.

Cuestionamientos

Las críticas a la conducción del debate se habían producido incluso antes de la reanudación de la sesión. Antes de la sesión, el presidente del Congreso, Miguel Torres, cuestionó la demora en la evaluación del pedido de facultades legislativas formulado por el Poder Ejecutivo.

“Tengo que manifestar mi malestar respecto de Juntos por el Perú, que ha tenido una presidencia de la Comisión de Constitución de diputados que no ha dado la talla, que debió cumplir en el plazo correspondiente”, expresó Torres.

El titular del Congreso agregó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debió pronunciarse hace una semana sobre la delegación de facultades, ya sea para rechazarla, aceptarla o modificarla, pero que hasta ese momento no se había tomado una decisión.

Torres sostuvo que el fenómeno El Niño, la delincuencia y el desorden en la administración pública no se detendrían porque la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no resolviera sobre la delegación de facultades.

En el mismo sentido se pronunció por la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien calificó de “radical” la postura asumida por la bancada de Juntos por el Perú.

En declaraciones a Latina, Galarreta cuestionó que desde la Comisión de Constitución se hubiera planteado un predictamen que, según dijo, iba en la línea de “no dar nada”.

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“Si tú tienes una posición radical como Juntos por el Perú, yo creo que se van a quedar solos”, agregó.

El jefe del Gabinete también cuestionó la conducción de la Comisión de Constitución y afirmó que su presidenta, Giannina Avendaño, estaría actuando siguiendo la posición de sus dirigentes.