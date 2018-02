Detalles del nuevo intento para vacar a PPK

La izquierda vuelve a arremeter contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A diferencia del primer intento fallido, parece que esta vez el Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP) pueden llegar juntos a la votación final. Todo dependería de si logran unir las mociones que han anunciado.

En el caso del Frente Amplio, ayer informó sobre la presentación de su segunda moción de vacancia presidencial. La anterior fue presentada el 15 de diciembre con 27 firmas y fue admitida a trámite con 97 votos. Sin embargo, en la votación final, realizada el 21 de ese mes, le faltaron ocho adhesiones.

En este nuevo intento, la bancada liderada por Marco Arana solo cuenta con las firmas de su grupo (10). La medida vienen anunciándola desde el 8 de enero, pero ninguna bancada estaba dispuesta a firmar la moción. El motivo fue que el fundamento de su borrador, de fecha 11 de enero, era el indulto a Alberto Fujimori. Ayer incluso surgió una confusión durante la conferencia del FA. Mientras Arana hablaba sobre nuevos indicios que vinculan a Kuczynski con Odebrecht, se filtró su moción, que tenía fundamentos sobre el indulto a Fujimori.

“[Presentamos la moción] al haber nuevos elementos relacionados con indicios de corrupción y de conflicto de intereses. Sobre la base de nuevos documentos, vamos a presentar una moción de vacancia contra el presidente por incapacidad moral permanente”, señaló Arana.

Asesores de la bancada explicaron que la moción –que debe estar lista hoy– se basa en la última información que el Banco de Crédito envió a la Comisión Lava Jato sobre los movimientos bancarios de PPK.

“Calzan los momentos en que fue contratada su empresa [en referencia a Westfield Capital] por Odebrecht y los momentos en que esta obtiene la buena pro cuando era ministro”, señaló una fuente del Frente Amplio sobre los argumentos del documento.

Con ese sustento, el FA esperaba que Nuevo Perú se sumase a su moción. Incluso estaban dispuestos a compartir la redacción. Sin embargo, NP anunció su propia moción.

Esta bancada aún estaba analizando los escenarios y el momento de dar a conocer su propuesta, pero la moción del FA y la exigencia de Manuel Dammert de presentarla cuanto antes obligaron a Nuevo Perú a anunciar su documento. “Las últimas pruebas que se han presentado son la evidencia de su intervención [de PPK] en las transacciones de las obras como Camisea, Olmos y otros”, dijo Dammert, quien encabezó la conferencia de su bancada.

—Escenarios—

Conocidas las posturas de los grupos de izquierda, las demás bancadas se pronunciaron.

Fuerza Popular adelantó que apoyaría la moción solo si no incluye temas referidos al indulto a Fujimori. Alianza para el Progreso, el Apra y Acción Popular tendrán reuniones la próxima semana para definir sus posturas. Los únicos grupos que se mostraron en contra de la vacancia fueron Peruanos por el Kambio y el bloque de Kenji Fujimori. Este último acaba de oficializar su salida de FP y anunciar el “Acuerdo de gobernabilidad”, que plantea apoyar al Ejecutivo.

En la votación de diciembre, sobre la vacancia, hubo cambios de posturas a última hora de miembros de las bancadas. En el caso de Nuevo Perú, se retiró de la votación final. Si las nuevas mociones llegan al pleno, NP podría votar a favor, dado que ha planteado uno de los documentos.

Si se repitiese la votación de diciembre y se añaden los diez miembros de Nuevo Perú, se llegaría a 89 adhesiones, dos más del mínimo requerido.

Actualmente, el FA y NP no tienen un acuerdo sobre las mociones. En el caso de que apoyen una sola, solo les faltarían seis firmas –debido a que se necesitan 26 y ambos grupos suman 20 congresistas– para iniciar el trámite del documento.

—Votos y pasos a seguir—

​¿Cuántas firmas se necesitan para presentar una moción de vacancia?

26 como mínimo (el 20% del número legal de congresistas).

En diciembre se presentó con 27 firmas. Los firmantes: Fuerza Popular (14), Frente Amplio (9), Apra (2), Alianza para el Progreso (1) y Roberto Vieira (no agrupado).

¿Cuántos votos se necesitan para que se admita el pedido de vacancia?

​El 40% del número de congresistas hábiles como mínimo

(sin contar a los congresistas con licencia y a los suspendidos).

En diciembre se aprobó la admisión con 97 votos a favor y 17 en contra. Los votos: A favor: Fuerza Popular (59), Frente Amplio

(9), Nuevo Perú (8), Alianza para el Progreso (8), Acción Popular (4), Apra (2), No agrupados (2). En contra: Peruanos por el Kambio (16) y Kenji Fujimori.

¿Cuándo se debate y se vota?

Entre el tercer y décimo días después de admitido el pedido. Salvo que 104 congresistas (80% del número legal de congresistas) respalden un plazo menor o la votación inmediata.

¿Cuántos votos se necesitan para la vacancia?

87 votos como mínimo ( dos tercios del número legal de congresistas).

En diciembre no se alcanzaron los votos: 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. A favor: Fuerza Popular (61), Frente Amplio (10) Alianza para el Progreso (2), Acción Popular (2), Apra (3) y Yeni Vilcatoma (no agrupado). En contra: Peruanos por el Kambio (18) y Roberto Vieira (no agrupado). Abstención: Bloque de Kenji Fujimori (10), APP (6), AP (3) y Apra (2).



