Más allá de apasionamientos políticos, María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, y Roberto Chang, profesor distinguido de Rutgers University, abordan la historia económica reciente del país a partir de cifras puntuales en su nuevo libro “Los 10 números que todo peruano debe conocer”. A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la publicación ofrece elementos a la ciudadanía para una discusión informada sobre el rumbo que seguirá el Perú y su economía. Para Villegas, la premisa es simple: “dato mata relato”.

—¿Por qué escribir sobre la economía peruana en estos tiempos de tanta turbulencia política?

María Cecilia Villegas: Hay una frase que repetimos siempre: dato mata relato. Creo que eso es bien importante porque detrás de los números hay una verdad. Los números no te mienten. Y en un país que está altamente polarizado como el Perú, nosotros necesitamos demostrar cuáles son las políticas públicas que efectivamente funcionan y han dado buenos resultados y cuáles, por el contrario, son aquellas que no están funcionado. Un caso concreto es el de Petro-Perú: los números te dicen que esa empresa no funciona. No debería existir una empresa pública de petróleo, pero, sin embargo, hay toda una idea romántica de que es una industria estratégica. Los números demuestran que no es así.

—Muchos sienten la economía muy compleja, pero al mismo tiempo muy distante. ¿Cómo hacer que un tema tan técnico sea, al mismo tiempo, accesible?

María Cecilia Villegas: Lo que quisimos hacer fue acercar la economía y las políticas públicas al ciudadano, a cualquier persona, y entonces tratamos de simplificarla. Pero, además, quisimos mostrar cuáles son los 10 números que a nosotros nos parecen más importantes para lograr esta transformación del país y lograr nuevamente encauzarlo hacia el desarrollo. Por eso es que hay una revisión de lo que ha pasado con estos números a lo largo de 30 años. Lo que queremos hacer es activar ciudadanía, esos liderazgos ciudadanos, porque en el Perú hay una distancia muy grande entre el ciudadano y la política. Los ciudadanos creen que la política no impacta en sus vidas, cuando en realidad la política tiene un impacto en el día a día de cada persona. Cada decisión que toman los políticos en el Congreso o los técnicos, en los gobiernos nacionales o regionales, va a tener un impacto directo en la vida de las personas. Y eso es lo que queríamos nosotros trasladar en un lenguaje lo más sencillo posible para que las personas pudieran entender, pudieran acercarse a la economía y a las políticas públicas, pero que se activaran y dijeran: yo tengo un rol para encauzar este país hacia el desarrollo.

Entrevista a María Cecilia Villegas, CEO de "Capitalismo Consciente Perú", a propósito de su nuevo libro "Los 10 números que todo peruano debe conocer", en coautoría con Roberto Chang. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec) / Julio Reaño

—Pero además de variables, el libro te da una suerte de sensación de luz al final del túnel sobre cómo estuvimos en algún momento, pero también un golpe de realidad duro sobre cómo estamos ahora. Y la pregunta es: ¿en qué momento perdimos el rumbo?

Roberto Chang: Ese es un tema importante en el libro. Como yo lo veo, desde el punto de vista de afuera, el Perú es un caso envidiado de manejo macroeconómico, estabilidad financiera y control de la inflación. Por ejemplo, hace poco estuve en dos conferencias de bancos centrales en México y en Corea, celebrando la performance del Perú, que se había impuesto como el país de Latinoamérica con el período más largo de inflación de un dígito. Todos los países vecinos quisieran tener eso. Pero, por otro lado, el Perú también rompió otro récord, el de muertos en pandemia. No solamente tuvo la mayor cantidad de muertos por habitante en el mundo, sino que, además, si uno se pone a pensar, esta es la mayor tragedia de nuestra historia republicana en términos de pérdida de vidas. Siempre digo: son tres o cuatro Senderos Luminosos. Entonces, ¿cómo es que un país que tiene tanto éxito macroeconómicamente hablando, también es un país tan pobre en otros sentidos? Y el libro habla un poco de eso, de por qué el progreso macroeconómico, la estabilidad financiera y todo esto no se ha traducido en desarrollo real. En realidad, muchos de los problemas del Perú no son problemas de dinero; no es que falte dinero. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, el Congreso acaba de aprobar una ley para básicamente subir los sueldos de 300.000 empleados públicos sin una buena justificación y abriendo otro forado fiscal que nos va a costar en las décadas siguientes.

"En realidad, muchos de los problemas del Perú no son problemas de dinero; no es que falte dinero", afirmó Roberto Chang, profesor distinguido de Rutgers University. (Foto: Roberto Chang) / Lee Seidenberg

—El problema del Perú no es el dinero, pero evidentemente, si uno sale a la calle a preguntar, la gente simplemente no lo siente así. ¿Cómo hacer para que esa prosperidad económica llegue al ciudadano?

María Cecilia Villegas: Creo que no es que no sientan necesariamente el progreso que se ha generado. Porque si nosotros regresamos treinta años hacia atrás, claramente hay un progreso, una mejora en la calidad de vida, un aumento en el acceso a servicios básicos como agua, como saneamiento, pistas. Sí hay una mejora. Lo que sucede es que hay muchísima frustración del ciudadano porque te encuentras frente a un Estado que no está respondiendo para el nivel de país que somos hoy. El Perú es considerado por el Banco Mundial como un país de ingreso medio-alto. Nosotros tenemos suficientes recursos para que los ciudadanos tengan acceso a mejores servicios y, sin embargo, pese a que el presupuesto ha crecido enormemente en los últimos años, en lugar de que esta brecha de acceso a agua y saneamiento se haya cerrado, se ha mantenido. Y eso es falta de capacidad de gestión pública. Ocurre lo mismo en el acceso a servicios de salud. No hay acceso a servicios de salud de buena calidad no porque no haya recursos, sino porque hay una falta de gestión pública adecuada, hay corrupción e intereses políticos que han capturado tanto el Ministerio de Salud como EsSalud. Entonces, lo que tienes es que el ciudadano, esos servicios básicos que hoy debería recibir por el tipo de país que somos, no los está recibiendo. Y frente a eso tiene una crisis política en la que estamos inmersos desde hace más de 10 años. Además, tenemos una informalidad enorme, del 71% de la población. ¿Qué significa eso? Que 7 de cada 10 peruanos tienen que salir a trabajar todos los días para recibir el diario. Ellos ganan por día y ese día es lo que va a permitir dejar el dinero en sus casas al día siguiente para que la familia pueda alimentarse, comer, ir al colegio, etc. Entonces, hay mucha frustración porque hay un sistema que, pese a la riqueza que estamos generando, no está funcionando adecuadamente.

—¿Y es posible medir cuánto le ha costado a la economía peruana esta inestabilidad política?

Roberto Chang: El libro no habla tanto de la situación política, sino que provee los elementos para la discusión de esta situación política. Por ejemplo, el último número del libro es “1/6”. ¿Qué es? Un sexto del presupuesto aprobado, pero no ejecutado, que sería suficiente para eliminar totalmente la pobreza en el Perú. Es decir, con un sexto de lo que no se usó, no tendrías más pobres. Ese es un número que debería abrir los ojos. Es decir, el dinero ya estaba ahí, estaba presupuestado, pero no se usó y, si se hubiera usado de otra manera, básicamente la pobreza sería cero. Entonces, dado eso, uno se pregunta: ¿y qué falló? El libro habla un poco de eso; casos como el de Petro-Perú o el hecho de que casi la mitad de los proyectos aprobados para inversión pública no se terminan, lo cual significa despilfarro. Entonces, ese tipo de cosas deberían ser los temas de discusión de por qué no se está usando bien el dinero y en cambio se tiene el uso del dinero en otras direcciones que son realmente populistas y que tienen fines políticos. Ahí es donde el libro básicamente pone los elementos para lo que puede ser una discusión fructífera de cómo superar esa situación.

—¿Qué instituciones y/o reglas han sido claves para llegar a construir estabilidad económica y que, de cara a una elección general, no deberían tocarse?

Roberto Chang: Número uno, la Constitución del 93. La parte económica ha sido clave en, por ejemplo, reafirmar la independencia del Banco Central de Reserva (BCR), poner la estabilidad de precios como objetivo único y prohibir que financie déficits fiscales. Y después está también la parte de prohibir que el Estado sea un empresario. Esas son dos instituciones importantes. También podemos mencionar las reglas fiscales, el establecimiento de un consejo fiscal y reglas para limitar el déficit y la deuda del Perú. Pero, además, también ha sido importante la cultura macroeconómica, pues todas esas instituciones, así como se pusieron, se pueden perder.

—Preguntaba qué es lo que había funcionado bien, justamente a propósito de la campaña, porque ahora se ven algunos candidatos que están planteando justamente hacer cambios profundos al modelo económico, incluyendo la propia Constitución o el BCR. Por ejemplo, Roberto Sánchez prácticamente se ufana de que una de sus propuestas va a ser cambiar a Julio Velarde. Entonces, ¿qué les trae a la mente este tipo de propuestas a ustedes que han investigado la historia reciente de la economía peruana?

María Cecilia Villegas: Creo que eso es puro populismo. La independencia del BCR y el tener a Julio Velarde los últimos 20 años liderando la estabilidad fiscal es lo que ha permitido el “milagro” peruano. Es lo que ha permitido reducir la pobreza como hemos reducido y crecer como hemos crecido. Entonces, claramente es populismo, una ignorancia enorme, y esa es una de las razones por las cuales nosotros quisimos escribir este libro, para que los ciudadanos no se dejen engañar. Porque, nuevamente, los números no mienten, el dato mata el relato. Este señor nos podrá contar el cuento que él quiera, pero los números no te van a mentir. Los números están demostrando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona.

Roberto Chang: Yo vi esta propuesta y me pareció totalmente hueca, porque en cierto sentido decir que vas a cambiar a Velarde no te dice nada. Julio Velarde ha sido un gran servidor público, un gran líder, es mi amigo y yo lo quiero mucho. Ha estado 20 años en el BCR y, en cierto momento, él va a decidir irse y, en realidad, el tema no es si vas a cambiar a Julio Velarde o no, sino qué vas a hacer cuando se vaya o se tenga que ir. La institución es muy fuerte, tiene profesionales de altísima calidad, hay muchos candidatos que serían grandes sucesores. Pero, ¿qué cosa nos está diciendo este señor? Nada. Me temo que muchas de las cosas que dicen este tipo de candidatos tienen las mismas características, suenan bien, pero no te dicen realmente nada, son cosas vacías. Te dicen ‘voy a cambiar la Constitución’. Bueno, ¿y qué cosa vas a poner? Yo digo siempre que en el Perú hay que eliminar el “hay que”... Dime cómo lo vas a hacer, porque, si no, realmente tu comentario no tiene ninguna relevancia y espero que los votantes se den cuenta de eso.

—Me llamó mucho la atención las cifras frente a la pandemia. ¿Cómo, siendo uno de los países más sólidos de la región, terminamos siendo los más golpeados? ¿Realmente se entiende la magnitud de lo que ocurrió en el Perú?

Roberto Chang: No entendemos la magnitud. Cuando empezó la pandemia, yo estaba en Londres visitando el London School of Economics y estábamos viendo cómo estaban los países latinoamericanos en marzo del 2020. Nos decían: aquí hay dos países que están claramente mejor posicionados que el resto, Chile y Perú. Cuatro meses después, a Chile le iba mal, pero al Perú le iba pésimo. En el libro hay un cálculo que explica por qué. La conclusión es: Chile, en enero del 2021, ya estaba vacunando miles de personas por día. El Perú recién llegó a nivel de Chile nueve o diez meses después, en una situación en la cual se morían miles de personas por día.

—En el libro se habla de una cifra clave: la meta de la inflación del 2%. ¿Por qué ese número puede ser importante para la vida cotidiana de los peruanos? Hubo un momento en donde llegó a más de 7.000%, pero muchos no lo vivimos en persona. ¿Existe el riesgo de subestimar lo que significa perder estabilidad?

María Cecilia Villegas: Para el ciudadano, tener la inflación bajo control significa que el costo del dinero es menor. Si la inflación es estable, los préstamos también lo son. Los peruanos accedemos al crédito en situaciones muy cotidianas: comprar una plancha, una lavadora o una refrigeradora, o solicitar un préstamo para construir un segundo piso o mejorar la vivienda. Son pequeñas decisiones que terminan impactando directamente en la calidad de vida. Esta estabilidad macroeconómica, este control de la inflación se ve reflejado en el día a día del ciudadano de a pie también. Esa tarea no la hemos explicado adecuadamente y, por eso, estos más de 30 años de estabilidad ya se han dado por sentado. Ya el hecho de que la inflación sea un dígito no le sorprende a nadie, nadie lo está considerando porque no están creyendo que pueda ser distinto. Y esa es la magia de la labor del BCR, que tiene un gran equipo de profesionales, técnicos que hace que simplemente su trabajo no se sienta en el día a día y que nos permite que los peruanos podamos tener esta inflación tan baja que hace que los precios no cambien, que nos permitan poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, si te das cuenta, imagínate lo que sería una institución como el Minedu o el Minsa si tuviesen la capacidad que tiene el BCR, la calidad de profesionales y el enfoque. Sin embargo, lo que tenemos es la captura política de instituciones. Lo que hizo la Constitución fue blindar al BCR y hacerlo independiente. Pero ese blindaje está sujeto a quienes llevamos al Congreso.

—En el libro se menciona que el Perú tuvo un freno respecto a la inversión minera frente a Chile; sin embargo, eso es en cuanto a la minería formal. Lo cierto es que hay otras cifras que indican que en el Perú la minería ilegal se ha vuelto más rentable que el narcotráfico. ¿Hay una suerte de Estado paralelo o sistema económico paralelo?

María Cecilia Villegas: No diría un Estado paralelo. Hay un crecimiento importante de las economías ilegales y se calcula que cerca del 50% del oro exportado es oro ilegal. Con los precios de los minerales hoy en el mercado, claramente hay un incentivo. Pero la falta de presencia del Estado permite que esto ocurra. Y es bastante preocupante porque las economías ilegales están permeando el PBI nacional. Es decir, parte del crecimiento económico es también producto de estas economías ilegales. Entonces, creo que hay un punto de inflexión hoy y eso también tendría que definir a quién vamos a llevar al poder. Tiene que ser alguien que tenga la capacidad de enfrentar las economías ilegales. Si estas siguen creciendo, como lo han venido haciendo, lo que va a suceder es que va a llegar un momento en que el Estado peruano no va a poder enfrentarlas. Mira lo que sucede, por ejemplo, en México con el narco. Ahí sí se tiene un Estado paralelo que controla el país. Hoy en el Perú estamos a tiempo todavía de detener eso. ¿Pero cuánto tiempo más vamos a tener?

—Finalmente, y mirando el escenario actual, ¿qué consejo económico le darían al próximo presidente o presidenta del Perú?

Roberto Chang: Empecemos con el juramento hipocrático: primero, no hacer daño. Multiplicar lo que funciona y tratar de cambiar lo que falla. En el libro, por ejemplo, estamos diciendo que los recursos que ya tiene el Estado, si se redistribuyesen y se usan de manera más eficiente, no tienen que aumentar el déficit fiscal. Es decir, se pueden usar los recursos que ya existen de manera más racional; más eficiente.

María Cecilia Villegas: Para eso están los 10 números.