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Entrevista a María Cecilia Villegas, CEO de "Capitalismo Consciente Perú", a propósito de su nuevo libro "Los 10 números que todo peruano debe conocer", en coautoría con Roberto Chang. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Entrevista a María Cecilia Villegas, CEO de "Capitalismo Consciente Perú", a propósito de su nuevo libro "Los 10 números que todo peruano debe conocer", en coautoría con Roberto Chang. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
/ Julio Reaño
Por Alexander Villarroel Zurita

Más allá de apasionamientos políticos, María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, y Roberto Chang, profesor distinguido de Rutgers University, abordan la historia económica reciente del país a partir de cifras puntuales en su nuevo libro “Los 10 números que todo peruano debe conocer”. A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la publicación ofrece elementos a la ciudadanía para una discusión informada sobre el rumbo que seguirá el Perú y su economía. Para Villegas, la premisa es simple: “dato mata relato”.

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Entrevista