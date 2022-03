Los deudos de Edwin Parisuaña, joven asesinado en 2005, señalaron que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, quien fue absuelto tras ser acusado de homicidio del mencionado hombre, los amenazó de muerte para que no continúen con el proceso legal.

Cipriaco Parisuaña, padre de la víctima, aseveró a Panorama que ya no continúa con la lucha para hallar justicia para su hijo debido a las amenazas de Zea, quien afirmó, fue el asesino de Edwin. Sin embargo, no indicó cuándo se produjeron las amenazas.

“Lamentablemente no ha habido justicia, yo he recibido la amenaza del asesino, el seño Zea es lamentablemente, él ha sido el culpable del asesinato, yo estaba amenazado de muerte por el señor Óscar Zea, me dijo que ‘igual que a tu hijo te voy a matar’, por eso ya he dejado todo [los intentos por alcanzar justicia]”, dijo.

Por su parte, el hermano del joven asesinado, Alan Parisuaña, se mostró a favor de que el caso se reabra a fin de que se determine el culpable del asesinato de Edwin.

“Si este caso se vuelve a reabrir, si se vuelve a tomar interés, nos sentiríamos orgullosos. En Puno todo se ha comprado, con el poder económico se llega al poder”, refirió.

Zea habría sido el último en estar con el asesinado

Según el programa dominical, el martes 7 de junio del 2005, el actual ministro Zea llamó por teléfono al joven Edwin Parisuaña para reclamarme por una deuda.

Luego, decidieron encontrarse en una localidad de Puno y tomaron licor. Zea fue la última persona que estuvo con él y se halló sangre en su ropa.

Sin embargo, el Poder Judicial absolvió al actual funcionario luego de que en reiteradas oportunidades se negara a presentarse en el proceso, por el que fue declarado “reo contumaz”.

