La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, durante una actividad por el Día Internacional de la Mujer, sostuvo que las mujeres continuarán defendiendo los derechos conquistados a lo largo de la historia, pese a los retrocesos que puedan presentarse.

“Nada ni nadie nos va a quitar nuestros derechos, a pesar de que haya retrocesos, aquí estaremos de pie para impedir que no se detengan los pasos que se han caminado hacia adelante” , afirmó.

La magistrada remarcó que esta fecha no se celebra, sino que se conmemora la lucha de millones de mujeres, muchas de ellas anónimas, que trabajaron por abrir espacios de igualdad y reconocimiento. Asimismo, indicó que la labor de jueces y juezas requiere no solo conocimiento jurídico, sino también sensibilidad social y comprensión de la realidad del país.

Cifras sobre feminicidio y trata

Tello Gilardi informó que el Poder Judicial registró 926 denuncias por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y trata de personas entre todo el 2025 y enero del 2026.

De ese total, 668 denuncias corresponden a feminicidio y tentativa de feminicidio, mientras que 258 están vinculadas a trata de personas. “Cada caso de feminicidio representa no solo una vida perdida o sensiblemente afectada, sino una familia destrozada y una sociedad que debe confrontar su dolorosa realidad” , expresó.

Reconocimiento a mujeres peruanas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la República, José María Balcázar, encabezó en Palacio de Gobierno la ceremonia de la XXIII condecoración “Orden al Mérito de la Mujer” 2026, en la que fueron reconocidas 15 peruanas por su contribución a la defensa de los derechos y la promoción de la igualdad de oportunidades.

“Apreciadas mujeres peruanas, hoy merecidamente hemos condecorado con la Orden al Mérito de la Mujer 2026. El homenaje es merecidamente poco para tan grande acontecimiento ”, expresó el mandatario.

Ejecutivo condecoró a 15 peruanas con la “Orden al Mérito de la Mujer” por su aporte a la igualdad de género. (Foto: Presidencia)

Finalmente, Balcázar destacó la larga lucha histórica de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos y reiteró su posición en contra de toda forma de violencia hacia ellas.

