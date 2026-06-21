La Presidencia de la República y algunos ministerios publicaron emotivos saludos dirigidos a los papás peruanos, en el marco del Día del Padre, que se celebra este tercer domingo de junio.

“¡Feliz Día del Padre! Hoy rendimos homenaje a los padres peruanos que, con esfuerzo, dedicación y amor, trabajan cada día por el bienestar de sus familias”, se lee en su cuenta oficial de X.

¡Feliz Día del Padre! ❤️ Hoy rendimos homenaje a los padres peruanos que, con esfuerzo, dedicación y amor, trabajan cada día por el bienestar de sus familias. En el campo, en el mar, en las ciudades y en cada rincón del país, su ejemplo y compromiso son fundamentales para… pic.twitter.com/0wdhg8srwO — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 21, 2026

Presidencia también destacó que su ejemplo y compromiso son fundamentales para construir un Perú con más oportunidades y progreso, en el campo, en el mar, en las ciudades y en cada rincón del país.

El Ministerio de Educación se sumó con un saludo que evocó los trabajos escolares realizados en el marco del Día del Padre.

“Todo lo que se construye con amor encuentra una forma de volverse más valioso con el paso de los años. Sabemos que para los padres hay algunos obsequios que les llenan el corazón de orgullo.¡Gracias por ser parte de nuestra educación! ¡Feliz día, papá!“, indicó el Minedu.

💙 Todo lo que se construye con amor encuentra una forma de volverse más valioso con el paso de los años. Sabemos que para los padres hay algunos obsequios que les llenan el corazón de orgullo.

¡Gracias por ser parte de nuestra educación! ¡Feliz día, papá! pic.twitter.com/LHYO28UxXC — Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 21, 2026

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por su parte, reconoció el rol de algunos padres en el fortalecimiento de los programas sociales. Ello, a través de la historia de un padre de familia que labora en el servicio Cuna Más.

“En este Día del Padre reconocemos a Ever Peña, repartidor de alimentos y actor comunal voluntario del Servicio de Cuidado de Cuna Más, quien con dedicación y compromiso acompaña cada día a niñas y niños de su comunidad, demostrando que el cuidado, la solidaridad y el amor también transforman vidas”, expresó la institución.

#PadresQueDejanHuellas ❤️ | Ser padre también es servir con el ejemplo.



En este Día del Padre reconocemos a Ever Peña, repartidor de alimentos y actor comunal voluntario del Servicio de Cuidado de @MIDIS_CunaMas, quien con dedicación y compromiso acompaña cada día a niñas y… pic.twitter.com/G5I1sHP6WX — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) June 21, 2026

Mientras que el Ministerio del Trabajo homenajeó a los padres trabajadores del Perú.

“¡Feliz Día del Padre Trabajador, #PapáMTPE! Tu turno no termina al salir de la oficina, del taller o del campo. Porque tú no solo construyes... tú guías, tú formas y tú amas. ¡Gracias por construir un Perú más fuerte desde el hogar!“, expresó la entidad.