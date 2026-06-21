Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Instituciones del Estado peruano saludaron a los padres en su día. Foto: Andina
Instituciones del Estado peruano saludaron a los padres en su día. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Presidencia de la República y algunos ministerios publicaron emotivos saludos dirigidos a los papás peruanos, en el marco del Día del Padre, que se celebra este tercer domingo de junio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: