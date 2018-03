1. Patricia García Funegra

“Señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero ninguna Nochebuena”.

Edwin Donayre, congresista de APP

Discriminada en varios entornos políticos

La doctora Patricia García está segura de que, en toda su vida, nunca se había sentido discriminada por ser mujer hasta que se convirtió en ministra de Salud en el 2016. “Ni siquiera en foros internacionales, nunca”, dice desde su oficina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde es profesora principal.

La ex ministra recuerda que desde el gremio médico hubo una actitud sumamente machista hacia ella. Sin embargo, el ataque que recibió del congresista Edwin Donayre es el que quedó registrado en su memoria y en la del Parlamento. Dice que no fue la única vez que recibió un ataque similar. Prefiere no comentar sobre los que quedaron en el ámbito privado, pero sí se refirió al que todos vimos: “No podía creerlo. Estábamos discutiendo un tema muy serio y realmente no me lo esperaba”. A pesar de eso, y la oposición a su gestión, asegura que todo valió la pena. “Realmente ha sido duro, pero no quiero que esto desanime”, remarca.

“Muchas gracias, Marilú, por tu trabajo. Esta es tu casa, ven cuando quieras. Quiero que me visites lo más que puedas. Además, con una ministra tan hermosa...”.

Idel Vexler, ministro de Educación

Entre la galantería y la falta de tino

La educadora Marilú Martens lo recuerda como un momento incómodo. “No me ha pasado más”, aclara. Lo más importante, cuenta, fue escuchar las reacciones al comentario del hoy ministro Idel Vexler: “Me llamó la atención que la gente de mayor edad decía que era una exageración [las reacciones porque se trataba de] una galantería”. Reconoce que pensó que quizá la intención fue ser galante, pero que definitivamente no era el lugar adecuado.

“¡Por supuesto que hay machismo en la política!”, responde muy segura. Y recuerda también otros episodios, como el que vivió en el Congreso, cuando la huelga de los maestros no se resolvía. “Las agresiones que tuve no fueron iguales a las que pudo haber recibido un ministro hombre. Muchas de ellas fueron por un tema de género”, comenta.

La ex ministra está convencida de que el enfoque de género en la educación es una de las soluciones contra el machismo en todos los espacios.

“Yo creo que ella [Cecilia Chacón] tiene buenos pechos, ah. Está bien estructurada”.

Rolando Reátegui, congresista de Fuerza Popular

Ofensa entre colegas de la misma bancada

El comentario machista del congresista Rolando Reátegui hacia su colega de bancada fue emitido en una entrevista en el 2016. El entrevistador le dijo al parlamentario que le recomiende a Cecilia Chacón “no sacar pecho así nomás” por Fuerza Popular. La respuesta de Reátegui fue inmediata y, entre carcajadas, aseguró que era una broma.

Chacón –que actualmente es presidenta de la Comisión de la Mujer– en ese entonces prefirió no comentar sobre esa declaración, pero desde las redes sociales Reátegui fue duramente cuestionado. Fuerza Popular anunció que le llamarían la atención en una reunión interna. Karla Schaefer fue la única congresista fujimorista que se pronunció sobre este episodio, y afirmó que “se le debe haber escapado, no es la forma adecuada de expresarse”.

Hasta el cierre de esta edición, Chacón no pudo contestar nuestras preguntas sobre este episodio en su vida política.

“[Marisa Glave] puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres, después de ser chismosas, son mentirosas”.

Humberto Morales, congresista del Frente Amplio

El machismo diario al interior del Parlamento

Cuando era regidora de la Municipalidad de Lima, la socióloga Marisa Glave cuenta que fue la primera vez que realmente sintió la discriminación de género. Pero fue al ser elegida congresista cuando se convenció de que el “factor género” es absolutamente transversal al ejercicio del poder.

“No se disculpó conmigo, se disculpó con las mujeres. Es la clásica reacción”, responde cuando le recordamos la frase machista del congresista Humberto Morales, con quien integraba el Frente Amplio. “Se supone que representa a una izquierda, pero termina reproduciendo un mecanismo de dominación”, agrega.

No duda en calificar como “muy difícil” el ser mujer y hacer política en el Perú. Y pone un ejemplo: “Tenemos la necesidad de mostrar lo que para los hombres suelen ser cosas presupuestas: que eres inteligente, que eres firme”. Lamentablemente, asegura, en el Parlamento es un tema cotidiano.