¿Qué ruta deben seguir Vizcarra y Olaechea para que el diálogo tenga frutos?

Tras la reunión de poco más de una hora entre el presidente Martín Vizcarra, y el titular del Parlamento Pedro Olaechea, en la que coincidieron en dar prioridad al proyecto de adelanto de elecciones y relevancia a los temas económicos, este Diario conversó con los representantes de Transparencia e Idea Internacional en el Perú, Allan Wagner y Percy Medina, respectivamente, para hacer un balance de este primer encuentro.

Percy Medina destacó que se haya señalado que será una primera reunión de una serie de encuentros, pues -dijo- "ningún diálogo puede agotarse en una sola sesión, y menos con una duración de poco más de una hora".

Comentó que un diálogo productivo se caracteriza por tener una agenda y una metodología como parte de un proceso. "No se trata de acciones de un solo momento, sino que se va construyendo en el camino. Los consensos no aparecen de manera mágica sino que se van elaborando", subrayó.

Según dijo, es un error creer que los diálogos sirven para que los participantes vean qué tienen en común, y se estancan en ese punto inicial de coincidencia, cuando en realidad los encuentros de esta naturaleza son productivos cuando "hay voluntad construir acuerdos y muchas veces se parte de posiciones e intereses muy diferentes".

El reto para Olaechea

Consultado si Olaechea está en la capacidad de comprometer acciones del Congreso con una mayoría fujimorista, Percy Medina comentó que considerando que hay once bancadas donde no necesariamente hay unanimidad en relación con estos temas, "no es fácil para ningún presidente del Congreso representar la voz de todos".

No obstante, enfatizó que es una de las tareas que Olechea tendrá será precisamente representar en estos diálogos al conjunto de parlamentarios.

"Eso supone que en paralelo al diálogo que él haga con el Ejecutivo haya un diálogo interno en el Congreso con las distintas fuerzas para ir construyendo acuerdos en el frente interno", anotó.



Para Allan Wagner, que en su momento dirigió la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia, este primer encuentro ha sido "positivo" porque contribuirá a distender un poco la actual situación política, y posiblemente ayudará también "a encaminar" el tratamiento de los temas considerados en la agenda.

Wagner comentó que para ser una primera reunión el resultado es satisfactorio y más adelante este se podría ir volcando en las tareas que competen hacer tanto al Ejecutivo como al Legislativo.

El embajador en retiro consideró que cualquiera sea la decisión que se tome respecto al adelanto de elecciones, esa agenda se podrá materializar y llevar adelante.

"Hace tiempo que venimos reclamando los ciudadanos un entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a una agenda de temas importantes, tanto de naturaleza política como económica y social", expresó.