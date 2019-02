Dictan medidas de protección para Marisa Glave ante acoso de periodista

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) ha solicitado por medio de una carta al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, que se impida el ingreso del periodista del portal “Manifiesto” César Rojas, a quien ha denunciado por el delito de acoso sexual.

Marisa Glave realizó este pedido en concordancia con la decisión del 1° Juzgado de Familia del Poder Judicial, instancia que el último 31 de enero dictaminó medidas de protección a su favor ante el conjunto de pruebas que existen por este caso.

El juzgado autorizó protección policial y una orden de alejamiento para César Rojas a no menos de 200 metros de la vivienda y el lugar de trabajo de Glave; es decir, el Congreso. También prohibió toda comunicación por cualquier medio y una terapia psicológica para el periodista.

“Tenemos una orden que impide que el señor se acerque a 200 metros de donde estoy yo y se supone que no esté ni en mi hogar ni en mi lugar de trabajo, y este [el Congreso] es mi lugar de trabajo. Entonces yo ya mandé carta al presidente del Congreso y espero que esta vez sí apliquen el impedimento de ingreso del señor”, refirió Marisa Glave en Cuarto Poder.



Entre el material probatorio se encuentra una serie de imágenes que César Rojas publicó en sus redes sociales sobre Marisa Glave, siempre con mensajes denigrantes. La llama, por ejemplo, “mi musa”, “mi sensual” y hasta “diosa”. Indica también que supuestamente “el destino” los unió.

Algunas de las fotos compartidas fueron tomadas en el propio Congreso, espacio al que César Rojas tiene libre acceso por contar con una credencial de prensa.

El caso tomó mayor relevancia cuando se publicó una imagen privada de Marisa Glave en el portal “Manifiesto”. Según indica la legisladora, temió por su seguridad puesto que esto evidenciaba que sí existía seguimiento. Incluso, se habría usado datos falsos para poder ingresar al lugar en el que se encontraba.

“Yo estaba dormida, se metieron a un lugar privado para tomarme una foto dormida, en traje de baño, el 1 de enero, que es un día feriado. Yo cuando ya vi esto publicado en 'Manifiesto' y después publicado en el diario 'Expreso' me pareció que era el colmo y señalé en redes sociales que eso era para mí un tipo de acoso y que eso no se podía permitir. [...] Yo no podría permitir que violaran de esa manera mi espacio privado”, narró.

Ante este caso, no solo Marisa Glave ha denunciado al periodista de “Manifiesto”. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer han acumulado pruebas y también han presentado el caso ante la fiscalía.

─Descargos─

Consultado por "Cuarto Poder", César Rojas respondió que todo se trataba de bromas y que, a su entender, no eran irrespetuosas. Esto era, indica, “en sentido figurado”.

“Si tú te fijas en mi Facebook yo tengo igual o más de Cristiano Ronaldo, de Alan García”, apuntó.

Consultado sobre si ya paró con sus actos, manifestó: “Cuando ella expresa que no quiere, ya no se hace simplemente. Porque si ella dijera que no quiere que se le exponga, que se le trate así, se deja de hacer simplemente. Se ha dejado de hacer”.