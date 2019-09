Diego Macera: “Le hemos encontrado bastante morbo al chisme político”

Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía y comisionado de la iniciativa de El Comercio Proyecto Perú 2050, resalta la importancia de los factores políticos para no desandar lo avanzado en el campo económico.

— La atención que les dan los economistas a las cifras, ¿los aleja un poco del día a día de la gente?

Hay algunos motores de crecimientos, algunos movimientos fundamentales que te ayudan a “predecir”, proyectar, qué cosa va a pasar conciertos indicadores de la economía, en un corto o mediano plazo. Los economistas muchas veces hemos fallado en traducir qué cosa es un punto de crecimiento del PBI, qué cosa es el PBI, por qué es importante, cuanto significa un punto de crecimiento del PBI en pobreza, en empleo y cuáles son las cosas más cercanas para las personas…

— Y cuánto dependen del entorno externo, una justificación recurrente entre las autoridades …

Hay este juego de que cuando las cosas van mal es culpa del sector externo, pero cuando las cosas van bien es porque nosotros hicimos las cosas bien. En el caso particular de ahora, es obvio que ha habido una parada en el contexto internacional. Pero la mayor parte de la responsabilidad es nuestra.



Estados Unidos y China libran una guerra comercial que ha sacudido los mercados de todo el mundo. (Foto: Reuters)

— ¿Dirías que esto corresponde a los últimos tres años?

Los últimos cinco, seis años ya van varios que crecemos menos que el mundo. No es una cosa de este año nada más. El entorno económico se viene deteriorando de manera muy obvia desde el 2013. Pero el deterioro tiene más que ver con factores internos y eso pasa fundamentalmente por no haber hecho la tarea y sentarnos a esperar como si hubiera un derecho divino a crecer más del 4%.

— Mirar el vecindario ayuda a esa indulgencia…

Es un argumento que hace constantemente el Ejecutivo. Algo de razón tiene. Pero también hay que ponerlo en contexto.

—Has dicho que no hemos hecho la tarea. ¿Cuál es la tarea?

Fundamentalmente poder conversar. Eso es algo que, para comenzar, no hemos tenido en los últimos tres años.

—Decías de eso era lo bueno y lo malo (El Comercio, 04/07/2019).

Qué gran reforma de política pública está pensándose hoy día desde el Congreso, impulsada o no por el Ejecutivo. Ninguna. Hay un esfuerzo grande del Ejecutivo: el Plan Nacional de infraestructura y el Plan Nacional de Competitividad. Durante muchos años y éramos el único país de la Alianza del Pacífico sin plan de infraestructura.

Macera resalta: “Hay un esfuerzo grande del Ejecutivo: el Plan Nacional de infraestructura.. éramos el único país de la Alianza del Pacifico sin plan de infraestructura (Foto: Presidencia de la República) Presidencia de la República

—Los gobiernos son muy proactivos en poner mesas de diálogo para todo. ¿Eso no es conversar?

Estamos hablando de mesas de diálogo, que terminan en estas actas que no se cumplen. Tuvimos en el 2016 una elección en la que poníamos en el Congreso un partido y en la presidencia otro partido, pero si uno leía los planes de gobierno de uno y otro, en realidad no eran tan distintos. Eso hacía pensar, inocentemente, que iba a haber la madurez suficiente para encontrar puntos de entendimiento.

—Dos opciones de derecha que hacía pensar que iban a conversar…

En otros países, dos partidos políticos que tienen posiciones ideológicas o narrativas distintas, compiten por convencer a la población de que su narrativa es la mejor y en base a eso tienen poder para hacer política pública. En el Perú, no tienes eso.

—El presidente Vizcarra planteó una nueva ley de minería y, al parecer, no fue algo que fuera recibido con beneplácito por el sector.

Nadie se va a oponer necesariamente a una ley de minería. Es clarísimo que hay varias cosas que mejorar. Ahora, si bien es necesaria la ley, tampoco tienes que tirar la casa por la ventana. Tenemos que hacer que la minería se desarrolle y sea sostenible. Los principales problemas que tienes hoy día para el desarrollo minero son la burocracia y la conflictividad social.

—No son, sin embargo, los ajustes que los actores políticos quisieran. Ellos hablan más bien de cómo le saco más a la minería.

Hay una confusión respecto a qué partes corresponden a la ley general de minería y qué parte es tributaría. Se puede hablar de mejoras en el aspecto tributario; incluso pasa más por ver cómo hacemos que los mecanismos que tenemos hoy sean correctamente fiscalizados para evitar problemas de evasión o elusión en el sector. Pero incluso un punto más importante que sacarle más a la minería es para para qué se están usando los recursos. La minería, guste o no, hay años en que ha sido la mitad de impuestos a la renta de empresas.

—¿Por qué crees que la minería tiene tanta resistencia?

Puede haber preocupación legitima por temas ambientales. Lamentablemente, en algunos casos sigue habiendo problemas ambientales. Hay espacio para conversar sobre eso. Hay otro aspecto en el que las posiciones son mucho más ideológicas, que están a veces radicalizadas; en el extremo, está el caso de violencia y en el caso de violencia o de actividad criminal, tienes que enfrentarlo con las herramientas del Estado. El problema es identificar quienes están de un lado y quienes están del otro.

El PBI minero conforma entre el 9% y 10% del PBI naciona. (Foto: Archivo)

—El ordenamiento territorial ¿es importante?

Es fundamental en el Perú, que está partido en más de 1800 distritos, casi de 200 provincias…

—Me refería al ordenamiento territorial de la actividad económica.

Sí, allí hay un tema por resolver. El manejo catastral está super atrasado. Pero no creo que sea el punto fundamental. Hay un espacio bastante bueno de convivencia, incluso de apoyo de actividades como la minería y la agricultura.

—La propuesta de adelanto de elecciones ha creado una situación de gran incertidumbre. ¿Qué impacto tiene esto en la economía?

Hay que ser bien claros: no es un escenario de recesión. Estamos desacelerándonos, sí. ¿Es motivo de preocupación? Sí. ¿Deberíamos estar creciendo más? Sí. ¿Deberíamos entrar en pánico? No. Me preocuparía menos de la cifra del 2019. Pero sí me preocuparía por lo que viene en 2020 o 2021, en un contexto en que la inversión privada no ha venido creciendo fuerte. Estamos en un contexto de esperar y ver...

—Esperar y ver, ¿hasta cuándo?

Cada semana que va pasando, es una semana más en la que continúas retrasando inversiones que podrían haber entrado el 20 o 21.

—Para la economía, ¿lo más importante es saber si habrán elecciones adelantadas?

Saber cuándo va haber elecciones es fundamental y cuál es el perfil político con el que estamos entrando a estas nuevas elecciones, porque son particulares, si se comparan con las últimas dos elecciones. La pregunta era quién pasa a la segunda vuelta con el fujimorismo; estas elecciones tienes dos espacios abiertos.

—¿Qué es lo más riesgoso de una elección en la que hay mucha incertidumbre?

Lo realmente preocupante es que se ponga en cuestionamiento algunos pilares básicos del modelo económico que tenemos hace 25 años. Por supuesto que hay ajustes que hacer. Pero los pilares, que también creo que son de sentido común, de responsabilidad macroeconómica, en el sentido fiscal y de inflación, nadie debería ponerlos en cuestión.

—¿Hay para convencer a los políticos de que estas cosas que has mencionado son importantes?

La elección pasada hizo mucho daño a la idea estereotípica de PPK, este tecnócrata liberal. Quisiera creer que todavía tienes un espacio para crecer y avanzar políticas absolutamente consensuadas. Por ejemplo, quién se puede oponer a que tengas una buena ejecución del Plan nacional de Infraestructura. Ahí ni siquiera necesitas mucho consenso político. Simplemente necesitas a alguien que se ponga a hacer eso sin que esté hablando de si [Daniel] Salaverry dijo o no dijo o si [Pedro] Olaechea dijo o no dijo. En el Perú le hemos encontrado bastante morbo a esta comidilla, al chisme político. Los políticos no están para estar hablando puramente de política, están para resolver los problemas de la gente.

—¿Estamos cerca de fracasar?

No creo. El Perú está en una situación excepcionalmente buena económicamente comparado con el resto de su historia.

—¿El mejor momento dirías?

Los últimos 25 años solamente hemos crecido. Nos enfrentamos ahora a nuevos paradigmas de crecimiento. Tenemos un modelo económico cuyas bases están bien claras. Pero hacer la segunda ola de reformas, se hace bastante complicado, porque nos falta el segundo ingrediente principal para hacerlo: la parte institucional relacionada a la política.

—La política termina siendo más importante que la economía…

Las instituciones terminan siendo más importante que la economía. Las instituciones son el motor de las reformas económicas. Sin instituciones mas o menos buenas no vas a ningún lado. Ese era el mensaje del libro de (Daron) Acemoglu y (James) Robinson “Por qué fracasan las naciones”. La conclusión es un poco deprimente, porque si dices que la educación o la infraestructura son lo importante, tienes referentes tangibles. Se sabe qué cosa es un buen profesor, un buen colegio, una carretera, un puente y un puerto. Pero ¿qué cosa son exactamente buenas instituciones y cómo empezamos a hacerlo?

—¿El presidente Vizcarra ha empezado a hacerlo en sus reformas tan publicitadas?

Hubo una intención de hacerlo y en ciertos campos. En otros, más bien, ha tenido actitudes más bien irresponsables; la no reelección de parlamentarios me parece el más claro.

"No estoy a favor de la propuesta de adelanto de elecciones. Hay un set de reglas de juego bien claro y lo mejor que podemos tratar de hacer como país es tratar de respetarlo".(Foto: Alonso Chero / El Comercio)

—¿Cuál es tu opinión de la propuesta del adelanto de elecciones?

No estoy a favor de la propuesta de adelanto de elecciones. Hay un set de reglas de juego bien claro y que lo mejor que podemos tratar de hacer como país es tratar de respetarlo. El camino que está tomando el presidente es una salida más fácil.